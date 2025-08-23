Live TV

Merz apără firmele mijlocii, dar cere reformarea „statului bunăstării”. „Nu mai poate fi finanţat cu ceea ce producem în economie”

Data publicării:
merz profimedia
Friedrich Merz. Foto: Profimedia
Din articol
Nemulțumit de activitatea Guvernului său

Cancelarul german Friedrich Merz a promis sâmbătă că taxele aplicate companiilor mijlocii nu vor fi majorate, el poziţionându-se astfel împotriva unei propuneri a partenerilor de coaliţie social-democraţi, transmite dpa, preluată de Agerpres.

„Nu va exista nicio mărire a taxei pe profit pentru companiile mijlocii în Germania sub acest guvern federal condus de mine”, le-a spus Merz delegaţilor la un eveniment al Uniunii Creştin Democrate (CDU), la Osnabrück, în vestul ţării.

Vicecancelarul social-democrat Lars Klingbeil, care deţine şi portofoliul Finanţelor, a afirmat anterior că nu sunt excluse taxe majorate pentru cetăţenii cu venituri şi averi mari. „Nicio opţiune nu va fi eliminată de pe masă”, a declarat liderul SPD săptămâna trecută la postul public ZDF, arătând spre o gaură mare existentă în bugetul federal.

Nemulțumit de activitatea Guvernului său

Merz s-a declarat nemulţumit de activitatea guvernului său de la intrarea în funcţie la începutul lunii mai, în pofida adoptării unei politici noi în domeniul migraţiei şi a unor iniţiative de stimulare a creşterii economice. „Nu sunt mulţumit cu ceea ce am realizat până acum. Trebuie să fie mai mult”, a spus el.

Merz a chemat SPD să continue pe un drum comun „critic faţă de migraţie şi pro-industrie” pentru a demonstra că Germania poate fi guvernată de partidele de centru.

Comunicarea între partidele din coaliţia de guvernare trebuie să se îmbunătăţească, iar partidele să vorbească unul cu celălalt, nu unul despre celălalt, a mai spus cancelarul creştin-democrat.

Politicile sociale ale Germaniei trebuie revizuite, a declarat el, spunând că nu va fi descurajat de limbajul critic faţă de tăierile de cheltuieli sociale. „Statul bunăstării pe care îl avem astăzi nu mai poate fi finanţat cu ceea ce producem în economie”, a afirmat el.

Merz a admis că nu face situaţia uşoară pentru partenerii săi din SPD. „Dar apelul este către noi toţi: să arătăm împreună că schimbarea este posibilă, că reforma este posibilă”, a adăugat cancelarul german.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Noi avertizări meteo de furtuni.
1
Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. Harta cu zonele vizate de...
ID201640_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Radu Miruță anunță că fiul cosmonautului Dumitru Prunariu se va ocupa de o companie de...
Imagine din portul Novorossiisk
3
O dronă marină ucraineană a explodat exact în momentul în care cinci scafandri ruși din...
seismograf
4
Cutremur în România, vineri după-amiază
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Ministrul Finanțelor, despre facturile pe luna iulie cu TVA 21%: „Am aplicat corect...
Ce ironie! Kasparov i-a spus lui Trump unde să agațe fotografia cu Putin, după momentul bizar de la Casa Albă
Digi Sport
Ce ironie! Kasparov i-a spus lui Trump unde să agațe fotografia cu Putin, după momentul bizar de la Casa Albă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
flags of Ukraine and China painted on cracked wall
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție...
cv angajare
Scandal în Coaliție pe cele 600 de CV-uri depuse la Ministerul...
vreme rece dimineata natura vara
După furtuni, vremea se răcește. Temperaturi de până la 0 grade...
Maia Sandu și Ilie Bolojan
Bolojan a discutat, la Chișinău, cu președinta Republicii Moldova...
Ultimele știri
Copii loviți de o mașină pe trecerea de pietoni, în Târgu Mureș. Unul dintre ei a fost rănit grav
Aterizarea unui misterios avion rusesc nedumerește presa și politicienii din Brazilia. Aeronava este ținta sancțiunilor impuse de SUA
Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie: Când și cum cred ucrainenii că se va termina războiul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
alfred simonis in studioul digi24
Simonis critică declarațiile lui Bolojan despre posibila incapacitate de plată a României. „Cred că joaca de-a cuvintele e infantilă”
criminal fugar
Complicele criminalului din Mureș a fost prins în Germania. Ce acuzații i se aduc
harta moldova romania ucraina marea neagra
Pregătiri pentru alegeri importante la Chișinău. Armand Goșu: Republica Moldova e un termometru geopolitic al regiunii Mării Negre
Cafea și ciocolatp
Țara europeană care elimină taxele pe cafea, ciocolată și cărți, pentru a veni în sprijinul cetățenilor
igor dodon langa o seata cu secera si ciocanul
Igor Dodon spune că vizita liderilor europeni la Chişinău este un amestec în treburile interne: Tovarăşe Macron, nu vom uita
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e bunica de 65 de ani care e într-o formă de invidiat și face furori pe internet: „Prefer bărbații tineri...
Cancan
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de...
Fanatik.ro
Locul de pe glob care a ajuns să se destrame singur din cauza prezenței turiștilor. A devenit intens vizitat...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
A fost prins în Germania! Lovitura dată de polițiștii aflați pe urmele criminalului Emil Gânj
Adevărul
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un...
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Meghan Markle, imagini rare cu prințul Harry. Videoclipul a făcut furori printre fani: „Ăsta e băiatul...
Digi Sport
Englezii au rămas "mască", după ce au aflat de echipa din România cu -94 puncte! Ce au scris
Pro FM
Noah, sora lui Miley Cyrus, despre perioada neagră a vieții ei: "E o durere pe care nu o doresc nimănui: să...
Film Now
Denise Richards, mărturie despre separarea de soț: "E extrem de greu. Nu credeam că voi divorța a doua oară"...
Adevarul
Emil Grădinescu, atacat în cabina de comentator. L-au bătut și l-au amenințat că-i taie gâtul: „Fani demenți”
Newsweek
Pensionari, furați la pensie pe Internet. Un escroc pretinde că îi ajută, dar îi lasă fără 1.000 lei
Digi FM
Christina Aguilera, trup de zeiță în costum de baie, după ce a fost acuzată că a folosit Ozempic să...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
„Cel mai rar urs” din lume, surprins de o cameră de supraveghere. Cum arată animalul care locuiește în...
Film Now
"Brad Pitt al Franței" e azi departe de imaginea de cuceritor. Olivier Martinez trăiește din banii de la...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...