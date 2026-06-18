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Video Mesaj comun al G7 privind Rusia. Trump dă semnale că ar putea înăspri poziția față de Moscova

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Summitul G7
Summitul G7. Foto: Profimedia
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Din articol
Discuții despre IA „Mult aur”

Liderii statelor G7 au reluat miercuri ideea unei coeziuni tot mai puternice în privința creșterii presiunii asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Mesajele venite de la reuniune coincid cu semnalele că președintele american Donald Trump adoptă o poziție mai fermă față de Moscova, arată France24.

Reuniunea de trei zile din orașul francez Evian s-a concentrat intens asupra acordului lui Trump de a pune capăt războiului cu Iranul și asupra eforturilor de a exercita presiuni asupra Rusiei pentru a media pacea cu Ucraina prin intensificarea sancțiunilor.

S-a înregistrat un progres major în ceea ce privește Orientul Mijlociu, Trump semnând un memorandum de înțelegere menit să pună capăt conflictului cu Teheranul, care durează de luni de zile.

Liderii Marii Britanii, Canadei, Franței, Germaniei, Italiei, Japoniei și Statelor Unite au convenit, de asemenea, asupra unei declarații finale care includea referiri la războiul din Ucraina, spre deosebire de reuniunea de anul trecut, când Trump a părăsit întâmpinarea înainte de încheierea acesteia.

„A fost o muncă grea, dar a meritat efortul”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz, descriind declarația drept un „succes”.

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Pe lângă creșterea livrărilor de echipamente de apărare aeriană către Ucraina, liderii au convenit să „intensifice presiunea asupra economiei de război a Rusiei” prin înăsprirea sancțiunilor, inclusiv asupra veniturilor Moscovei din combustibilii fosili, se arată în comunicat.

Președintele francez Emmanuel Macron a salutat o „schimbare foarte profundă în abordarea SUA” față de Ucraina, afirmând că Trump a înțeles că Vladimir Putin nu este interesat de pace.

Președintele Trump, la fel ca noi toți, a recunoscut pur și simplu că, în prezent, nu există o voință serioasă din partea Rusiei de a discuta despre pace

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat că, în ceea ce privește Ucraina, a existat „o mare convergență, ceea ce nu este întotdeauna evident” și că nu au existat „fricțiuni sau divergențe”.

Pe parcursul summitului, la care a participat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump a adoptat o poziție mai dură față de Moscova, afirmând că Rusia trebuie să caute o înțelegere și manifestând nerăbdare față de numărul victimelor de ambele părți.

Liderii G7 au convenit, de asemenea, să acorde licențe companiilor cu sediul în Ucraina pentru a produce rachete cu rază lungă de acțiune și sisteme de apărare aeriană, a declarat o sursă diplomatică.

În conferința de presă finală, Trump a salutat discuțiile pe care le-a avut cu Zelenski la Evian și o recentă conversație telefonică cu Putin. „Amândoi vor să facă ceva, doar că nu știu cum să procedeze”, a comentat el.

Discuții despre IA

În cadrul unui prânz organizat miercuri, sfera digitală a ocupat centrul atenției, unii membri europeni ai G7 insistând asupra necesității unor măsuri de securitate sporite pentru protecția minorilor într-o lume în continuă schimbare, demersuri care au iritat Statele Unite.

Au participat Sam Altman, directorul gigantului din domeniul inteligenței artificiale OpenAI; Dario Amodei, directorul Anthropic; Demis Hassabis, fondatorul laboratorului de IA al Google, DeepMind; și Arthur Mensch, reprezentant al rivalului european Mistral AI.

Liderii G7 au solicitat firmelor din domeniul tehnologiei „să dezvolte și să aplice tehnologii și sisteme care să asigure experiențe sigure, protejate și adecvate vârstei”, potrivit unei declarații comune.

Macron a cerut o „mai bună reglementare” a IA, avertizând asupra riscului de „lipsă de cooperare între democrații”.

Altman i-a avertizat pe lideri „să nu-și cedeze responsabilitățile” legate de IA companiilor care o dezvoltă.

„Mult aur”

Trump a fost în centrul atenției pe tot parcursul șederii sale în stațiunea de pe malul lacului. Oficialii francezi au fost încântați că imprevizibilul președinte american a rămas pe toată durata evenimentului și a semnat comunicatul G7.

Într-un gest neobișnuit, Macron l-a invitat pe Trump la cină la Palatul Versailles, în afara Parisului, după încheierea summitului. Macron și soția sa, Brigitte, l-au întâmpinat pe Trump în somptuoasa fostă reședință regală miercuri seara, după ce Trump și-a exprimat entuziasmul, spunând că Versailles are „mult aur, vreau să-l văd”.

Macron a organizat un tur privat pentru Trump, care a inclus Sala Oglinzilor, o galerie dedicată Războiului de Independență al Statelor Unite și un concert în Capela Regală.

La cina la lumina lumânărilor, organizată în somptuoasa Galerie de Jos, Trump a semnat memorandumul de înțelegere menit să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu, în timp ce Macron și alți invitați aplaudau, potrivit unui videoclip postat de un consilier al lui Trump.

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La cină au participat aproximativ 30 de invitați, printre care Bernard Arnault, șeful conglomeratului de lux LVMH, și Patrick Pouyanne, directorul general al TotalEnergies.

Macron, aflat sub presiune să demonstreze că nu îl lingușește pe Trump, a declarat anterior că seara respectivă nu era o cină de „gală”.

Trump a rămas aproximativ trei ore la palat, unde a purtat și o conversație telefonică la care au participat Macron și Zelenski, potrivit oficialilor francezi.

Deși Macron prezida oficial summitul, președintele SUA a arătat clar cine credea el că deține controlul, la sosirea sa pentru a treia și ultima zi. „Eu sunt șeful”, a spus Trump înainte de a se așeza la locul său.

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Editor : C.A.

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