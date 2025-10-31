Live TV

Membri importanți ai administrației Trump, inclusiv Marco Rubio și Pete Hegseth, s-au mutat în baze militare, cu familiile lor

Ukraine's President Zelenskiy visits Washington, D.C.
Secretarul de Stat Marco Rubio și secretarul Apărării Pete Hegseth. Foto: REUTERS/Jonathan Ernst
Simțindu-se amenințați de contestatarii radicali ai politicilor lor, câțiva membri importanți ai administrației Trump au decis să se mute în cartiere destinate militarilor din zona Washingtonului, unde să fie protejați nu doar de eventuale acte de violență, ci și de proteste, scrie The Atlantic. Potrivit publicației, cel puțin șase membri ai administrației ar fi în această situație, printre care Stephen Miller, Marco Rubio, Kristi Noem și Pete Hegseth.

Fosta consilieră a Casei Albe, Katie Miller – mamă a trei copii minori și soția lui Stephen, mâna dreaptă a președintelui – a ieșit din casă într-o dimineață, luna trecută, și s-a confruntat cu o femeie pe care nu o cunoștea. Când a povestit această întâmplare la Fox News, ea a descris întâlnirea ca pe „un protest care a depășit limita”. Străina i-a spus lui Miller: „Te urmăresc”. Era a doua zi după asasinarea activistului Charlie Kirk. 

Cu câteva săptămâni înainte de moartea lui Kirk, activiștii protestaseră la adresa prezenței familiei Miller în nordul Arlingtonului, Virginia. Cineva pusese afișe cu adresa lor în cartier, denunțându-l pe Stephen ca fiind un nazist care comisese „crime împotriva umanității”.

Un grup numit Arlington Neighbors United for Humanity a avertizat într-o postare pe Instagram: „Eforturile voastre de a distruge democrația și sistemul nostru de protecție socială nu vor fi tolerate aici”. 

Cel puțin șase oficiali s-au mutat în cartiere pentru militari

Stephen Miller s-a alăturat în curând unei liste tot mai lungi de înalți funcționari politici numiți de administrația Trump – cel puțin șase, după numărătoarea celor de la The Atlantic – care locuiesc în cartiere militare din zona Washingtonului, unde sunt protejați nu numai de potențiale acte de violență, ci și de proteste. Este un semn amenințător al polarizării națiunii, la care a contribuit chiar administrația Trump, faptul că unii dintre acești înalți funcționari publici au simțit nevoia să se separe de public. Acești funcționari civili pot acum să se bazeze pe armata SUA pentru a-și spori securitatea personală. Dar atât de mulți au făcut acest pas încât acum pun presiune pe disponibilitatea locuințelor pentru ofițerii de rang înalt ai națiunii.

Kristi Noem, secretarul pentru Securitate Internă, s-a mutat din apartamentul său din Washington D.C. în casa destinată comandantului Gărzii de Coastă de la Baza Comună Anacostia-Bolling, de cealaltă parte a râului față de capitală, după ce Daily Mail a descris locul în care locuia.

Atât secretarul de Stat Marco Rubio, cât și secretarul Apărării Pete Hegseth locuiesc pe „Generals' Row” (Strada Generalilor) din Fort McNair, o enclavă a armatei de-a lungul râului Anacostia, potrivit oficialilor din Departamentul de Stat și Departamentul Apărării.

Exemple din administrații anterioare

Deși majoritatea oficialilor de la nivel de cabinet locuiesc în reședințe private, există precedente în care oficiali de rang înalt din domeniul securității naționale, inclusiv secretarul Apărării, închiriază case în baze militare din motive de securitate sau comoditate. Secretarul Armatei, Dan Driscoll, a cărui familie locuiește în Washington doar parțial, împarte acum o casă în baza militară Joint Base Myer-Henderson Hall, un loc pitoresc situat lângă Cimitirul Național Arlington, cu colegul său, un alt înalt funcționar politic numit în armată. 

