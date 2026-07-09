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Merz anunță că Germania a ajuns la un acord cu SUA privind rachetele Tomahawk: „Umplem o lacună în apărarea noastră”

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racheta tomahawk lansata de pe o nava de razboi
Rachete Tomahawk. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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Germania a convenit cu guvernul Statelor Unite să achiziţioneze rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune Tomahawk, care vor fi staţionate pe teritoriul german, a anunţat joi cancelarul Friedrich Merz în parlamentul de la Berlin, transmit Reuters şi dpa, potrivit Agerpres. 

Merz a precizat că s-a întâlnit cu reprezentanţi ai Washingtonului pe marginea summitului NATO de la Ankara pentru a încheia acordul.

„În felul acesta, umplem o lacună strategică în apărarea noastră, în vreme ce, simultan, lucrăm la dezvoltarea propriilor noastre sisteme europene şi desfăşurarea lor în Europa”, a spus Merz.

Cancelarul german a mai afirmat că summitul de la Ankara i-a depăşit toate aşteptările.

Situaţia rachetelor Tomahawk era neclară după ce preşedintele american Donald Trump anunţase în mai că va reduce prezenţa militară a SUA în Germania, ceea ce a pus sub semnul întrebării planul precedentei administraţii de a desfăşura un batalion american de rachete Tomahawk în această ţară.

Berlinul a insistat asupra acestei măsuri ca un factor de descurajare puternic împotriva Rusiei, în timp ce europenii îşi dezvoltă propriile arme de acest fel.

Editor : C.L.B.

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