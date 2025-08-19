Live TV

Merz, despre „schimburile de teritorii” propuse de Trump: Dacă Ucraina ar ceda Donbasul, ar fi ca şi cum SUA ar ceda Florida

Data publicării:
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz. Foto: Profimedia

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a susţinut o conferinţă de presă după întâlnirea între liderii europeni şi Donald Trump, afirmând că există sentimentul că acestea sunt zile decisive pentru Ucraina şi confirmând o informaţie apărută iniţial pe surse în publicaţia Axios că o întâlnire între Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin ar putea avea loc în două săptămâni, până la sfârşitul lunii august. Cel puţin aşa şi-ar dori Donald Trump, potrivit News.ro.

Însă cancelarul german a adăugat că nu este sigur că liderul rus va avea curajul să vină la un summit bilateral cu Zelenski.

El i-a acordat credit lui Trump pentru că l-a convins pe preşedintele rus să accepte o întâlnire cu omologul său ucrainean. Această întâlnire, cu care Putin ar fi fost de acord în timpul unei convorbiri telefonice cu Trump, va avea loc într-un loc ce urmează să fie stabilit, a spus cancelarul german.

În timpul unei pauze a întâlnirii de la Casa Albă, „preşedintele american a vorbit la telefon cu preşedintele rus şi au convenit că va avea loc o întâlnire între preşedintele rus şi preşedintele ucrainean în următoarele două săptămâni”, a declarat Merz reporterilor.

„Nu ştim dacă preşedintele rus va avea curajul să participe la un astfel de summit. Prin urmare, este nevoie de persuasiune”, a adăugat Merz.

Trump a acceptat să lanseze o nouă invitaţie la o întâlnire tripartită după aceea, astfel încât negocierile să poată „începe cu adevărat”, a adăugat Merz.

El a spus că aşteptările reuniunilor de luni de la Casa Albă nu au fost doar îndeplinite, ci şi depăşite. Merz a salutat, de asemenea, anunţul lui Trump cu privire la posibilele garanţii de securitate şi a subliniat că întreaga Europă trebuie să ia parte la acestea.

Cancelarul german a declarat că Trump a fost impresionat de faptul că europenii au venit ca un front unit, iar discuţiile lor cu administraţia americană se vor concentra acum pe detaliile garanţiilor de securitate pentru Ucraina. „Este absolut clar că întreaga Europă ar trebui să participe”, a declarat Merz, lăudând anunţul lui Trump că Statele Unite sunt, de asemenea, pregătite să ofere aceste garanţii.

„Toată lumea simte că acestea sunt într-adevăr zile decisive pentru Ucraina şi pentru Europa”, a comentat cancelarul german.

Pe de altă parte, Friedrich Merz susţine că Ucraina nu ar trebui să fie obligată să cedeze Rusiei regiunea Donbas în cadrul negocierilor, comparând acest lucru cu situaţia în care SUA ar renunţa la un stat.

„Cererea Rusiei ca Kievul să renunţe la părţile libere din Donbas corespunde, pentru a o spune direct, unei propuneri ca Statele Unite să fie nevoite să renunţe la Florida”, a declarat Merz reporterilor după discuţiile de luni de la Casa Albă.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fulger in furtuna
1
Cod portocaliu de furtuni puternice. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
2
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana...
Geoffrey Hinton
3
„Nașul AI” a dezvăluit singura soluție pentru ca omenirea să poată supraviețui...
profimedia-1030146551
4
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Zelenski...
Summit Alaska
5
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
"I-au distrus viața!" A ajuns de nerecunoscut, la 15 ani după ce a plecat de la FCSB
Digi Sport
"I-au distrus viața!" A ajuns de nerecunoscut, la 15 ani după ce a plecat de la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-1030135829
De câte ori a spus Zelenski „mulţumesc” în Biroul Oval, la întâlnirea...
nave militare rusești
Bătălia crucială pentru viitorul Mării Negre. De ce este noua...
Monica Crowley
Cine este Monica Crowley, cea care i-a întâmpinat pe liderii europeni...
mancare all inclusive
Turcia vrea să elimine sejururile all-inclusive. Reacția turiștilor...
Ultimele știri
Statele Unite au revocat vizele a peste 6.000 de studenţi străini. Care au fost principalele cauze
Când ar putea avea loc întâlnirea dintre Putin și Zelenski. Trump: „Am început pregătirile”
Ucraina promite să cumpere armament american în valoare de 100 de miliarde de dolari, în schimbul garanțiilor de securitate (FT)
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
President Donald Trump Hosts Multilateral Meeting With European Leaders At The White House - 18 Aug 2025
Președintele Franței, Emmanuel Macron, cere „sporirea sancțiunilor”, dacă negocierile privind Ucraina eșuează
Washington, United States. 18 August, 2025. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, left, welcomes Finnish President Alexander Stubb, right, for a strategy meeting with European leaders at the Ukrainian Embassy, August 18, 2025 in Washington, D.C. The me
Președintele Finlandei îl consideră pe Putin „nedemn de încredere”. „Avem propria experiență cu Rusia”
ursula von der leyen
Şefa Comisiei Europene cere ca toţi copiii ucraineni să fie returnaţi familiilor lor
închisoarea Cecot din El Salvador
„Insula” torturii și mesaje de ajutor scrise în sânge: Coșmarul imigranților deportați din SUA în „cimitirul celor vii” din El Salvador
Mark Rutte și Donald Trump
Secretarul general al NATO, Mark Rutte consideră „un pas mare” garanţiile de securitate americane pentru Ucraina
Partenerii noștri
Pe Roz
O mireasă a fost umilită de sora viitorului soț la proba rochiei. Ce decizie radicală a luat mirele: „Am...
Cancan
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a...
Fanatik.ro
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Cum a reacționat Gigi Becali când a aflat că Aberdeen – FCSB se va transmite pe Voyo. Exclusiv
Adevărul
Trump a lăudat fiecare lider european în parte: „Arăți grozav cu bronzul ăsta”. Ce i-a șoptit lui Macron...
Playtech
Obligațiile proprietarilor față de asociația de bloc. Ce se întâmplă dacă nu le respecți
Digi FM
Dan Negru, mesaj tranșant despre războaiele care zguduie lumea: „Trimiteți copiii elitelor pe front. Va fi...
Digi Sport
Lovitură de proporții: vor să-i achite clauza de reziliere lui Edi Iordănescu! Salariu uriaș pentru antrenor
Pro FM
Reacția virală a lui Hailey Bieber când îl vede pe Justin la bustul gol: „Ăsta e tatăl lui Jack”
Film Now
Russell Crowe rupe tăcerea la 20 de ani de la incidentul din New York în urma căruia a fost arestat pentru...
Adevarul
Cea mai impresionantă poveste de supraviețuire. Tânăra aristocrată care a supraviețuit pe „Insula Demonilor”...
Newsweek
Budăi dă vești bune la pensie pentru 660.000 pensionari. Când vin banii de la Mica Recalculare
Digi FM
Mihaela Rădulescu, omagiu dedicat lui Felix: "Energia lui solară s-a potrivit cu a mea în toate felurile...
Digi World
Legătura dintre Covid-19 şi bolile respiratorii. Cum ajută vaccinarea. Noi observații ale cercetătorilor
Digi Animal World
„Paznicii rațelor” fac senzație în Thirsk. Ritualul lor de seară a devenit viral pe internet
Film Now
Jennifer Aniston spune că distribuția Friends îl plângea pe Matthew Perry încă dinainte de moartea lui: "Mă...
UTV
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă de poveste la Palatul Snagov - Vezi imaginile