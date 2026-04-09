Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, a negat joi că ar fi avut vreodată vreo relație cu finanțatorul Jeffrey Epstein și a spus că afirmațiile despre acesta o defăimează. „Minciunile care mă leagă de Jeffrey Epstein trebuie să înceteze astăzi”, a declarat Melania Trump într-un discurs surprinzător de la Casa Albă, relatează BBC.

Ea a spus că nu a avut niciodată o relație cu Epstein sau cu asociata acestuia, Ghislaine Maxwell, cu care a spus că a avut doar o corespondență superficială.

Ea a făcut referire la un e-mail din 2002 între ea și Maxwell, publicat în dosarele Epstein, calificându-l drept nimic mai mult decât „o corespondență ocazională” și un „răspuns politicos”.

Prima doamnă a solicitat audieri în Congres pentru supraviețuitorii traficului sexual al lui Epstein.

„Nu am avut niciodată cunoștință despre abuzurile comise de Epstein asupra victimelor sale. Nu am fost implicată în niciun fel. Nu am participat la nimic.”

„Nu sunt victima lui Epstein”, a spus Melania Trump.

Ea a negat, de asemenea, zvonurile apărute online potrivit cărora Epstein ar fi făcut-o cunoștință cu Donald Trump, calificându-le drept „încercări răuvoitoare de a-mi defăima reputația”.

Nu este clar ce a determinat acest anunț.

Jeffrey Epstein a fost arestat în 2019 sub acuzațiile federale de trafic sexual cu minori. Moartea sa din 2019 într-o celulă a unei închisori din Manhattan a fost considerată o sinucidere.

