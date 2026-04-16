Meghan, soţia prinţului Harry, se plânge că a fost „cea mai hărţuită persoană din lume”: „De 10 ani, în fiecare zi, sunt o victimă”

Meghan, soţia prinţului Harry, a afirmat joi, în cea de-a treia zi a vizitei pe care cuplul o face în Australia, că a fost „cea mai hărţuită persoană din lume” pe reţelele de socializare, denunţând „atacuri online” zilnice.

Harry şi Meghan, care locuiesc în California alături de cei doi copii ai lor din anul 2020, au început marţi prima lor vizită în Australia după ce au decis să renunţe la statutul de membri activi ai casei regale britanice.

În timpul deplasării lor de joi la Melbourne, s-au întâlnit cu membri ai asociaţiei Batyr, specializată în protejarea sănătăţii mintale, şi au criticat vehement reţelele de socializare.

„De zece ani deja, în fiecare zi de zece ani încoace, eu sunt o victimă a hărţuirii şi a atacurilor online", a declarat Meghan, citată de agenţia britanică de presă PA. "Am fost cea mai hărţuită persoană din lume", a adăugat ea.

Platformele online „care încasează miliarde se bazează în totalitate pe cruzime pentru a genera clicuri - şi asta nu se va schimba”, a continuat în faţa tinerilor prezenţi la întâlnire fosta actriţă americană, în vârstă de 44 de ani, care l-a cunoscut pe prinţul Harry în 2016.

„Aşa că trebuie să fim mai puternici”, a mai spus ea.

Harry, fiul cel mic al regelui Charles al III-lea, a declarat că reţelele de socializare cauzează „o mare stare de singurătate pentru mulţi oameni".

El a evocat, de asemenea, binefacerile şedinţelor de psihoterapie, povestind că a trecut prin această experienţă după ce a ajuns într-o zi „literalmente ghemuit în poziţie fetală (...), întins pe podeaua bucătăriei".

Prinţul britanic, în vârstă de 41 de ani, a declarat totodată, la o conferinţă despre leadership, că s-a simţit „adeseori depăşit", „pierdut, trădat sau complet neputincios".

Harry a vorbit şi despre moartea mamei sale, prinţesa Diana, în urma unui accident de automobil în 197. După moartea ei, „mi-am spus: 'nu vreau acest rol (în familia regală - n.red.) - oriunde ar duce el, nu-mi place'. Asta mi-a ucis mama".

Vizita cuplului Harry-Meghan a stârnit polemici din cauza tarifelor foarte ridicate cerute pentru anumite evenimente din programul lor: participarea la conferinţa din Melbourne a costat până la 1.250 de lire sterline (1.437 de euro), potrivit agenţiei PA.

Dar, potrivit agenției prinţul Harry nu a fost remunerat pentru discursul său de joi. Meghan nu ar fi fost nici ea plătită pentru apariţia ei în emisiunea „Masterchef", într-un episod ce a fost filmat miercuri.

