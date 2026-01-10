Live TV

Video Medvedev amenință Europa cu un atac cu rachetă balistică hipersonică Oreșnik. „Micron continuă cu această prostie patetică”

Data actualizării: Data publicării:
Dmitri Medvedev
Dmitri Medvedev Foto: Profimedia

Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, Dmitri Medvedev, a reacționat, sâmbătă, la informațiile din presa franceză, potrivit cărora Franța se pregătește să trimită circa 6.000 de militari în Ucraina, după ce se va încheia un acord de pace. Enervat la culme pe Franța și președintele ei, Emmanuel Macron, Medvedev a ajuns să amenințe Europa cu un atac cu rachete balistice hipersonice Oreșnik, exemplificând cu imagini de la atacul cu o astfel de rachetă lansat cu două zile în urmă de Rusia în Ucraina.

De altfel, el a scris încă de vineri, pe canalul său de la Telegram că atacul nocturn cu racheta Oreşnik asupra Ucrainei este un exemplu al modului în care ar trebui acţionat împotriva „psihopaţilor periculoşi”, comparând lovitura cu administrarea unei injecţii cu haloperidol, un medicament folosit în afecţiuni psihice. 

Sâmbătă, într-o postare pe contul său de la X, Medvedev s-a referit la „proștii care conduc Europa”, care, în opinia sa, vor un război în Europa, pentru că Rusia nu va accepta niciodată ceea ce vor ei, anume trupe europene sau NATO în Ucraina.

„Proștii care conduc Europa vor, până la urmă, un război în Europa. S-a spus de mii de ori: Rusia nu va accepta niciun fel de trupe europene sau NATO în Ucraina, dar nu, Micron continuă să vândă această prostie patetică”, a scris el, cu referire la Emmanuel Macron, pe care îl ironizează, denumindu-l „Micron”.

„Ei bine, hai să vedem. Iată ce veți obține:”, continuă Medvedev, postând sub text o înregistrare video cu momentul în care racheta Oreșnik lovește o țintă din Ucraina, în timpul atacului din noaptea de joi spre vineri.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
1
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
2
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval...
trump groenlanda
3
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are șansa de a transforma o...
Viktor Orban cu figura dezamagita
4
Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în...
theodor stolojan la digi24
5
Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am împotmolit la o...
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
Digi Sport
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ecuson cu drapelul frantei pe uniforma militara
Franța se pregătește să desfășoare 6.000 de militari în Ucraina
Un atac ucrainean cu drone ce viza un depozit de gaz lichefiat a provocat un incendiu de proporţii marţi în Rusia,
Lovitură ucraineană cu drone în Rusia. Un depozit petrolier din regiunea Volgograd a luat foc
Marco Rubio, US secretary of state, from left, US President Donald Trump, and Pete Hegseth, US secretary of defense, during a news conference at the Mar-a-Lago Club in Palm Beach, Florida, US, on Saturday, Jan. 3, 2026. President Nicolas Maduro has been c
Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar captura și pe Putin, cum a făcut-o cu Maduro
John Healey speaks at Insitute for Government, London, England, United Kingdom - 18 Feb 2025
Marea Britanie alocă 200 de milioane de lire sterline pentru armată, în vederea desfăşurării de trupe în Ucraina
Vladimir Putin și Donald Trump.
Semnalul că SUA sunt gata să împartă lumea. Expert: „Acum Putin poate vorbi deschis cu Trump despre sfera sa de influență”
Recomandările redacţiei
comisia europeana
Reacția economiștilor după ce presa ungară a acuzat Bruxelles-ul că...
sediul Curtea Europeană de Justiție
Polonia va încerca să conteste acordul între UE şi Mercosur la Curtea...
Avionul apocalipsei. Foto captură video
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară...
Președintele Nicușor Dan.
Marinescu, despre „referendumul” anunțat de Nicușor Dan în justiție...
Ultimele știri
Imită vocea și gesturile președintelui american aproape perfect: chinezul Ryan Chen, „Trump chinezesc”, a devenit un fenomen pe net
Un autocar cu aproape 50 de oameni a luat foc pe o șosea din Mureș. Pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor
Moscova se confruntă cu cele mai mari ninsori din această iarnă: zăpadă de 30 de centimetri, zboruri anulate, drumuri închise
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton, declarații rare despre tratamentul ei pentru cancer. Prințesa de Wales a vizitat recent un...
Cancan
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? 'Mi-ai stricat casa!' Altercație fizică violentă cu Cristi...
Fanatik.ro
Poză rară pentru istorie! Cum au fost surprinși împreună Gigi Becali, Gică Hagi și Valentin Ceaușescu
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Anamaria Prodan reacționează după ce a fost acuzată că a apelat la intervenții estetice! ”Acesta este...
Adevărul
Povestea cumplită a celui mai mare dezastru feroviar din istoria României. Aproape o mie de oameni au murit...
Playtech
Cât câștigă un șofer de TIR în România, Germania, Spania sau Italia. Meseria la mare căutare și în 2026
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
A aflat că a fost vândut la FCSB și a început să plângă: "Nu plec!"
Pro FM
"A picat internetul". Antonia, în costum de baie în Maldive, după operațiile complicate prin care a trecut...
Film Now
Jennifer Lawrence preferă să filmeze scenele intime cu actori pe care nu îi cunoaște: „E mult mai simplu să...
Adevarul
Categoria profesională rămasă fără jumătate din venituri. „I-am spus tehnicianului că nu-i mai pot da 7.000...
Newsweek
Casa de Pensii refuză creșterea punctajelor cu 50% pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte: E obligatorie
Digi FM
Ce experiență a avut Mihai Albu după ce a ales să meargă la munte cu trenul, nu cu mașina: „Am scăpat de...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Sarah Jessica Parker, o mamă emoționată. Fiul ei a susținut-o la Golden Eve, unde a fost onorată cu premiul...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...