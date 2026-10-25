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Video Medvedev cere Statelor Unite să-l asasineze pe Zelenski și îi spune lui Trump cum să facă asta

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Vicepreşedintele Consiliului Securităţii Rusiei, Dmitri Medvedev.
Vicepreşedintele Consiliului Securităţii Rusiei, Dmitri Medvedev. Foto: X/NEXTA
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Un nou derapaj din partea lui Dmitri Medvedev. Fostul președinte rus sugerează ca americanii să-l asasineze pe Volodimir Zelenski. Propagandistul Kremlinului și-ar dori ca liderul de la Kiev să fie eliminat cu ajutorul serviciile de informații din Statele Unite.

Medvedev a avut un mesaj pentru președintele american Donald Trump.

„Ce ar trebui să facă Trump cu acest fiu de câine? Trebuie doar să convoace ministrul Apărării și directorul CIA și să le ceară să rezolve această neplăcută problemă”, susține Medvedev, potrivit Nexta.

Actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate, Medvedev, e cunoscut pentru retorica sa agresivă și amenințările cu conflictul nuclear sau Al Treilea Război Mondial.

El amenința anterior că interesele Rusiei pot fi asigurate doar prin demonstrarea forței și prin crearea unei „frici instinctive a Europei” față de un posibil „masacru de proporții” pe continent.

Medvedev susținea că Germania și restul țărilor europene se pregătesc să repete împotriva Rusiei invazia trupelor celui de-al Treilea Reich în URSS din timpul celui de-al Doilea Război Mondial („Barbarossa 2.0”).

Iar a opri acest lucru, afirma acesta, se poate doar prin „formarea unei înțelegeri a inevitabilității suferirii de către acestea a unor pagube inacceptabile”.

În plus, fostul președinte al Rusiei a invocat documente pe care Serviciul de Informații Externe (SVR) le-ar deține și a declarat că nu a existat o „denazificare reală” a Germaniei după război. În opinia sa, aproape toate măsurile luate de aliații din coaliția antihitleristă au fost o „farsă goală”.

„Anglo-saxonii, în încercarea de a-i păstra pe foștii conducători ai economiei militare hitleriste și pe naziștii de rang înalt de care aveau nevoie, au desfășurat o campanie sub sloganul «Pe cei mici să-i spânzurăm, pe cei mari să-i scuzăm»”, mai spunea Medvedev.

Reacțiile acestuia au venit după ce Germania, în prima sa strategie de apărare de după cel de-al Doilea Război Mondial, a numit Moscova principala amenințare pentru sine și pentru NATO și a început să pregătească infrastructura civilă pentru a fi utilizată într-un conflict armat.

Editor : C.L.B.

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