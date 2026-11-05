Live TV

Melania Trump face apel la un armistiţiu durabil în Ucraina: „Sper că Oleşki va inspira o pace mai mare”

Data publicării:
Melania Trump
Melania Trump. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Prima doamnă a SUA Melania Trump a lansat joi un apel la un armistiţiu „durabil” în Ucraina, cu prilejul unei conferinţe susţinute la Casa Albă în prezenţa unor reprezentanţi ruşi şi ucraineni, relatează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres. 

„Trebuie acum să folosim curajul pe care l-am arătat la Oleşki pentru a găsi un teren de înţelegere printr-o preocupare comună pentru suferinţa oamenilor nevinovaţi. Împreună putem construi ceva mai durabil decât un simplu armistiţiu temporar”, a declarat Melania Trump în cadrul unei conferinţe de presă organizate la câteva zile după încheierea unui armistiţiu supervizat de Prima Doamnă a SUA în oraşul ucrainean Oleşki, ocupat de forţele ruse.

„Am ales umanitatea în detrimentul războiului”, a spus Prima Doamnă la evenimentul de la Casa Albă.

„Sper că Oleşki va inspira o pace mai mare. Orice schimbare reală începe printr-o mică scântâie”, a adăugat Prima Doamnă.

„Armistiţiul nu ar fi fost posibil fără preşedinţii Putin şi Zelenski. Cooperarea lor constituie un precedent semnificativ pentru a face să progreseze pacea în regiune”, a mai afirmat Melania Trump.

Trimisul special al preşedintelui rus Vladimir Putin Kirill Dmitriev a participat la eveniment şi s-a întâlnit cu oficiali americani, au declarat două persoane familiarizate cu programul său pentru Reuters.

„În numele preşedintelui Putin şi al poporului Federaţiei Ruse, ţinem să-i mulţumim Primei Doamne Melania Trump pentru rolul său remarcabil în situaţia umanitară de la Oleşki”, a declarat emisarul rus Kirill Dmitriev.

Datorită acestui armistiţiu, „creăm o dinamică în care cele două părţi învaţă aceste mici mecanisme care permit, concret, prezervarea păcii”, a declarat negociatorul ucrainean David Arahamia.

Armistiţiul care a durat şase zile şi s-a încheiat duminică seară, a permis evacuarea locuitorilor din acest oraş situat pe linia frontului în regiunea Herson, cu căile de acces minate, sub focul încrucişat al dronelor ruse şi ucrainene, şi afectat de penurii grave de luni de zile.

A fost cel mai lung armistiţiu de la începutul războiului declanşat de invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022. Nici Kievul, nici Moscova nu au sesizat încălcări ale acordului, spre deosebire de alte armistiţii parţiale, de exemplu cu prilejul Paştelui ortodox.

