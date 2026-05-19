Fosta cancelară germană Angela Merkel și fostul lider al celebrului sindicat polonez Solidaritatea, Lech Walesa, care a fost și președinte al Poloniei, au primit marți Ordinul de Merit al Uniunii Europene din partea Parlamentului European. Al treilea membru distins este preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care nu a fost prezent la ceremonia de la PE.

Primii laureați au primit Ordinului European de Merit pentru contribuția lor semnificativă la integrarea și valorile UE în cadrul unei ceremonii desfășurate la Parlamentul European.

Treisprezece dintre primii douăzeci de laureaţi ai Ordinului European de Merit au participat la ceremonia din hemiciclul Parlamentului European de la Strasbourg şi s-au adresat eurodeputaţilor după ce au primit distincţia din partea preşedintei Parlamentului European, Roberta Metsola, şi a preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Distincția pentru Merkel vine pe fondul discuțiilor privind un posibil rol în negocieri

Este interesant faptul că această distincție vine pe fondul discuțiilor privind posibilul rol al Angelei Merkel în viitoarele negocieri dintre Occident și Rusia.

Presiunea asupra Europei crește pentru a numi un trimis special pentru negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina. Atât Moscova, cât și Kievul și-au manifestat deschiderea față de un astfel de mediator, într-un moment în care echipa de negociatori a lui Trump este concentrată exclusiv pe conflictul dintre SUA și Israel cu Iranul. Oficialii europeni au subliniat din ce în ce mai mult experiența lui Merkel în relația cu Vladimir Putin și implicarea sa în acordurile de la Minsk.



Merkel, care a ocupat funcția de cancelar al Germaniei între 2005 și 2021, a declarat că a propus stabilirea unui format diplomatic între UE și Rusia în timpul ultimei sale participări la reuniunea Consiliului European din octombrie 2021, la sfârșitul mandatului său — cu patru luni înainte de începerea războiului total al Rusiei împotriva Ucrainei. Ea a adăugat însă că inițiativa a eșuat din cauza opiniilor divergente din cadrul blocului comunitar cu privire la cea mai bună modalitate de a trata cu Moscova.



Moștenirea politică a lui Merkel a fost supusă unei analize atente în ultimii ani din cauza dependenței crescute a Germaniei de gazul rusesc pe durata mandatului său, criticile intensificându-se de când Moscova a atacat Ucraina în 2022. Însă experiența sa anterioară de negociere atât cu președintele rus Vladimir Putin, cât și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dus, de asemenea, la menționarea numelui lui Merkel ca unul dintre posibilii candidați pentru a deveni trimisul de pace al UE în vederea soluționării conflictului. Merkel a declarat însă că biroul său nu a primit nicio solicitare oficială în acest sens. Politiciana de centru-dreapta a subliniat, de asemenea, că, în opinia sa, doar cei care dețin puterea sunt negociatori credibili, menționând experiențele sale cu Putin după anexarea ilegală a Crimeii în 2014. În opinia sa, Putin îi va lua în serios doar pe actualii lideri ai UE, scrie Euractiv.



Acordurile de la Minsk — negociate de Merkel și omologul său francez în 2014 și 2015 pentru a opri luptele din estul Ucrainei — nu au reușit să asigure un armistițiu durabil. Încălcările au continuat ani de zile înainte ca Rusia să lanseze războiul total, amintește POLITICO.

NEXTA a publicat o înregistrare video care prezintă ceremonia de decernare a premiului pentru fosta cancelară germană și fostul președinte al Poloniei.

Maia Sandu, la ceremonie

De asemenea, la ceremonie au participat fostul prim-ministru polonez şi fostul preşedinte al Parlamentului European Jerzy Buzek, fostul preşedinte şi prim-ministru al Portugaliei Anibal Cavaco Silva, cardinalul Pietro Parolin, secretar de stat al Sfântului Scaun, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, fostul Înalt Reprezentant al UE pentru politica externă şi de securitate comună Javier Solana, fostul cancelar austriac Wolfgang Schussel şi fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene Jean-Claude Trichet - toţi numiţi membri de onoare ai Ordinului.



Ceilalţi membri de onoare ai Ordinului - fosta preşedintă irlandeză Mary Robinson, fostul preşedinte lituanian Valdas Adamkus şi fostul preşedinte finlandez Sauli Niinisto - nu au fost prezenţi.



În calitate de membri ai Ordinului European de Merit, au participat la ceremonie Marc Gjidara, avocat şi savant, Sandra Lejniece, medic, om de ştiinţă şi lider academic, Oleksandra Matviiciuk, avocată pentru drepturile omului, şi Viviane Reding, fostă vicepreşedintă a Comisiei Europene, fostă membră a Camerei Deputaţilor din Luxemburg şi fostă eurodeputată.



Ceilalţi membri ai Ordinului sunt Jose Andres, bucătar-şef şi fondator al ONG-ului World Central Kitchen, baschetbalistul Giannis Antetokounmpo, precum şi Bono, The Edge, Adam Clayton şi Larry Mullen Jr., membrii trupei U2.

Walesa, despre o posibilă victorie a Rusiei în Ucraina: „Trebuie să facem totul pentru a preveni acest lucru”

Walesa a condus sindicatul pro-democrație Solidaritatea în anii 1980, devenind punctul central al opoziției față de comunismul sovietic în Europa Centrală și de Est, subliniază TVPWorld.

Mișcării Solidaritatea i se atribuie declanșarea unei serii de evenimente care au culminat cu căderea Zidului Berlinului în 1989 și prăbușirea ulterioară a Uniunii Sovietice. Walesa a devenit primul șef de stat ales în mod liber al Poloniei democratice.

La primirea premiului marți, Walesa a declarat: „Vă mulțumesc sincer pentru această mare onoare. Dar o accept ca o recunoaștere a luptei victorioase a Solidarității, pe care am condus-o. Îmi pasă de succesul UE și de generația post-Solidaritate.

Era clar că comunismul împiedica dezvoltarea lumii și trebuia făcut ceva în acest sens”.

Fostul șef al statului polonez a mai afirmat că divizarea lumii din perioada Războiului Rece se număra printre elementele care și-au „epuizat potențialul”.

„Pe atunci, lumea era bipolară. Uniunea Sovietică se afla la un pol, iar Statele Unite la celălalt. Această configurație era foarte periculoasă pentru lume”, a declarat Walesa.

Fostul președinte al Poloniei a avertizat că, dacă Rusia ar obține victoria în războiul din Ucraina, aceasta „ar prelua conducerea într-o lume unipolară”, adăugând: „Trebuie să facem totul pentru a preveni acest lucru.”

