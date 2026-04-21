Live TV

Meloni spune că se aștepta la atacurile din partea lui Trump: „Curajul înseamnă să spui ce gândeşti”

Data publicării:
Meloni and Trump Meet in the Oval Office
Donald Trump și Giorgia Meloni (în plan apropiat), la Casa Albă. Foto: Profimedia

Premierul italian Giorgia Meloni a declarat marți, în marja unui târg de mobilă de la Milano, că nu a fost „dezamăgită” de cuvintele lui Trump, ci se aştepta la ele, relatează dpa, potrivit Agerpres. 

Disputa îşi are originea în criticile dure ale lui Trump la adresa apelurilor repetate ale Papei Leon al XIV-lea la pace. Meloni a descris declarațiile președintelui american ca fiind „inacceptabile”.

Ulterior, Trump a acuzat-o că nu are curaj şi a declarat că este „şocat” de Meloni. Ea „nu mai era aceeaşi persoană”, a spus liderul de la Casa Albă.

La târgul de mobilă, şefa guvernului italian a subliniat că doar a spus ce gândeşte.

„Cred că curajul înseamnă să spui ce gândeşti chiar şi atunci când nu eşti de acord, iar prietenia înseamnă să spui ce gândeşti chiar şi atunci când nu eşti de acord”, a adăugat ea.

„Acest lucru nu schimbă sprijinul meu ferm pentru unitatea occidentală şi nici nu schimbă relaţiile dintre Italia şi Statele Unite. Acestea fiind spuse, sunt o persoană obişnuită să spună ce gândeşte”, a adăugat Meloni.

Întrebată, Meloni a mai spus că nu a vorbit cu preşedintele SUA „recent”.

Retorica agresivă a lui Trump la adresa papei creează dificultăți pentru liderii conservatori, de dreapta și de extremă dreapta din Europa, precum Meloni, ale căror baze electorale includ numeroși creștini. Peste jumătate dintre italieni se declară catolici.

Deși acești lideri au motive să mențină relații bune cu Trump, în contextul sprijinului administrației sale pentru partidele anti-migrație, scăderea popularității președintelui american în rândul aliaților ideologici europeni, de la începutul anului 2026, este evidentă.

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

