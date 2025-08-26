Live TV

Melania Trump prezintă o iniţiativă de introducere a Inteligenţei Artificiale în şcolile americane

Data publicării:
Primă Doamnă a SUA, Melania Trump din profil cu ochelari de soare portret
Melania Trump. Foto: Profimedia

Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, a prezentat marţi o iniţiativă menită să introducă inteligenţa artificială în şcolile americane. Acestea vor putea intra într-o competiţie de proiecte cu premii.

Într-un clip publicat de Casa Albă, Melania Trump a anunţat iniţiativa denumită „Provocarea Prezidenţială AI”, care încurajează copiii şi personalul didactic să rezolve probleme din viaţa reală cu ajutorul soluţiilor oferite de inteligenţa artificială, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

„Provocarea Prezidenţială AI invită toţi elevii americani să lase frâu liber imaginaţiei şi să arate spiritul inovaţiei americane", a explicat prima doamnă în videoclip, într-una dintre rarele sale intervenţii publice de când Donald Trump a redevenit preşedinte în ianuarie.

Această provocare prezintă şi un fel de competiţie între şcolile americane, întrucât proiectele selectate din fiecare categorie - aranjate în funcţie de nivelurile de studii şi de cadrele didactice implicate - vor beneficia de un premiu de 10.000 de dolari. Echipele finaliste vor fi invitate la Washington să-şi prezinte soluţiile, la un eveniment care va avea loc la Casa Albă în iunie 2026.

Peste 100 de organizaţii s-au alăturat deja acestei iniţiative conduse de Melania Trump şi care face parte din planul de acţiune al actualei administraţiei republicane de a plasa Statele Unite în avangarda cursei pentru Inteligenţa Artificială.

„Acela care deţine cel mai mare ecosistem de inteligenţă artificială va stabili standardele globale şi va obţine beneficii economice şi de securitate extinse. Sub preşedintele Trump, naţiunea noastră va triumfa, marcând începutul unei noi epoci de aur a inovaţiei, dezvoltării umane şi realizărilor tehnologice pentru poporul american”, notează Casa Albă pe website-ul său.

Nu este prima dată când Melania Trump conduce o iniţiativă în domeniul inteligenţei artificiale. De fapt, acesta pare să fie firul conductor ale activităţii sale ca primă doamnă în al doilea mandat al preşedintelui Trump, după ce în primul mandat ea a condus campania „Be Best”, care a promovat bunăstarea tinerilor şi combaterea hărţuirii cibernetice. De asemenea, ea a lansat un audiobook cu memoriile sale, povestite cu vocea sa generată de inteligenţa artificială.

De când a revenit la putere, Donald Trump a semnat mai multe ordine executive referitoare la domeniul Inteligenţei Artificiale, iar luna trecută a dezvăluit un plan de acţiune pentru a promova dezvoltarea Inteligenţei Artificiale în SUA, exportul de IA americană şi combaterea părtinirii ideologice în chatboţi.

Donald Trump doreşte la acest capitol ceva diferit de linia adoptată de predecesorul său democrat Joe Biden, care a fost partizanul unei dezvoltări controlate, cu accent pe securitate şi gestionarea riscurilor.

Casa Albă, sub conducerea lui Trump, a identificat astfel aproximativ 90 de măsuri de implementat şi pe care le-a grupat în jurul a trei axe principale.

Prima vizează facilitarea construcţiei de noi centre de date (data centers), esenţiale pentru funcţionarea IA, şi realizarea unor mari proiecte energetice pentru a răspunde nevoilor imense de energie electrică ale acestor centre de date. Numeroase centre de date sunt deja în construcţie în SUA şi administraţia Trump doreşte să simplifice autorizarea construirii unor alte centre de acest fel.

A doua componentă a planului priveşte „diplomaţia AI”, termen folosit de consilierul principal al Casei Albe pentru sectorul IA, David Sacks. Aceasta presupune, printre altele, mobilizarea a două dintre instituţiile financiare ale SUA pentru tranzacţii comerciale internaţionale, respectiv Agenţia de Dezvoltare şi Finanţare a SUA (DFCA) şi Banca de Export-Import a SUA, cu scopul de a sprijini exporturile americane de AI.

Donald Trump a făcut o prioritate din exportul de tehnologie americană, în special în domeniul IA. El a contribuit astfel la negocierile în urma cărora Emiratele Arabe Unite (EAU) au încheiat contracte în luna mai cu companiile OpenAI, Oracle şi Nvidia pentru a-şi crea propria infrastructură de AI.

