Membru al Congresului: Republicanii sunt „îngroziți” să îl contrazică pe Donald Trump din cauza amenințărilor fizice

Republicanii din Capitoliu se feresc să critice politicile lui Donald Trump din cauza temerilor pentru siguranța lor fizică și a familiilor lor, a declarat un membru democrat al Congresului.

Eric Swalwell, un reprezentant democrat din California, a declarat că, pur și simplu, colegii săi republicani sunt „îngroziți” să îl contrazică pe Trump nu numai din cauza impactului negativ asupra carierei lor politice, ci și din cauza anxietății că ar putea provoca amenințări fizice care ar putea provoca tulburări personale și i-ar putea obliga să angajeze agenți de securitate 24 de ore din 24 ca protecție, scrie The Guardian.

Comentariile lui Swalwell au fost făcute în cadrul unui webinar prezidat de jurnalistul Sidney Blumenthal, ca răspuns la întrebarea dacă republicanii ar putea fi determinați să se revolte împotriva lui Trump sau chiar să îl pună sub acuzare.

Dacă Musk te acuză, viața ta poate fi dată peste cap

„Am o mulțime de prieteni care sunt republicani”, a spus el. „Ei sunt îngroziți să fie cel mai înalt mac din câmp și le e teamă că își vor pierde slujba. Ei știu că asta se poate întâmpla.”

„Este mult mai personal. Se tem de siguranța lor personală, iar soții și membrii familiei le spun: „Nu faceți asta, nu merită, ne va schimba viața pentru totdeauna. Va trebui să angajăm paznici 24 de ore din 24”. Viața poate fi foarte inconfortabilă pentru copiii tăi.

„Acest lucru este real, deoarece atunci când [Elon] Musk [cel mai puternic aliat al lui Trump] scrie pe Twitter la cineva, sau Trump scrie pe Twitter la cineva, sau cheamă pe cineva, viețile lor sunt date peste cap.

„Când el scrie pe Twitter despre tine, oamenii te amenință și trebuie să îi crezi pe cuvânt. Și acesta este un lucru real cu care colegii mei se luptă”.

Swalwell a avertizat că teama de Trump este de natură să slăbească și mai mult sprijinul pentru Ucraina în rândul membrilor republicani ai Camerei Reprezentanților, în urma recentelor sale atacuri la adresa președintelui țării, Volodimir Zelenskyy, și a laudei sale publice la adresa liderului rus, Vladimir Putin.

„Am crezut că cifrele pe care le-am arătat pentru a fi uniți în jurul Ucrainei se vor menține, și nu se mențin”, a spus el.

Comentariile lui Swalwell vin într-un moment în care unii membri republicani ai Congresului se confruntă cu presiuni din partea alegătorilor pentru a reacționa împotriva atacurilor asupra lucrătorilor din administrația federală de către unitatea „departamentului de eficiență guvernamentală” (Doge) a lui Musk, despre care criticii spun că uzurpă puterile Congresului.

Swalwell, membru al Comitetului judiciar al Camerei Reprezentanților, a declarat că a cheltuit mai mult de 1 milion de dolari pentru securitate în ultimii doi ani și jumătate, după ce a stârnit dușmănia lui Trump prin faptul că a fost manager în cadrul celui de-al doilea proces de punere sub acuzare a acestuia și a intentat un proces împotriva sa și a fiului său cel mare, Donald Jr, solicitând daune pentru rolul lor în incitarea atacului din 6 ianuarie asupra Capitoliului SUA de către o mulțime violentă.

Portretul său despre intimidarea inspirată de Trump a fost susținut de Bradley Moss, un avocat al Asociației agenților FBI, care a intentat un proces pentru a împiedica administrația Trump să numească public agenții și angajații biroului care au lucrat la ancheta penală din 6 ianuarie.

Amenințări cu moartea

Moss și-a amintit că Trump l-a atacat public pe șeful său, Mark Zaid, un avocat din Washington care l-a reprezentat pe denunțătorul care a dezvăluit detalii despre o convorbire pe care Trump a avut-o cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenskyy, în 2019, care a dus în cele din urmă la prima sa punere sub acuzare.

„Donald Trump a ridicat literalmente o fotografie a șefului meu, l-a strigat pe nume, i-a spus că este un gunoi, un mincinos etc.”, a declarat Moss în timpul webinarului. „A doua zi, m-am trezit cu vreo 150 de mesaje vocale. Mesajele îmi inundau căsuța poștală. Primeam amenințări cu moartea ca nebunii și a existat cel puțin un domn care a ajuns la închisoare pentru că l-a amenințat pe șeful meu.”

El a adăugat: „L-am strigat public în timpul punerii sub acuzare, când amenința denunțătorul în declarații publice, spunând că puneți viața acestei persoane în pericol. El a arătat clar că nu-i pasă. Va spune că nu este vina mea dacă i se întâmplă ceva acelei persoane.

„El știe foarte bine factorul de intimidare pe care îl poate aduce prin intermediul oamenilor săi.”

Presiune

Majoritatea republicanilor care au votat pentru destituirea lui Trump în timpul primei sale președinții nu mai sunt în Congres. Liz Cheney - care a jucat un rol principal în comisia din Camera Reprezentanților care a investigat insurecția din 6 ianuarie - și-a pierdut locul din Wyoming după ce a fost învinsă în alegerile primare ale Partidului Republican de un susținător al lui Trump.

Cheney a declarat pentru CNN că unii dintre colegii săi republicani au votat împotriva punerii sub acuzare a lui Trump deoarece „se temeau pentru propria lor securitate - se temeau, în unele cazuri, pentru viața lor”.

Comentariile ei au fost susținute de Mitt Romney, fost senator republican și candidat prezidențial, care i-a povestit biografului său, McKay Coppins, despre un coleg senator de rang înalt care intenționa să voteze pentru condamnarea lui Trump la procesul său din Senat, doar pentru a schimba cursul atunci când un coleg i-a spus: „Gândește-te la siguranța ta personală. Gândiți-vă la copiii dumneavoastră”.

Musk, antreprenorul miliardar Tesla și SpaceX, a amenințat că își va folosi averea imensă pentru a finanța provocări primare împotriva oricărui republican din Camera Reprezentanților sau din Senat care votează împotriva agendei lui Trump sau se opune nominalizărilor cabinetului său.

Tactica a părut să fie eficientă în cazul lui Joni Ernst, senator republican de Iowa, care a revenit asupra opoziției sale inițiale față de numirea lui Pete Hegseth în funcția de ministru al apărării, pe baza acuzațiilor de agresiune sexuală formulate împotriva acestuia, după ce Musk a finanțat reclame de promovare a unui prezentator de radio de dreapta care a promis să o provoace în alegeri primare.

Thom Tillis, un senator republican din Carolina de Nord, a declarat că a primit avertismente din partea FBI cu privire la „amenințări cu moartea credibile” atunci când se gândea public să voteze împotriva lui Hegseth, a relatat Vanity Fair. Tillis, care a vorbit îndelung cu martorii care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la comportamentul lui Hegseth, a votat în cele din urmă în favoarea confirmării acestuia.

Vanity Fair a citat o sursă anonimă care l-a citat pe Tillis sfătuindu-i pe oamenii care doresc să îl înțeleagă pe Trump să citească „Snakes in Suits: When Psychopaths Go to Work”, o carte din 2006 scrisă de Paul Babiak și Robert Hare. Un purtător de cuvânt al lui Tillis a negat că acesta ar fi recomandat cartea în acel context.

Editor : S.S.