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Membri ai familiei Kennedy solicită unui judecător să blocheze construirea arcului comemorativ al lui Trump la Arlington

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Proiectul Arcului de Triumf al lui Trump. Foto triumphalarch.com
Proiectul Arcului de Triumf al lui Trump. Foto: triumphalarch.com
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Nouă membri ai dinastiei politice Kennedy au solicitat marți unui judecător să blocheze planul președintelui Donald Trump de a construi un arc comemorativ impunător, susținând, printre altele, că structura de 76 de metri ar arunca o umbră peste mormintele rudelor lor din Cimitirul Național Arlington, obstrucționând vederea, potrivit People.

Umbra ar „modifica fundamental experiența vizitării mormintelor”, au susținut rudele. Aceștia au depus o cerere de intervenție în două procese existente care urmăresc blocarea construcției arcului.

Judecătoarea federală Tanya Chutkan a interzis săptămâna trecută administrației Trump să înceapă lucrările la structură timp de 14 zile.

Cei nouă membri ai familiei Kennedy care au intentat procesul sunt copiii și nepoții lui Robert F. Kennedy și Edward M. Kennedy, frații președintelui american asasinat John F. Kennedy, ambii fiind foști senatori ai Statelor Unite. Aceștia sunt înmormântați în apropierea flăcării veșnice care marchează mormântul lui JFK, un ansamblu de trei monumente comemorative care constituie o atracție majoră pentru milioanele de oameni care vizitează Cimitirul Arlington în fiecare an.

Construirea arcului ar reprezenta o „denigrare permanentă” a mormintelor, iar urmașii familiei Kennedy „nu ar mai putea niciodată să aprecieze ambele locuri așa cum au făcut-o întotdeauna și așa cum a intenționat întotdeauna familia Kennedy”, au scris avocații rudelor. Aceștia sunt reprezentați de avocatul veteran din Washington, Norm Eisen, și de Democracy Defenders Fund.

„Este regretabil să vedem că unii membri ai familiei Kennedy s-au alăturat procesului împotriva Arcului, întrucât proiectul are scopul de a-i onora pe eroii noștri care se odihnesc în Cimitirul Arlington”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle. „Sistemul judiciar nu ar trebui folosit în mod abuziv pentru a politiza o structură concepută să unească națiunea noastră.”

Robert F. Kennedy Jr., secretarul pentru Sănătate și servicii sociale al lui Trump, care are o relație tensionată cu multe dintre rudele sale, nu s-a alăturat procesului.

Arcul este unul dintre numeroasele proiecte din jurul Washingtonului pe care președintele republican le-a întreprins în încercarea de a transforma capitala după gustul său — de la renovarea unuia dintre celebrele sale terenuri de golf publice până la amenințarea cu demolarea Centrului John F. Kennedy pentru Arte Scenice. Aceste proiecte ar putea fi în curând supuse unei analize intense, după ce democrații au preluat controlul asupra Congresului în urma alegerilor de la jumătatea mandatului.

Casa Albă a lansat săptămâna trecută un nou site web fastuos pentru a prezenta arcul, care urmează să se înalțe într-o îmbinare de ornamente aurii și granit gri impunător, între Memorialul Lincoln și Cimitirul Național Arlington.

Editor : M.C

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