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Melania Trump, anunț surpriză în ziua alegerilor din SUA. Reprezentanți ai Rusiei și Ucrainei ar urma să se întâlnească la Casa Albă

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Melania Trump. Sursa foto: Profimedia Images
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Melania Trump a anunțat marți, chiar în ziua alegerilor de la jumătatea mandatului prezidențial din SUA, că va reuni la Casa Albă reprezentanți ai Rusiei și Ucrainei, într-un eveniment descris de biroul său drept „un moment extraordinar în istoria americană”. Deocamdată, nu au fost oferite detalii despre participanți sau despre scopul întâlnirii.

Prima Doamnă a Staelor Unite Melania Trump urmează să reunească „personal reprezentanţi ai Rusiei şi Ucrainei la Casa Albă”, anunţă marţi, într-un comunicat, biroul soţiei preşedintelui Donald Trump, relatează AFP.

„Acest eveniment reprezintă un moment extraordinar în în istoria americană”, se arată în acest comunicat, publicat în ziua alegerilor de la jumătate de mandat, cruciale în ultimii doi ani de mandat ai lui Donald Trump la Casa Albă.

Biroul nu oferă alte detalii despre alcătuirea delegaţiilor şi modul întâlnirii. Însă Melania Trump urmează să facă declaraţii joi dimineaţa, se arată în comunicat.

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Acest anunţ intervine după un armistiţiu umanitar recent în regiunea ucraineană aflată sub controlul Rusiei Herson, negociat la iniţaitiva soţiei lui Donald Trump, potrivit Washingtonului.

Armistiţiul respectat săptămâna trecută a permis evacuarea unei părţi a locuitorilor de la Oleşkî, un oraş aflat sub control rus, situat la aproximativ zece kilometri sud-est de oraşul Herson şi care se confrunta cu penurii grave de hrană şi medicamente din cauza confruntărilor armate. Rusia a reluat bombradmantele în această regiune, situată în sudul Ucrainei.

Negocieri între Kiev şi Moscova, mediate de Washington, în vederea unei încercări de a pune capăt celor aproape cinci ani de război sângeros, urmează să fie reluate peste o săptămână în Emiratele Arabe Unite (EAU).

Ucraina a fost bombardată din nou, în noaptea de luni spre marţi, de către Rusia, la o zi după un atac rusesc soldat cu cel puţin 29 de morţi, aprig denunţat de către Volodimir Zelenski, care efectuează o vizită la Berlin. Potrivit preşedintelui ucrainean, acest atac sângeros ilustrează voinţa Rusiei de a torpila orice „progres către pace”.

Editor : M.I.

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