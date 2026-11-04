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Merz nu crede că Trump îşi va schimba modul de a guverna după alegeri: „De ce ar face asta acum?”

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Friedrich Merz și Donald Trump, la Casa Albă. Foto Profimedia
Friedrich Merz și Donald Trump, la Casa Albă. Foto: Profimedia
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Cancelarul german Friedrich Merz s-a declarat miercuri sceptic că preşedintele american Donald Trump îşi va schimba modul de a guverna după alegerile de la mijlocul mandatului din SUA, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Ca să fiu sincer, în ultimii doi ani, Trump a guvernat în mare parte fără a ţine cont de Congres. De ce s-ar schimba asta acum?”, a declarat cancelarul german la o conferinţă la Berlin.

Trump „a recurs în mare parte la ordine executive şi asta va continua să facă”, a adăugat Merz, menţionând că preşedintele american, conform Constituţiei, deţine o poziţie mai puternică decât un cancelar german.

Anterior, ministrul german de externe, Johann Wadepul, le-a prezentat jurnaliştilor la Berlin o perspectivă mai optimistă.

Prin cooperarea strânsă dintre SUA şi Europa, „aceasta ar putea reprezenta o nouă ocazie de a lansa o nouă iniţiativă” pentru a rezolva conflictele atât din Orientul Mijlociu, cât şi din Europa, a spus el.

„În ceea ce priveşte Ucraina, sunt destul de optimist că în Congres vor exista din nou mai multe discuţii între cele două partide despre ce pot face împreună pentru a sprijini” ţara, a adăugat ministrul german de externe.

În mod normal, politicienii germani au „schimburi foarte dese” cu Congresul şi guvernul SUA, „dar acest lucru s-a întâmplat mai puţin în ultimii doi ani”, a adăugat el ulterior, în timpul unei audieri în camera inferioară a parlamentului.

Şeful diplomaţiei germane a declarat că rezultatele alegerilor din SUA, precum şi cele ale altor alegeri recente din întreaga lume, arată că este „datoria noastră, în aceste vremuri în care sunt puse sub semnul întrebării normele politice şi regulile internaţionale, în această perioadă de polarizare şi populism, să luptăm pentru păstrarea centrului politic”.

"Este un act de patriotism să apărăm acest centru împotriva duşmanilor democraţiei, împotriva susţinătorilor autoritarismului şi ai dictaturii", a adăugat el.

Editor : C.L.B.

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