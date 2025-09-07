Live TV

Membrii familiei secretarului Sănătății din SUA, Robert F. Kennedy Jr., îi cer demisia. „O amenințare pentru sănătatea americanilor”

HHS Secretary Robert F. Kennedy, Jr Testifies on Capitol Hill
Robert F. Kennedy Jr. Foto: Profimedia

Sora și nepotul secretarului pentru Sănătate Robert F. Kennedy Jr. au cerut demisia acestuia, după ce Kennedya pus la îndoială siguranța vaccinării în timpul unei audieri în fața unei comisii a Congresului, scrie Axios.

Demisia a fost cerută cu câteva ore înainte ca președintele Trump să se distanțeze de Kennedy, încurajând publicul să se vaccineze, și la o zi după ce mai mulți membri republicani ai comisiei au pus la îndoială aptitudinile secretarului, în urma tulburărilor de la Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din ultima vreme.

„Deciziile medicale trebuie să fie luate de profesioniști instruiți și autorizați, nu de lideri incompetenți și greșit orientați”, a postat vineri Kerry Kennedy, sora lui Kennedy, pe X.

„Decimarea instituțiilor critice precum NIH și CDC va duce la pierderea de vieți nevinovate. ...Ajunge. Secretarul Kennedy trebuie să demisioneze”, a scris ea.

Joe Kennedy III, fost congresman american din Massachusetts și nepotul lui Kennedy, a scris vineri că unchiul său este „o amenințare la adresa sănătății și bunăstării tuturor americanilor”.

„Provocările cu care ne confruntăm – de la epidemii la crize de sănătate mintală – necesită claritate morală, expertiză științifică și leadership bazat pe fapte. Aceste valori nu sunt prezente în biroul secretarului. El trebuie să demisioneze”.

Secretarul Kennedy a fost criticat de ambele partide pentru opiniile sale anti-vaccinare și neîncrederea generală în medicina modernă joi, în timpul unei audieri aprinse în fața Comisiei de Finanțe a Senatului.

Senatorii au calificat drept îngrijorătoare recenta demitere a directorului CDC, Susan Monarez, de către secretar și au întrebat de ce Kennedy seamănă îndoieli cu privire la vaccinurile COVID, în ciuda eficienței și siguranței acestora.

Trump s-a distanțat vineri de opiniile anti-vaccinare ale secretarului său pentru Sănătate, declarând reporterilor că vaccinurile „pur și simplu” funcționează.

„Cred că aceste vaccinuri ar trebui utilizate, altfel unele persoane se vor infecta și vor pune în pericol alte persoane.”

Robert F. Kennedy Jr. nu este străin de criticile venite din partea membrilor faimoasei sale familii.

În timpul alegerilor din 2024, aproximativ 50 de membri ai familiei Kennedy s-au reunit în jurul fostului președinte Joe Biden pentru a-și arăta sprijinul pentru candidatul democrat de atunci, după ce sondajele au arătat că o candidatură pentru Președinție de la acel moment a lui Kennedy ar putea afecta electoratul lui Biden.

Cu o altă ocazie, patru dintre frații lui Kennedy au condamnat candidatura sa la Președinție, postând într-o declarație comună că el „nu împărtășește aceleași valori, viziune sau judecată” ca tatăl lor, fostul senator Robert F. Kennedy.

 

