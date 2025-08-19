Merz, despre „schimburile de teritorii” propuse de Trump: Dacă Ucraina ar ceda Donbasul, ar fi ca şi cum SUA ar ceda Florida

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a susţinut o conferinţă de presă după întâlnirea între liderii europeni şi Donald Trump, afirmând că există sentimentul că acestea sunt zile decisive pentru Ucraina şi confirmând o informaţie apărută iniţial pe surse în publicaţia Axios că o întâlnire între Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin ar putea avea loc în două săptămâni, până la sfârşitul lunii august. Cel puţin aşa şi-ar dori Donald Trump, potrivit News.ro.

Însă cancelarul german a adăugat că nu este sigur că liderul rus va avea curajul să vină la un summit bilateral cu Zelenski.

El i-a acordat credit lui Trump pentru că l-a convins pe preşedintele rus să accepte o întâlnire cu omologul său ucrainean. Această întâlnire, cu care Putin ar fi fost de acord în timpul unei convorbiri telefonice cu Trump, va avea loc într-un loc ce urmează să fie stabilit, a spus cancelarul german.

În timpul unei pauze a întâlnirii de la Casa Albă, „preşedintele american a vorbit la telefon cu preşedintele rus şi au convenit că va avea loc o întâlnire între preşedintele rus şi preşedintele ucrainean în următoarele două săptămâni”, a declarat Merz reporterilor.

„Nu ştim dacă preşedintele rus va avea curajul să participe la un astfel de summit. Prin urmare, este nevoie de persuasiune”, a adăugat Merz.

Trump a acceptat să lanseze o nouă invitaţie la o întâlnire tripartită după aceea, astfel încât negocierile să poată „începe cu adevărat”, a adăugat Merz.

El a spus că aşteptările reuniunilor de luni de la Casa Albă nu au fost doar îndeplinite, ci şi depăşite. Merz a salutat, de asemenea, anunţul lui Trump cu privire la posibilele garanţii de securitate şi a subliniat că întreaga Europă trebuie să ia parte la acestea.

Cancelarul german a declarat că Trump a fost impresionat de faptul că europenii au venit ca un front unit, iar discuţiile lor cu administraţia americană se vor concentra acum pe detaliile garanţiilor de securitate pentru Ucraina. „Este absolut clar că întreaga Europă ar trebui să participe”, a declarat Merz, lăudând anunţul lui Trump că Statele Unite sunt, de asemenea, pregătite să ofere aceste garanţii.

„Toată lumea simte că acestea sunt într-adevăr zile decisive pentru Ucraina şi pentru Europa”, a comentat cancelarul german.

Pe de altă parte, Friedrich Merz susţine că Ucraina nu ar trebui să fie obligată să cedeze Rusiei regiunea Donbas în cadrul negocierilor, comparând acest lucru cu situaţia în care SUA ar renunţa la un stat.

„Cererea Rusiei ca Kievul să renunţe la părţile libere din Donbas corespunde, pentru a o spune direct, unei propuneri ca Statele Unite să fie nevoite să renunţe la Florida”, a declarat Merz reporterilor după discuţiile de luni de la Casa Albă.

