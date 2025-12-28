Membrii Bundestagului solicită furnizarea de rachete Taurus către Ucraina

Omid Nouripour, vicepreședintele Bundestagului german, care reprezintă Partidul Verzilor, a solicitat transferul de rachete Taurus cu rază lungă de acțiune către Ucraina.

„Cancelarul Merz revendică un rol de lider pentru Germania și acesta e un lucru bun. Merz trebuie să se țină acum de ceea ce a cerut pe bună dreptate în timp ce se afla în opoziție și să deschidă calea pentru livrările de rachete Taurus.”, a spus acesta conform agenției de presă germană n-tv, scrie Europan Pravda.

Nouripour a subliniat că refuzul de a furniza rachete de croazieră Ucrainei ar costa vieți omenești.

„Nu este suficient să-l susținem pe președintele ucrainean doar prin convorbiri telefonice. UE trebuie să intensifice presiunea asupra lui Putin. Putin este singurul care poate pune capăt imediat acestui război oribil. Fără presiune, el nu va ceda.”

