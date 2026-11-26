Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat joi, la sosirea la summitul european, că ar putea bloca bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034 dacă statele membre nu contribuie la ajutorul pentru Ucraina. El a cerut, de asemenea, reducerea bugetului sub propunerea Comisiei Europene și chiar sub ultima variantă prezentată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pe care o consideră în continuare prea mare.

„Propunerile pe care le avem pe masă nu oferă o bază pentru un acord. Bugetul este încă prea mare. La urma urmei, acesta trebuie plătit de statele membre. Europa are nevoie de finanțe sustenabile”, a spus Merz în fața presei, după ce președintele Consiliului European, Antonio Costa, a prezentat o propunere de compromis, cu un buget multianual pe șapte ani (2028-2034) de 1.780 de miliarde de euro, cu 204 miliarde de euro mai puțin decât propunerea Comisiei Europene, transmit agențiile dpa și EFE, preluate de Agerpres.

În opinia cancelarului Merz, trebuie stabilite priorități, printre care el a evidențiat impulsionarea economiei europene și ajutorul pentru Ucraina în războiul cu Rusia. „O prioritate pentru Europa, din punctul meu de vedere, este o economie prosperă. Piața internă trebuie să-și poată dezvolta întregul potențial. În plus, avem nevoie de o capacitate mai bună de apărare. Este vorba aici despre toată Europa și, de asemenea, despre Ucraina”, a indicat el.

Șeful guvernului german a insistat asupra ajutorului oferit Ucrainei, avertizând că nu și-a schimbat poziția pe acest subiect. „Cunoașteți poziția mea. Trebuie să ne asigurăm că Ucraina primește sprijin suficient în anii următori. Aceasta privește atât componenta militară, cât și cea umanitară.

Trebuie să ajutăm această țară să treacă o iarnă foarte dificilă, dar, de asemenea, trebuie să o ajutăm în reconstrucție. Și toate acestea reprezintă o sarcină pe care trebuie să o ducem la capăt împreună în Uniunea Europeană”, consideră Merz.

Întrebat apoi de presă dacă insistă ca cheltuielile pentru sprijinirea Ucrainei să fie reflectate în bugetul UE, el a susținut că aceste două chestiuni trebuie conectate.

După ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Uniunii Europene un ajutor financiar suplimentar de 70 de miliarde de euro pentru anul viitor – între timp, această solicitare a crescut la 115 miliarde de euro –, în plus față de împrumutul de 90 de miliarde de euro aflat în derulare pentru perioada 2026-2027, cancelarul german a amenințat că va bloca bugetul multianual al UE pentru 2028-2034 dacă statele membre nu vor contribui la acest ajutor pentru Ucraina.

Editor : C.S.