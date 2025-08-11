Meduzele au oprit o centrală nucleară din Franța. Cum s-a întâmplat incidentul

Patru unităţi ale centralei nucleare de la Gravelines, din nordul Franţei, au fost oprite luni din cauza "prezenţei masive şi imprevizibile a meduzelor" în staţiile de pompare a apei utilizate pentru răcirea reactoarelor, a anunţat compania de electricitate EDF.

"Aceste opriri automate ale unităţilor 2, 3, 4 şi 5 "nu au avut consecinţe asupra siguranţei instalaţiilor, a personalului sau asupra mediului", asigură EDF pe site-ul său.

Centrala este astfel temporar complet oprită, deoarece celelalte două unităţi de producţie, 1 şi 5, sunt în prezent în întreţinere, scrie AFP, potrivit Agerpres.

Incidentul a avut loc duminică seara, când reactoarele 2, 3 și 4 s-au oprit automat în urma blocării filtrelor de la stațiile de pompare. La scurt timp, și reactorul 6 a fost oprit. Celelalte două unități ale centralei erau deja offline pentru lucrări de mentenanță planificate, ceea ce a dus la întreruperea completă a activității centralei.

Centrala de la Gravelines este una dintre cele mai mari din Franța și se bazează pe apă dintr-un canal conectat la Marea Nordului pentru răcirea reactoarelor.

EDF a precizat că evenimentul nu a pus în pericol siguranța personalului, a instalațiilor sau a mediului. „Nu există un impact asupra siguranței. Este o problemă operațională care va fi rezolvată cât mai curând posibil”, a transmis compania.

În fiecare vară, mai multe specii de meduze native din Marea Nordului apar în apropierea țărmurilor, fenomen asociat cu creșterea temperaturii apei.

Deși nu este un eveniment fără precedent, dimensiunea și sincronizarea grupului de meduze au fost neașteptate, ceea ce a îngreunat reacția rapidă a echipelor tehnice.

Autoritățile franceze monitorizează situația, iar reluarea producției la centrală este estimată după curățarea completă a sistemelor afectate.