A treia axă cheie a planului de acţiune are în vedere să combată părtinirea ideologică pe care Donald Trump a remarcat-o în conceperea Inteligenţei Artificiale generative. El doreşte să interzică instituţiilor guvernului federal american să achiziţioneze programe de IA generative care manifestă o astfel de orientare partizană ideologic.

Potrivit Casei Albe, părtinirea ideologică pe care doreşte să o combată se referă la politicile ce promovează reprezentarea şi incluziunea minorităţilor cunoscute sub acronimul DEI, respectiv „diversitate, echitate şi incluziune". Donald Trump a anulat din prima sa zi de mandat programele DEI care privesc diversitatea rasială şi de gen şi a decretat că Statele Unite vor recunoaşte de acum înainte doar două sexe, masculin şi feminin, conform promisiunii sale din campania electorală că va combate ideologia progresistă woke şi va promova politici sociale conservatoare.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
1
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc...
grosan
2
Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news medical”: „Totul a...
razboi
3
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
Wonsan Kalma
4
„Resortul fantomă” din Coreea de Nord, văzut prin ochii unei turiste din Rusia. „Eram...
o persoana are in mana mai multe bancnote
5
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
Neașteptat: a dat ”nas în nas” cu femeia pe care a părăsit-o pentru o majoretă cu 49 de ani mai mică. I-a spus două cuvinte
Digi Sport
Neașteptat: a dat ”nas în nas” cu femeia pe care a părăsit-o pentru o majoretă cu 49 de ani mai mică. I-a spus două cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
2025-06-20-2
Ședința coaliției s-a încheiat. Calendarul asumării pachetului 2 de...
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
Ce a decis coaliția în privința pensiilor magistraților și a vârstei...
bgr
Incendiu puternic la un depozit din complexul Dragonul Roșu, din...
jean visan
A fost ales noul director interimar al Romsilva. Cine este Jean Vişan
Ultimele știri
Guvernul ucrainean a decis că bărbații cu vârsta între 18 şi 22 de ani pot să iasă din țară
Donald Trump anunță că va cere pedeapsa cu moartea pentru orice crimă comisă în capitala Washington
Autoritățile unui județ iau în calcul introducerea unei „roviniete” pentru camioane
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Vicepreședintele SUA, JD Vance
JD Vance, ridiculizat pe rețelele sociale pentru că nu face diferența dintre capitulare și negociere. Reacțiile internauților
Silhouette Of Donald Trump With Flags Of Usa And Eu European Union On Eroding Ground
O nouă dispută între Donald Trump și Uniunea Europeană: răspunsul blocului comunitar la amenințările cu tarife suplimentare
Viktor Orban
Viktor Orban îl amenință pe Volodimir Zelenski, după declarațiile acestuia cu privire la conducta Drujba. „Vor exista consecințe”
OpenAI And ChatGPT elon Musk sam altman
Elon Musk dă în judecată Apple şi OpenAI. Acuzațiile aduse de companiile miliardarului
Interior mașină Honda
Peste 1,4 milioane de vehicule Honda sunt investigate în SUA. Ce probleme sunt cercetate și la care modele
Partenerii noștri
Pe Roz
O actriță celebră în Spania a murit la 42 de ani. Antonio Banderas: „Ne-a părăsit prea devreme, condoleanțele...
Cancan
Monica Anghel a ajuns pe masa de operații! Ce s-a întâmplat cu artista: 'Am luat cea mai bună decizie'
Fanatik.ro
Dramă cumplită pentru Irina, o tânără de 20 de ani cu paralizie cerebrală. A aflat că mama ei a murit după ce...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Detalii ascunse din mariajul lui Cristi și Adelina Chivu. De ce se consideră antrenorul lui Inter doar al...
Adevărul
Superstarul militar care a făcut o adevărată avere din război. Deși era orfan a ajuns unul dintre cei mai...
Playtech
Meghan Markle are o fiică secretă! Căsnicia cu Prințul Harry, aproape de final, trecutul îi distruge toate...
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Ianis Hagi
Pro FM
Fiica lui David Bowie, despre boala cu care a fost diagnosticată de curând: „Nu schimbă nimic, dar justifică...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Scene șocante surprinse la Paris: român vânat de traficanții care voiau să-l linșeze. „Omoară-l dacă mai...
Newsweek
Care pensionari iau pensia mai repede în septembrie? Cine va plăti de zece ori impozit? Document
Digi FM
Comediantul Ionuț Rusu, despre momentul în care a fost arestat în Ungaria: "Nu sunt...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Cum arată și ce face azi, la 47 de ani, Maggie, fiica cea mare din "Dădaca". Nicholle Tom s-a revăzut recent...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea, surpriză la Como. George Clooney și Adam Sandler, la câteva mese distanță