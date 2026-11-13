Mercedes oprește toate investițiile suplimentare în Germania

Conducerea Mercedes ia măsuri drastice. Compania intenționează să oprească toate investițiile suplimentare în Germania, conform unui articol din ziarul Handelsblatt, citat de focus.de.

În plus, conform sursei citate, închiderea fabricilor din Germania și alte relocări în străinătate devin mai probabile. Ziarul Handelsblatt citează un interviu publicat pe intranetul Mercedes.

Documentul menționează că directorul de producție Michael Schiebe a declarat: „Noi, în consiliul de administrație, am decis împreună să oprim toate investițiile ulterioare în sediile din Germania”.

Niciun progres în discuțiile privind reducerea costurilor Vestea vine în mijlocul negocierilor dintre conducere și reprezentanții angajaților privind reducerile de costuri în Germania. După luni de zile, nu s-au înregistrat progrese.

Directorul Muncii, Britta Seeger, a scris: „În ciuda discuțiilor intense, din păcate, în prezent nu se întrevede nicio soluție. Prin urmare, suntem acum obligați să examinăm în detaliu ce filiale ne putem permite în continuare în Germania.”

Închiderile de fabrici fuseseră deja anunțate. Mercedes-Benz încearcă de mai multe luni să obţină economii de costuri, iar în septembrie Schiebe avertizase că două fabrici din Germania ar putea fi închise dacă negocierile nu vor înregistra progrese. Acest lucru ar afecta o fabrică de asamblare germană și o fabrică de sisteme de propulsie germane. Mesajul transmis joi angajaţilor sugerează că această posibilitate este analizată acum mai concret.

Atelierele de caroserie sunt fabrici unde se asamblează mașinile. În Germania, Mercedes -Benz are aceste fabrici în Sindelfingen, Rastatt (Baden) și Bremen. Fabricile de sisteme de propulsie sunt fabrici unde se fabrică componente pentru mașini. Acestea sunt situate în SStuttgart-Untertürkheim, Affalterbach lângă Stuttgart, Berlin, Hamburg, Kamenz (Saxonia), precum și Kölleda și Arnstadt (Thuringia).

Producătorul auto s-a confruntat cu scăderea vânzărilor și a profiturilor în scădere în ultimii ani. Decizia marchează o nouă etapă a crizei din industria auto germană, după ce Volkswagen a anunţat cel mai amplu program de restructurare din istoria sa. Problemele afectează tot mai puternic şi furnizorii de componente, în condiţiile în care sectorul auto, unul dintre pilonii economiei germane, se confruntă cu perspectiva pierderii a zeci de mii de locuri de muncă.

Editor : M.C