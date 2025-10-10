Melania Trump anunță că opt copii ucraineni separați de familii și duși în Rusia s-au reunit cu părinții lor

Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a anunțat vineri că opt copii ucraineni strămutați în timpul războiului în curs dintre țara lor și Rusia s-au reunit cu familiile lor, în sfârșit, relatează Fox News.

„Fiecare copil a trăit în haos din cauza războiului din Ucraina. Trei dintre ei au fost separați de părinții lor și strămutați în Federația Rusă din cauza luptelor de pe linia frontului. Ceilalți cinci au fost separați de membrii familiei lor din cauza conflictului, inclusiv o fetiță care s-a reunit acum cu familia din Ucraina în Rusia”, a declarat Melania Trump.

Prima Doamnă a adăugat că unii minori care au fost strămutați în timpul războiului au ajuns între timp la vârsta adultă și locuiesc în Rusia, dar întoarcerea lor în siguranță acasă necesită „asistență coordonată”.

Melania Trump a subliniat că acest lucru face parte dintr-un proces continuu și că există deja planuri pentru reunirea mai multor copii cu familiile lor.

Doamna Trump a ridicat problema copiilor din Ucraina duşi în Rusia într-o scrisoare personală adresată preşedintelui rus Vladimir Putin. Preşedintele Trump i-a înmânat personal scrisoarea lui Putin în timpul summitului lor din Alaska.

Deportarea copiilor ucraineni de către Rusia este un subiect extrem de sensibil pentru Ucraina.

Ucraina a calificat răpirea a zeci de mii de copii ucraineni duşi în Rusia sau în teritoriile ocupate de Rusia fără consimţământul familiilor sau tutorilor lor drept crimă de război care îndeplineşte definiţia genocidului din tratatul ONU.

Putin a fost pus sub acuzare de Curtea Penală Internaţională pentru crime de război din cauza deportării copiilor ucraineni. CPI a emis un mandat de arestare pe numele liderului rus.

Moscova susţine că, de fapt, a vrut să-i pună la adăpost pe copiii vulnerabili dintr-o zonă de război.

Biroul Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului a declarat că Rusia a provocat suferinţe a milioane de copii ucraineni şi le-a încălcat drepturile de la începutul invaziei sale pe scară largă în Ucraina, în 2022.

