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Meloni îndeamnă NATO să-și reconsidere cheltuielile pentru apărare: „Am văzut tancuri care costă milioane de euro distruse de drone”

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Giorgia Meloni. Foto: Profimedia Images

Italia își va majora bugetul oficial al apărării în acest an, însă aliații NATO ar trebui să-și regândească prioritățile militare, având în vedere că modul de desfășurare a războiului se transformă odată cu apariția dronelor, a sateliților și a datelor, a declarat joi prim-ministrul Giorgia Meloni, relatează Reuters.

În fața parlamentului, Meloni a declarat că va anunța, cu ocazia summitului NATO din iulie, că Italia va aloca aproximativ 2,8% din produsul intern brut pentru apărare și securitate în 2026, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 0,71 puncte procentuale față de anul trecut.

Cea mai mare parte a acestei creșteri va proveni din cheltuielile legate de securitatea internă, inclusiv anumite atribuții ale poliției, Italia profitând de normele NATO pentru a include în bugetul său posturi care erau anterior excluse.

Cu toate acestea, Meloni a avertizat împotriva unei dezbateri axate exclusiv pe obiectivele generale de cheltuieli, afirmând că războiul din Ucraina a demonstrat că puterea militară modernă nu poate fi măsurată doar prin prisma sistemelor de armament tradiționale sau a volumului cheltuielilor.

Referindu-se la Ucraina, Meloni a afirmat că linia frontului este blocată și plină de drone. „Din această cauză, nimic nu se mișcă, iar noi am văzut tancuri care costă milioane de euro distruse de drone care costă, în medie, 20.000 de euro”, a spus ea.

Ea a afirmat că aliații occidentali trebuie să evalueze „valoarea unui satelit bine poziționat în comparație cu un tanc bine poziționat sau un portavion bine poziționat”, adăugând că datele trebuie apărate din punct de vedere strategic. 

„Există țări care, în loc să recruteze soldați, antrenează copii obișnuiți să se joace pe PlayStation, pregătindu-i să piloteze drone de la distanță într-un eventual război”, a spus ea. „Aceasta este o dezbatere pe care Occidentul trebuie să o poarte”.

Președintele american Donald Trump a acuzat în repetate rânduri guvernele europene că nu investesc suficient în forțele lor armate și că se bazează prea mult pe protecția Statelor Unite, îndemnând aliații europeni și asiatici să-și majoreze cheltuielile pentru apărare la 3,5% din PIB.

Subliniind tensiunile legate de cheltuielile militare, ministrul britanic al Apărării, John Healey, și-a dat demisia joi, în urma unui conflict pe tema cheltuielilor militare, acuzându-l pe prim-ministrul Keir Starmer că nu a alocat resursele pe care le-a considerat necesare pentru a proteja țara împotriva amenințărilor crescânde.

Ministrul Apărării din Italia, Guido Crosetto, a declarat că înțelege decizia lui Healey, adăugând că și alți miniștri ai apărării se confruntă cu aceleași sentimente.

„Am ales să aștept vremuri mai puțin dificile, sperând într-o evoluție pozitivă a situației actuale”, a scris Crosetto pe X. „Nu știu dacă drumul pe care l-am ales este cel potrivit... dar semnalele pe care le-am primit mă fac să cred că se conturează o înțelegere mai profundă”.

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Editor : A.M.G.

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