Mercenari posibil legați de Grupul Wagner au fost descoperiți în echipajele „flotei fantomă” a lui Putin

Data actualizării: Data publicării:
Three vessels from Russia prepare to transfer crude oil off Moroccan coasts
Flota fantomă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Personalul rus cu experiență ca mercenari și agenți de securitate a început să apară printre echipajele tancurilor flotei secrete care transportă petrol rusesc.

Potrivit ziarului finlandez Helsingin Sanomat, mercenarii supraveghează echipajele și împiedică navele să cadă în mâinile țărilor occidentale.

HS, împreună cu site-ul de știri al statelor baltice Delfi și centrul internațional de jurnalism de investigație OCCRP, au identificat 17 persoane la bordul navelor flotei ascunse care operează în Golful Finlandei și care nu aveau calificări maritime.

În special, 12 dintre acestea ar putea avea legături cu Grupul Wagner sau cu serviciile de informații militare ale Rusiei.

Reprezentanți ai mai multor agenții militare și civile de informații occidentale, inclusiv Serviciul finlandez de securitate și informații (SUPO), au confirmat concluziile privind prezența așa-numitelor grupuri de securitate la bord.

SUPO a declarat pentru ziar că „personalul de securitate” rus integrat în echipaj poate, în unele cazuri, să acționeze și ca intermediar între flota fantomă și forțele armate ruse, care și-au intensificat recent prezența în Marea Baltică.

Mass-media a raportat anterior că țările europene discută posibilitatea confiscării tancurilor flotei fantomă a Rusiei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, de asemenea, că ar fi oportună modernizarea legislației europene, astfel încât tancurile care transportă petrol rusesc să poată fi nu numai reținute, ci și confiscate.

Parlamentul Ungariei a adoptat o moţiune de respingere a aderării Ucrainei la UE. „Liderii europeni antrenează Europa în război”

