Melania Trump prezidează astăzi Consiliul de Securitate al ONU, în plină ofensivă SUA–Israel împotriva Iranului

Melania Trump. Foto: Profimedia Images
„Contradicţii”

Melania Trump prezidează, luni, o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, un eveniment fără precedent care riscă să fie eclipsat de operaţiunile militare israeliano-americane împotriva Iranului.

Spre surprinderea generală, biroul Primei Doamne a anunţat în urmă cu câteva zile că aceasta va prezida luni, la ora 20:00 GMT, o reuniune a Consiliului pe tema educaţiei şi a copiilor în conflicte. Un subiect important pentru Melania Trump, care a negociat cu Moscova pentru eliberarea copiilor ucraineni răpiţi de Rusia, relatează AFP preluată de News.ro.

Cea pe care soţul ei a numit-o „vedetă de cinema”, referindu-se la documentarul „Melania” lansat la sfârşitul lunii ianuarie, va „intra astfel în istorie”, în contextul în care Statele Unite vor prelua în martie preşedinţia rotativă a Consiliului.

Potrivit ONU, este pentru prima dată când soţia sau soţul unui preşedinte în exerciţiu din lume prezidează o astfel de reuniune.

Această vizită „este un semn al importanţei pe care Statele Unite o acordă Consiliului de Securitate şi subiectului” educaţiei, a declarat săptămâna trecută Stéphane Dujarric, purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU.

Un comentariu făcut înainte de începerea atacurilor israeliano-americane împotriva Iranului, în urma cărora a murit liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei.

În timp ce Donald Trump a repetat recent că ONU „are un potenţial mare”, dar „nu l-a realizat niciodată”, ambasadorul său la Naţiunile Unite, Mike Waltz, a atacat sâmbătă direct Consiliul de Securitate, incapabil să impună respectarea numeroaselor sale rezoluţii privind Iranul, în special programul său nuclear.

Prezenţa sâmbătă la reuniunea de urgenţă a Consiliului, la câteva ore după începerea atacurilor împotriva Iranului, „ridiculizează acest organism, dar acolo unde ONU nu are claritate morală, Statele Unite o păstrează”, a declarat el.

„Contradicţii”

Daniel Forti, analist pentru International Crisis Group, se îndoieşte că prezenţa primei doamne va marca o schimbare de atitudine a administraţiei Trump faţă de Naţiunile Unite.

Aceasta „nu va face decât să accentueze contradicţiile inerente politicii americane în materie de război şi pace”, a declarat el pentru AFP, menţionând că războiul va „umbre” această preşedinţie fără precedent a Melaniei Trump.

Şi dacă analistul consideră că majoritatea membrilor Consiliului vor avea grijă să-şi păstreze relaţiile cu Washingtonul, „este greu de imaginat că alţi membri vor lua în serios cuvintele americane despre copii, educaţie şi pace, în special după atacul asupra unei şcoli de fete din sudul Iranului”, care s-a soldat cu peste 100 de morţi, potrivit autorităţilor iraniene, subliniază el.

„Unii ar putea chiar să critice administraţia Trump pentru boicotarea birourilor ONU care se ocupă de subiecte similare”, adaugă el.

De un an, Statele Unite s-au retras din UNESCO, organizaţia responsabilă de educaţie, ştiinţă şi cultură, şi au decis să nu mai colaboreze cu reprezentantul special al ONU pentru copiii în conflictele armate.

Potrivit unor voci, „Consiliul de pace” creat de preşedintele american încearcă să ocolească rolul Consiliului de Securitate, iar restanţele de plată ale Statelor Unite afectează în mod semnificativ finanţele ONU, care se află în criză.

În timp ce a fost lansat un proiect de reformă a instituţiei, Washingtonul a plătit totuşi, în urmă cu câteva zile, 160 de milioane de dolari la bugetul general al ONU, la care este, în principiu, primul contribuabil, după ce nu a plătit nimic pe tot parcursul anului 2025. Totuşi, conform unui responsabil al ONU, restanţele sale se ridică în continuare la 2,036 miliarde de dolari pentru bugetul general şi la 2,2 miliarde pentru operaţiunile de menţinere a păcii.

