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Melania Trump anunță un nou acord pentru repatrierea copiilor separați de familii în războiul din Ucraina

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Melania Trump. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Melania Trump: „Bunăstarea copiilor este mai presus de disputele internaționale” Kievul acuză Moscova că a transferat mii de copii

Rusia și Ucraina au convenit asupra revenirii în familiile lor a cinci copii, ruși și ucraineni, care au fost separați de cei dragi în urma războiului. Acordul a fost obținut în urma unor negocieri mediate de prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a anunțat joi Casa Albă.

Este al cincilea grup de minori care revine la familiile sale de când Melania Trump a anunțat, în octombrie anul trecut, că menține legătura cu președintele rus Vladimir Putin pentru a facilita întoarcerea copiilor afectați de războiul din Ucraina, mai scrie EFE preluată de Agerpres.

De această dată, Casa Albă nu a precizat câți dintre cei cinci copii sunt ucraineni și câți sunt ruși.

Melania Trump: „Bunăstarea copiilor este mai presus de disputele internaționale”

„Chiar dacă diplomaţia şi consolidarea păcii sunt importante pentru acest efort, capacitatea noastră colectivă de a prioritiza bunăstarea copiilor este mai presus de disputele internaţionale”, a declarat Melania Trump într-un comunicat.

Soția președintelui Donald Trump a precizat că va continua să colaboreze „cu guvernele Rusiei şi Ucrainei pentru a se asigura că aceşti copii se întorc în siguranţă la familiile şi comunităţile lor”.

În august anul trecut, Donald Trump i-a înmânat lui Vladimir Putin, în timpul întâlnirii celor doi lideri în Alaska, o scrisoare din partea soției sale, în care aceasta îi cerea președintelui rus să protejeze copiii afectați de război.

Două luni mai târziu, în octombrie, Melania Trump a anunțat că demersurile sale, inclusiv comunicarea directă cu liderul de la Kremlin, au contribuit la revenirea a opt copii ucraineni la familiile lor.

În decembrie, alți șapte minori au fost repatriați. În februarie anul acesta a avut loc un schimb în urma căruia cinci copii ucraineni și un minor rus au revenit la familiile lor, iar în aprilie alți șapte copii au fost repatriați în Ucraina.

Kievul acuză Moscova că a transferat mii de copii

Ucraina a acuzat Rusia că a transferat mii de copii ucraineni pe teritoriul său fără acordul familiilor sau tutorilor acestora. Moscova respinge acuzațiile și susține că a intervenit pentru a proteja minorii aflați în situații vulnerabile în zonele afectate de lupte, notează EFE.

Editor : Ana Petrescu

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