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Meloni, lovitură pentru Putin: Italia transferă Ucrainei rachete, sisteme SAMP/T NG și radare

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Noul sistem franco-italian de apărare antiaeriană SAMP/T NGA
Noul sistem franco-italian de apărare antiaeriană SAMP/T NGA. Foto: Profimedia
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Guvernul Italiei a aprobat în secret un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, care va include patru baterii de sisteme antiaeriene cu rachete SAMP/T NG, rachete de interceptare și radare cu rază lungă de acțiune. Informația a fost publicată de La Repubblica, citând surse din cadrul guvernului. Conform publicației, decizia urmează să fie oficializată în curând în cel de-al treisprezecelea „Decret privind ajutorul”.

Baza noului pachet o vor constitui mijloacele de apărare antiaeriană și antirachetă — patru baterii SAMP/T NG, capabile să intercepteze rachete balistice, și rachete de interceptare Aster 30. De asemenea, Kievului îi vor fi transferate șapte radare cu rază lungă de acțiune: șase fabricate de compania franceză Thales și unul de compania italiană Leonardo. Valoarea totală a pachetului este estimată la aproximativ 3 miliarde de euro, finanțarea urmând să fie asigurată prin intermediul programelor europene de creditare, în special prin „Ukraine Support Loan”.

Aceste înțelegeri sunt rezultatul unui acord încheiat în iulie între Italia și Franța. Ambele țări produc în comun sistemele SAMP/T și rachetele Aster 30. O parte din rachete urmează să fie livrate de Italia către Ucraina până în octombrie, pentru a asigura muniția necesară complexelor existente și noilor sisteme care urmează să fie desfășurate. În plus, Parisul și Roma ar putea acorda Kievului, separat, permisiunea de a produce rachetele de interceptare Aster 30 N1BT direct pe teritoriul Ucrainei — acest lucru va permite reducerea dependenței de livrările de rachete gata de utilizare din Europa.

Ucraina dispune deja de două baterii SAMP/T, furnizate de Italia și Franța, care, după cum subliniază La Repubblica, și-au dovedit eficacitatea în condiții de luptă. Cu toate acestea, începând din vara anului 2025 a apărut o problemă legată de muniția pentru aceste sisteme, întrucât stocurile de rachete Aster 30 ale Parisului și Romei s-au redus la un nivel minim. Acum se preconizează creșterea producției de rachete de interceptare, iar noul pachet ar trebui să acopere nevoile critice ale apărării aeriene ucrainene în perspectiva perioadei de toamnă-iarnă.

Anterior, pe 24 august, ministrul de externe al Italiei, Antonio Tajani, a vorbit despre pregătirea unui nou pachet de ajutor pentru Kiev, în urma unei discuții cu șeful Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrei Sibiga.

Cu o zi înainte, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenskii, a anunțat, de asemenea, că s-au încheiat acorduri cu Franța și Marea Britanie privind transferul către Kiev al licenței pentru producția autonomă a rachetelor de croazieră Storm Shadow/SCALP. Zelenskyi a mai anunțat că Ucraina va primi rachete suplimentare pentru sistemele Patriot și alte mijloace de apărare aeriană, inclusiv câteva sisteme Crotale cu rachete aferente și rachete AIM.

Anterior, Zelenski a declarat că, pentru a face față perioadei de iarnă, Ucraina va avea nevoie de cel puțin 300 de rachete pentru sistemele Patriot, în timp ce Forțele Aeriene solicitau până la 360. Potrivit președintelui ucrainean, în această iarnă, trupele ruse se așteaptă să-și concentreze atacurile asupra Kievului.

Editor : A.R.

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