Merz și Lula, atac indirect la adresa lui Trump: „În faţa unilateralismului, Mercosur şi UE au ales cooperarea”

Cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva au lăudat împreună, duminică, acordul de liber schimb dintre UE şi ţările Mercosur, în faţa „unilateralismului”, într-o critică indirectă la adresa preşedintelui american Donald Trump, notează AFP și Agerpres.

Tratatul, care va fi aplicat provizoriu de la 1 mai, „va face toate economiile participante mai puternice, mai independente şi mai reziliente”, a asigurat cancelarul german în faţa unui public format din lideri de afaceri, la deschiderea târgului industrial de la Hanovra (nordul Germaniei).

„În faţa unilateralismului, Mercosur şi Uniunea Europeană au ales cooperarea”, declarase anterior preşedintele brazilian, invitat de onoare la târg, salutând „o piaţă cu aproape 720 de milioane de locuitori şi un PIB de 23 de trilioane de dolari”.

Parlamentul European a sesizat justiţia, în ianuarie, pentru a verifica legalitatea acestui tratat de liber schimb, combătut de agricultorii europeni şi de Franţa.

Acordul este, însă, susţinut pe scară largă de Germania, care speră să găsească noi pieţe de export pentru a-şi revigora economia aflată în dificultate, şi de Brazilia.

Anul acesta, Brazilia este parteneră a autoproclamatei primei expoziţii industriale mondiale, unde vor fi reprezentate peste 3.000 de companii.

Acest eveniment major este o oportunitate de a demonstra „încrederea” care există între Europa şi America de Sud, bazată pe „cooperare cu cât mai puţine taxe vamale posibile şi, dacă este posibil, fără”, a declarat Merz.

Pe de altă parte, cele două capitale doresc împreună, „în măsura în care putem influenţa acest lucru”, să rezolve conflictele din lume doar prin mijloace paşnice, a adăugat el, referindu-se la războiul din Orientul Mijlociu lansat de Statele Unite şi Israel.

„Nu putem permite ca lumea să se încline în faţa comportamentului unui preşedinte care crede că, pe e-mail sau pe Twitter, poate taxa produse, pedepsi ţări şi declanşa războaie”, a afirmat, la rândul său, Lula, în timp ce relaţiile dintre Washington şi Brasilia sunt tensionate.

