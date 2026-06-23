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Meloni dă înapoi în confruntarea cu Trump și face apel la normalizarea relațiilor cu SUA: „Nu intenționez să alimentez disputa”

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Prime immagini di Meloni con Trump a Mar-a-Lago
Giorgia Meloni și Donald Trump. Foto: Profimedia
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Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat marți că relațiile cu Statele Unite trebuie să revină la normal, după ce săptămâna trecută a avut loc o confruntare publică între președintele Donald Trump și aceasta, relatează Reuters.

„Nu intenționez să alimentez în continuare această dispută”, a declarat Meloni într-un interviu acordat cu ocazia unui eveniment organizat la Roma.

Vineri, Meloni l-a acuzat pe Trump, fostul ei aliat apropiat, că a inventat o poveste, după ce președintele SUA a declarat pentru un post de televiziune italian că ea l-ar fi „implorat” să facă o fotografie împreună la recentul summit al G7 din Franța.

Mai mult, liderul de la Casa Albă a insistat sâmbătă că şefa guvernului italian i-a cerut „din nou şi din nou” să facă o fotografie. 

„Popularitatea ei în Italia este la pământ, posibil pentru că a întors spatele Statelor Unite - o ţară care iubeşte şi protejează cu adevărat Italia - refuzând să împiedice Iranul să obţină sau să dezvolte o armă nucleară (deşi NATO a făcut acelaşi lucru, de altfel!)”, a mai susţinut cel de-al 47-lea preşedinte american.

Ulterior, Meloni a deplâns sâmbătă atacurile verbale formulate la adresa ei de preşedintele american Donald Trump.

„Aceste atacuri constante şi nejustificate sunt absurde. Cât despre popularitatea mea, faptul că sunt prietena ta nu a ajutat-o deloc, nici nu depinde de relaţia mea cu tine. Popularitatea mea depinde de capacitatea mea de a apăra interesul naţional al Italiei, iar aceasta este exact ceea ce am făcut mereu”, a scris ea într-o postare în engleză pe Instagram.

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Editor : A.M.G.

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