Meloni cere o prezență „serioasă și semnificativă” a NATO în Arctica. Ce spune despre o posibilă preluare a Groenlandei de către SUA

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat vineri că nu crede că Statele Unite ar recurge la forță militară pentru a prelua Groenlanda și a avertizat că un astfel de demers ar avea consecințe grave pentru NATO, relatează Reuters.

La conferința sa tradițională de presă de la începutul anului, Meloni a subliniat necesitatea unei prezențe „serioase și semnificative” a NATO în regiunea Arctică, inclusiv în Groenlanda.

„Continui să nu cred în ipoteza unei acțiuni militare a Statelor Unite pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, o opțiune pe care nu aș susține-o în mod clar”, a declarat premierul italian.

„Nu cred că ar fi în interesul nimănui. Nici măcar în interesul Statelor Unite ale Americii”, a adăugat ea.

O recentă operațiune militară americană în Venezuela, în urma căreia liderul țării a fost capturat, a reaprins îngrijorările privind intențiile Washingtonului față de Groenlanda. Casa Albă a transmis marți că ia în calcul o serie de opțiuni pentru obținerea controlului asupra Groenlandei, inclusiv folosirea forței militare.

Meloni, considerată unul dintre cei mai apropiați aliați europeni ai președintelui american Donald Trump, a spus că este „clar pentru toată lumea” că orice acțiune a SUA asupra Groenlandei ar avea un impact major asupra NATO, motiv pentru care nu crede că Washingtonul va da curs amenințărilor.

Totuși, premierul italian a subliniat importanța consolidării prezenței NATO în regiunea Arctică, precizând că înțelege preocupările Statelor Unite legate de prevenirea „interferențelor excesive ale altor actori, care ar putea fi chiar ostili”.

Citește și: ANALIZĂ Cei patru pași prin care Trump ar putea prelua Groenlanda. Unul dintre ei a fost folosit de Putin în România (Politico)

Editor : C.S.