Vizita marchează primele contacte în persoană între oficiali ruşi şi americani de după alegerile de la jumătatea mandatului în care democraţii au obţinut controlul asupra Senatului şi a Camerei Reprezentanţilor, într-o lovitură dată preşedintelui Trump, comentează Reuters.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
los angeles
1
Alegeri SUA 2026. Secțiile de votare s-au închis. Proiecțiile indică o victorie masivă a...
2026-05-14-2298
2
Cum ar fi fabricat procurorul Teodor Niță un dosar penal pentru schimbarea din funcție a...
andrei muraru fb
3
Ambasadorul Muraru, replică pentru liderul PSD: „N-am văzut ca românii să treacă pragul...
petrisor peiu face declaratii
4
Petrişor Peiu: Ne-am distrus de pomană energia, industria şi transporturile, încercând să...
jd vance profimedia
5
Vicepreședintele SUA, J. D. Vance, consideră că războiul din Iran este „motivul” pentru...
Scandal uriaș: revolta Europei împotriva Rusiei! Vladimir Putin: ”Este o încălcare flagrantă a legii”
Digi Sport
Scandal uriaș: revolta Europei împotriva Rusiei! Vladimir Putin: ”Este o încălcare flagrantă a legii”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Erdogan pregătește un nou dialog cu Putin: Turcia vrea să deschidă drumul către pace în războiul din Ucraina
mana cu tigara aprinsa
Putin trece acțiunile unui gigant occidental din industria tutunului în administrarea statului rus
Vladimir Putin
Vladimir Putin critică ţările care se opun revenirii Rusiei în sportul mondial: „Este o încălcare flagrantă a legii”
Elon Musk
Democrații pregătesc o anchetă împotriva lui Musk în legătură cu restricțiile impuse comunicațiilor militare prin satelit în Ucraina
Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan
Armenia a anunțat când îşi va depune candidatura la aderarea la UE, o decizie care poate înfuria Kremlinul
Recomandările redacţiei
Alexandru Nazare ministrul Finantelor
Nazare: „Astăzi am demarat în mod concret discuțiile pe bugetul...
profimedia-1149490222
Încă o alertă cu bombă pe aeroportul din Otopeni. UE activează un...
drona profimedia
O dronă s-a prăbușit într-o comună din Neamț. Fragmentele găsite vor...
2026-09-22-4096
S-a clarificat misterul: Cine scrie postările lui Călin Georgescu din...
Ultimele știri
Dan Neculăescu s-a întâlnit cu omologul său de la Kiev. Discuții despre securitatea la Marea Neagră și minoritatea română din Ucraina
Natalia Intotero: Regret că s-au pierdut foarte mulţi bani din PNRR. Ministerul Mediului a avut peste 3,6 miliarde de euro
Justiţia franceză a dispus restituirea către urmaşii unui colecţionar franco-român a unui tablou de Pissarro confiscat de nazişti
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu, despre femeia pe care și-a dorit-o toată viața, dar pe care nu a reușit să o cucerească...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Fanatik.ro
Cristiano Ronaldo s-a retras OFICIAL de la naționala Portugaliei. Prima reacție a selecționerului Jorge...
editiadedimineata.ro
Muntenegru și Albania cer NATO echipe de experți pentru combaterea dezinformării rusești înaintea alegerilor
Fanatik.ro
Dinamo l-a ofertat pe Ionuț Chirilă! Ce i-a transmis tehnicianul lui Andrei Nicolescu
Adevărul
Putin nu mai are încredere în Trump și vrea să intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice a...
Digieconomic
Ajutor financiar de până la 1.200 de lei pentru persoanele vulnerabile, propus în Parlament. Cine ar putea...
Digi FM
Theo Rose, după ce a fost criticată că a cântat la botezul fiului lui Alfred Simonis: "Am știut numele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Unii preferau să se joace, eu am învățat”. A ajuns la o avere de 12,5 MILIARDE €, la 42 de ani: ”Incredibil...
Pro FM
Theo Rose, copleșită după ce fiul ei, Sasha, a lovit-o, a mușcat-o și a tras-o de păr. Cum a intervenit...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Wild Horse Nine”, distribuţie remarcabilă într-un decor neobişnuit. John Malkovich, Sam Rockwell, Steve...
Adevarul
Criză de meseriași. Românii găsesc cu greu un electrician sau un instalator, deși salariile ajung la 5.500 de...
Newsweek
Ce pensie primești daca ai lucrat pe salariul minim 35 sau 40 de ani? Este foarte mică
Digi FM
Fiica unei românce care a fugit de comunism a câștigat din nou alegerile în Texas. Cine este Mihaela Pleșa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum reușesc japonezii să îmbătrânească frumos. Obiceiurile care îi ajută să rămână activi și după 80 sau 90...
Digi Animal World
Scene incredibile într-o brutărie din SUA. Un aligator a intrat pe ușa din spate și a terorizat angajații
Film Now
Cum arată John Goodman după ce a slăbit 90 de kilograme. „Încă încerc să mă obișnuiesc cu fața mea” 
UTV
Bianca Censori a strălucit la propriu într-o salopetă mulată, acoperită cu cristale. Arhitecta a atras toate...