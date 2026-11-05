Melania Trump face apel la un armistiţiu durabil în Ucraina: „Sper că Oleşki va inspira o pace mai mare”

Prima doamnă a SUA Melania Trump a lansat joi un apel la un armistiţiu „durabil” în Ucraina, cu prilejul unei conferinţe susţinute la Casa Albă în prezenţa unor reprezentanţi ruşi şi ucraineni, relatează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

„Trebuie acum să folosim curajul pe care l-am arătat la Oleşki pentru a găsi un teren de înţelegere printr-o preocupare comună pentru suferinţa oamenilor nevinovaţi. Împreună putem construi ceva mai durabil decât un simplu armistiţiu temporar”, a declarat Melania Trump în cadrul unei conferinţe de presă organizate la câteva zile după încheierea unui armistiţiu supervizat de Prima Doamnă a SUA în oraşul ucrainean Oleşki, ocupat de forţele ruse.

„Am ales umanitatea în detrimentul războiului”, a spus Prima Doamnă la evenimentul de la Casa Albă.

„Sper că Oleşki va inspira o pace mai mare. Orice schimbare reală începe printr-o mică scântâie”, a adăugat Prima Doamnă.

„Armistiţiul nu ar fi fost posibil fără preşedinţii Putin şi Zelenski. Cooperarea lor constituie un precedent semnificativ pentru a face să progreseze pacea în regiune”, a mai afirmat Melania Trump.

Trimisul special al preşedintelui rus Vladimir Putin Kirill Dmitriev a participat la eveniment şi s-a întâlnit cu oficiali americani, au declarat două persoane familiarizate cu programul său pentru Reuters.

„În numele preşedintelui Putin şi al poporului Federaţiei Ruse, ţinem să-i mulţumim Primei Doamne Melania Trump pentru rolul său remarcabil în situaţia umanitară de la Oleşki”, a declarat emisarul rus Kirill Dmitriev.

Datorită acestui armistiţiu, „creăm o dinamică în care cele două părţi învaţă aceste mici mecanisme care permit, concret, prezervarea păcii”, a declarat negociatorul ucrainean David Arahamia.

Armistiţiul care a durat şase zile şi s-a încheiat duminică seară, a permis evacuarea locuitorilor din acest oraş situat pe linia frontului în regiunea Herson, cu căile de acces minate, sub focul încrucişat al dronelor ruse şi ucrainene, şi afectat de penurii grave de luni de zile.

A fost cel mai lung armistiţiu de la începutul războiului declanşat de invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022. Nici Kievul, nici Moscova nu au sesizat încălcări ale acordului, spre deosebire de alte armistiţii parţiale, de exemplu cu prilejul Paştelui ortodox.

Vizita marchează primele contacte în persoană între oficiali ruşi şi americani de după alegerile de la jumătatea mandatului în care democraţii au obţinut controlul asupra Senatului şi a Camerei Reprezentanţilor, într-o lovitură dată preşedintelui Trump, comentează Reuters.

Editor : C.L.B.