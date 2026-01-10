Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, Dmitri Medvedev, a reacționat, sâmbătă, la informațiile din presa franceză, potrivit cărora Franța se pregătește să trimită circa 6.000 de militari în Ucraina, după ce se va încheia un acord de pace. Enervat la culme pe Franța și președintele ei, Emmanuel Macron, Medvedev a ajuns să amenințe Europa cu un atac cu rachete balistice hipersonice Oreșnik, exemplificând cu imagini de la atacul cu o astfel de rachetă lansat cu două zile în urmă de Rusia în Ucraina.

De altfel, el a scris încă de vineri, pe canalul său de la Telegram că atacul nocturn cu racheta Oreşnik asupra Ucrainei este un exemplu al modului în care ar trebui acţionat împotriva „psihopaţilor periculoşi”, comparând lovitura cu administrarea unei injecţii cu haloperidol, un medicament folosit în afecţiuni psihice.

Sâmbătă, într-o postare pe contul său de la X, Medvedev s-a referit la „proștii care conduc Europa”, care, în opinia sa, vor un război în Europa, pentru că Rusia nu va accepta niciodată ceea ce vor ei, anume trupe europene sau NATO în Ucraina.

„Proștii care conduc Europa vor, până la urmă, un război în Europa. S-a spus de mii de ori: Rusia nu va accepta niciun fel de trupe europene sau NATO în Ucraina, dar nu, Micron continuă să vândă această prostie patetică”, a scris el, cu referire la Emmanuel Macron, pe care îl ironizează, denumindu-l „Micron”.

„Ei bine, hai să vedem. Iată ce veți obține:”, continuă Medvedev, postând sub text o înregistrare video cu momentul în care racheta Oreșnik lovește o țintă din Ucraina, în timpul atacului din noaptea de joi spre vineri.

