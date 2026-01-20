Live TV

Mega-ambasada dorită de China la Londra a fost aprobată de guvernul britanic, după ani de așteptări și îngrijorări legate de spionaj

Guvernul britanic a aprobat marţi construirea unei mega-ambasade a Chinei la Londra, în pofida criticilor exprimate de unii parlamentari care susţin că viitorul sediu al misiunii diplomatice chineze, care va avea şi încăperi subterane, ar putea fi folosit ca bază pentru operaţiuni de spionaj, informează Reuters.

China încearcă de mulţi ani să-şi mute ambasada din cartierul de lux Marylebone în zona unui sit istoric situat în apropierea Turnului Londrei şi a City-ului londonez, centrul financiar şi economic al capitalei britanice, dar guvernul britanic a amânat timp de trei ani decizia aprobării noului sediu, în urma protestelor riveranilor, parlamentarilor şi activiştilor pro-democraţie din Honk Kong.

În cele din urmă, executivul condus de premierul laburist Keir Starmer a hotărât să aprobe construcţia, ţinând cont probabil şi de vizita pe care o va efectua luna aceasta în China, prima vizită de acest fel a unui lider britanic după anul 2018. "Toate considerentele de ordin material au fost avute în vedere în luarea deciziei", care "este acum cea finală, sub rezerva admiterii unei contestaţii în justiţie", a transmis guvernul britanic într-o declaraţie.

Potrivit cotidianului Daily Telegraph, care afirmă că a obţinut schiţe ale viitorului sediu, acesta va avea 208 camere secrete subterane, inclusiv o "cameră ascunsă" în apropierea unor cabluri de comunicaţii sensibile.

Unii politicieni britanici şi americani au insistat că statului chinez nu ar trebui să i se permită deţinerea unei clădiri în apropierea centrului financiar londonez, întrucât i-ar putea oferi astfel o platformă de interceptare a comunicaţiilor firmelor din acest centru pentru care sunt folosite cabluri de fibră optică.

Oficiali britanici au mai susţinut că o ambasadă mai mare a Chinei îi va permite acesteia să-şi suplimenteze personalul diplomatic şi implicit numărul spionilor trimişi în Regatul Unit sub acoperire diplomatică. Totuşi, şeful serviciului britanic de contrainformaţii MI5 i-a asigurat că acest serviciu are suficientă experienţă în supravegherea activităţilor

