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„Medicii lui sunt foarte încrezători”. Care este starea Papei Leon după operaţia de cancer pulmonar. Anunțul făcut de Vatican

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papa leon profimedia
Papa Leon. Foto: Profimedia
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Din articol
Nu e nevoie de măsuri medicale suplimentare pentru această călătorie Experţii medicali spun că riscul de complicaţii este mic

Papa Leon al XIV-lea este sănătos şi pregătit să plece săptămâna aceasta într-un turneu în America de Sud, în cadrul căruia va vizita trei ţări, la mai puţin de o lună de la intervenţia chirugicală pentru cancer pulmonar, au spus marţi oficialii de la Vatican, adăugând că nu sunt necesare precauţii medicale suplimentare pentru această călătorie, informează Reuters.

Leon, în vârstă de 71 de ani, pleacă vineri într-o călătorie apostolică de 12 zile în Uruguay, Argentina şi Peru, preconizată să fie una dintre cele mai intense realizate vreodată de un suveran pontif. Pe 13 octombrie, papa a suferit o intervenţie chirugicală pentru îndepărtarea lobului inferior al plămânului drept.

„Papa are o stare bună de sănătate”, a spus purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Matteo Bruni, cu prilejul unui briefing de presă. „Nu este vorba despre o stare permanentă. Vorbim despre ceva vindecabil pentru că este o operaţie”.

Diagnosticul de cancer al papei Leon, care a devenit suveran pontif în mai 2025, a provocat un val de şoc şi a ridicat semne de întrebare despre viitorul pontificatului său în contextul consecinţelor acestei boli.

Arhiepiscopul Paul Gallagher, ministrul de externe al Vaticanului, a spus săptămâna trecută că problemele de sănătate au reprezentat ''un moment decisiv'' pentru felul în care catolicii privesc sănătatea papei Leon şi viitorul pontificatului său.

Nu e nevoie de măsuri medicale suplimentare pentru această călătorie

Leon a fost tratat pentru adenocarcinom pulmonar, cea mai frecventă formă de cancer la plămâni. Medicii au confirmat că, în urma analizei ţesutului prelevat în timpul operaţiei, afecţiunea este localizată şi nu are nevoie de tratamente suplimentare.

Bruni a spus că Leon s-a recuperat suficient şi că nu sunt necesare măsuri medicale suplimentare în timpul acestei călătorii.

Va fi însoţit de personalul medical de la Vatican care călătoreşte de obicei cu papa, iar ambulanţele, care fac parte din convoiul obişnuit al papei în vizitele externe, vor fi prezente ca şi în vizitele anterioare, a spus el.

„Mereu există medici, asistente medicale, mereu sunt nişte condiţii de bază”, a spus Bruni, citat de Agerpres. „Nu voi intra în detalii mai ample pentru că nu este necesar”.

Maria Montserrat Alvarado, noua şefă de comunicare de la Vatican, a spus, la briefingul de presă, că puterea papei este „fantastică”.

„Nu am nicio teamă”, a spus ea. „Medicii lui sunt foarte încrezători”.

Experţii medicali spun că riscul de complicaţii este mic

În timpul turneului din perioada 6-17 noiembrie, Leon are în plan să călătorească circa 31.000 de kilometri în 10 oraşe şi să susţină 36 de discursuri.

Vaticanul a reiterat marţi că vizita se va desfăşura fără modificări faţă de itinerariul iniţial, care include 12 zboruri şi două deplasări cu elicopterul.

În Peru, papa va vizita Cusco, un oraş situat în Munţii Anzi la o altitudine de 3.399 de metri, unde turiştii se pot confrunta cu răul de înălţime şi poate avea nevoie de oxigen suplimentar.

Experţi medicali au declarat pentru Reuters că, dacă medicii papei i-au dat permisiunea pentru deplasările cu avionul, înseamnă că riscul de complicaţii în urma operaţiei este mic şi că plămânul operat, precum şi toate rănile chirurgicale se vindecă fără semne de infecţie.

„Nu cred că papa va fi expus vreunui risc deosebit sau că trebuie să ia vreo măsură de precauţie pentru această călătorie'', a spus Serena Ricciardi, specialistă în cancerul pulmonar la spitalul San Camillo Forlanini din Roma.

Antonio Passaro, şeful secţiei de oncologie toracică la Institutul European de Oncologie, un spital de cercetare din Milano, a spus că procedura suferită de papa ''nu este, în sine, un obstacol pentru călătoriile pe calea aerului şi pentru reluarea activităţilor fizice intense''.

„Nu contează doar procedura în sine, ci mai ales calitatea recuperării şi starea funcţională a persoanei'', a spus Passaro.

Având în vedere itinerariul intens al călătoriei, inclusiv opririle la altitudine mare din Peru, medicii suveranului pontif îl vor sfătui probabil să facă pauze şi să ia în considerare utilizarea oxigenului suplimentar la nevoie, a spus Passaro.

„Desigur, o călătorie complexă, care implică numeroase zboruri şi timp petrecut la altitudine mare, necesită anumite măsuri de precauţie, în special în ceea ce priveşte oxigenarea, gestionarea oboselii şi necesitatea unor perioade de odihnă adecvate”, a spus el.

Editor : A.P.

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