Meghan Markle şi prințul Harry vor fi producători pentru Netflix ai unei comedii romantice

Meghan Markle şi prinţul Harry lucrează la un nou proiect pentru Netflix, potrivit Deadline. Este vorba despre o comedie romantică inspirată din romanul lui Jasmine Guillory, "The Wedding Date", publicat în 2018. Ducii de Sussex coproduc această adaptare prin intermediul companiei lor Archewell, împreună cu scenarista şi producătoarea Tracy Oliver, scrie News.ro.

Această serie de cărţi spune povestea lui Drew Nichols, care ajunge la nunta fostei sale iubite, cu o anume Alexa Monroe pe care a întâlnit-o într-un lift care se defectase. El a prezentat-o ca fiind iubita sa. Poate dura această relaţie falsă?

În 2023, Netflix a anunţat un alt proiect cu Meghan şi Harry, adaptarea unui roman de Carley Fortune, intitulat "Meet me at the lake", o poveste de dragoste între doi tineri cu vârsta de 30 de ani, dintre care unul şi-a pierdut un părinte într-un accident de maşină. Dar de la anunţarea acestui proiect, acesta pare să fie în continuare în impas, fără distribuţie, scenariu sau regizor.

Meghan şi Harry au semnat în 2020 un contract lucrativ cu platforma de streaming, pentru care au produs în principal serialul documentar despre viaţa lor, "Harry & Meghan", lansat în decembrie 2022, apoi alte documentare, printre care unul despre "Jocurile Invictus" şi altul despre polo. Şi, mai recent, "With love, Meghan", o serie culinară cu ducesa de Sussex, care se află la al doilea sezon.

Dar niciun conţinut nu a egalat succesul primului documentar, în care Meghan şi Harry povesteau despre plecarea lor din Marea Britanie, nemulţumirile lor faţă de familia regală şi presa tabloidă.

Netflix, care a lansat un episod de Crăciun din "With love, Meghan", colaborează, de asemenea, cu ducesa la marca sa "As ever", care comercializează gemuri, lumânări, ceaiuri şi miere. Deşi mulţi pesimişti au anunţat sfârşitul contractului Sussex cu Netflix, cuplul a semnat în august anul trecut un nou contract cu platforma de streaming.

