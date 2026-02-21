Live TV

Melania Trump a donat rochia pe care a purtat-o în ianuarie 2025 la ceremonia de învestitură a soțului său

First Lady Melania Trump'S Dress In The Smithsonian, Washington, Dc, United States - 20 Feb 2026
Melania Trump și-a donat rochia purtată la ceremonia de învestire a soțului ei. Foto: Profimedia

Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a donat, vineri, Muzeului Naţional de Istorie Americană (NMAH) al Smithsonian, rochia în culorile alb-ivoriu şi negru pe care a purtat-o la cea de-a doua învestitură a soţului său, preşedintele Donald Trump, în ianuarie 2025, transmite agenţia EFE, preluată de Agerpres.

Rochia fără bretele, din crep de mătase alb-ivoriu, cu o bandă neagră asemănătoare unei panglici, a fost creată de franco-americanul Herve Pierre, care a colaborat îndeaproape cu fostul model de origine slovenă şi la ţinutele pe care aceasta le-a purtat la prima inaugurare a lui Donald Trump, în 2017.

Cu această nouă donaţie către Smithsonian, Melania Trump se alătură grupului select de soţii de preşedinţi americani ale căror rochii sunt prezentate în cadrul expoziţiei "Primelor Doamne" din cadrul NMAH, care reuneşte în prezent 26 de piese.

Melania Trump este prima soţie a unui preşedinte american cu mandate neconsecutive care donează instituţiei o rochie purtată la învestire şi a doua care are două rochii de gală în această colecţie, după Ida McKinley, în 1897 şi 1901, notează EFE.

La ceremonia de includere a acestei piese în colecţie, Melania Trump a descris rochia drept o mărturie a originalităţii, creativităţii şi măiestriei ce caracterizează moda americană.

Tradiţia de a dona Muzeului Smithsonian o piesă vestimentară aleasă de Prima Doamnă pentru participarea la învestirea în funcţie a soţului său are o istorie de peste un secol, de la începuturile sale, în 1912.

Colecţia "Primele Doamne" cuprinde aproximativ 1.000 de articole, dintre care doar o parte sunt expuse. De-a lungul anilor, aceasta a rămas una dintre cele mai populare expoziţii de la NMAH, unul dintre muzeele emblematice ale Smithsonian, cel mai mare complex muzeal din lume. 

