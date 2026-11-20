Germania şi Qatarul au pledat, vineri, pentru o soluţie diplomatică la războiul din Iran, pe fondul speculaţiilor tot mai mari că Statele Unite şi Israelul ar putea lansa noi atacuri asupra acestei ţări, relatează dpa, potrivit Agerpres.

„O soluţie diplomatică rămâne posibilă”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz în timpul unei întâlniri, la Berlin, cu emirul Qatarului, şeicul Tamim bin Hamad Al Thani.

„Este de asemenea esenţială pentru restabilirea calmului în regiune şi pentru ca locuitorii din Qatar să poată trăi din nou în siguranţă”, a mai spus el.

Merz a condamnat atacurile Iranului asupra Qatarului şi a altor ţări din regiune şi a lăudat rolul de mediator al Qatarului între părţile aflate în conflict.

Cancelarul a afirmat că Germania are nevoie de asemenea de o soluţie diplomatică deoarece depinde de o sursă de energie accesibilă şi sigură.

El a subliniat că este esenţial să se garanteze redeschiderea în condiţii de siguranţă a Strâmtorii Ormuz şi menţinerea acesteia deschisă, precum şi faptul că Teheranul trebuie să pună capăt programului nuclear militar într-o manieră verificabilă.

Emirul Qatarului a declarat că cei doi lideri au subliniat importanţa respectării suveranităţii naţionale şi a concentrării eforturilor diplomatice asupra reducerii tensiunilor şi a soluţionării conflictelor. Qatarul îşi va continua eforturile de mediere împreună cu partenerii săi, a spus el.

„Suntem convinşi că o pace durabilă este posibilă doar prin soluţii politice autentice”, a declarat emirul Qatarului.

Editor : C.L.B.