Un alt înalt funcționar al Casei Albe, pe care The Atlantic nu îl numește din motive de securitate legate de o amenințare externă specifică, a părăsit și el o casă privată pentru a se muta într-o instalație militară după uciderea lui Kirk. În acest caz, oficialii de securitate l-au îndemnat pe funcționar să se mute într-o locuință militară, potrivit unor persoane informate despre această mutare. Atât de mulți oficiali de rang înalt au solicitat locuințe încât unii se confruntă acum cu o problemă familiară în Washington: oferta inadecvată. Când echipa directorului Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, a întrebat la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump despre mutarea ei la McNair, acest lucru nu a fost posibil din motive de spațiu, a spus un fost oficial.

Există exemple izolate din administrațiile anterioare de membri ai Cabinetului care locuiau în baze militare. Atât Robert Gates, secretar al Apărării în timpul președințiilor lui George W. Bush și Barack Obama, cât și Jim Mattis, primul șef al Pentagonului al lui Trump, locuiau în locuințe ale Marinei din anexa Potomac Hill, un complex securizat situat în apropierea Departamentului de Stat.

Mike Pompeo, director al CIA și secretar de Stat în timpul primului mandat al lui Trump, locuia la Joint Base Myer-Henderson Hall. Casele somptuoase pe care le ocupau, unele dintre ele datând de mai bine de un secol, ofereau oficialilor un plus de securitate și spațiu amplu pentru recepții oficiale.

Dar nu există dovezi că atât de mulți politicieni ar fi locuit în instalații militare. Această schimbare contribuie la estomparea granițelor tradiționale dintre lumea civilă și cea militară, scrie The Atlantic.

Trump a făcut din armată un element mai vizibil al politicii interne

Trump a făcut din armată un element mult mai vizibil al politicii interne, desfășurând forțe ale Gărzii Naționale în Washington, Los Angeles și alte orașe conduse de democrați. El a decretat că aceste orașe ar trebui folosite ca „terenuri de antrenament” în lupta împotriva „inamicului din interior”.

Adria Lawrence, profesor asociat de studii internaționale și științe politice la Universitatea John Hopkins, ne-a spus că găzduirea consilierilor politici în baze militare transmite un mesaj problematic. „Într-o democrație robustă, ceea ce vrei este ca armata să fie pentru apărarea țării în ansamblu și nu doar a unui singur partid”, a spus Lawrence.

Dar evaluarea amenințărilor s-a schimbat și ea în ultimii ani. Trump a fost vizat de două tentative de asasinat; Iranul și-a intensificat eforturile de a ucide oficiali federali; iar violența politică – cum ar fi împușcarea în iunie a doi legislatori democrați din Minnesota, asasinarea lui Kirk în septembrie și împușcarea la un centru de imigrări din Texas după două săptămâni – reprezintă un pericol real.

S-a epuizat stocul de case

Rezultatul este epuizarea stocului de case alocate de obicei ofițerilor superiori în uniformă din bazele din zona Washingtonului. Unele dintre aceste case, proiectate pentru generali cu trei și patru stele, nu au suficiente dormitoare pentru familiile cu copii mici. Multe au probleme cu reducerea plumbului și necesită reparații semnificative.

Armata a notificat Congresul în ianuarie că intenționează să cheltuiască peste 137.000 de dolari pentru reparații și modernizări la casa lui Hegseth din McNair înainte ca acesta să se mute. Atât predecesorul lui Hegseth, Lloyd Austin, cât și omologul lui Austin din Departamentul de Stat, Antony Blinken, s-au confruntat cu protestatari la casele lor din nordul Virginiei, care nu se aflau în baze militare. Protestatarii din Gaza care au instalat tabăra în fața casei lui Blinken, unde acesta locuia cu copiii săi mici, au stropit cu vopsea roșie mașinile care treceau pe acolo.

În majoritatea cazurilor, oficialii civili plătesc o chirie „corectă” pentru locuința lor din bază, o formulă stabilită de armată. Hegseth, în conformitate cu o lege din 2008 care viza să facă mai accesibile locuințele deținute de Marina Militară ale lui Gates, plătește o chirie echivalentă cu indemnizația de locuință a unui general plus 5% (în acest caz, în total 4.655,70 dolari pe lună). Totuși, aceste mutări pot economisi bani guvernului. În unele cazuri, locuirea în bază poate reduce costurile asigurării securității personale a oficialilor, ne-a spus o persoană familiarizată cu relocările, deoarece echipele de protecție nu trebuie să închirieze o a doua locuință în apropiere ca zonă de staționare.

 

