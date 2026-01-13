Live TV

News Alert Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”

Data actualizării: Data publicării:
GettyImages-2221346686
Donald Trump. Foto. Getty Images
Din articol
SUA își îndeamnă cetățenii să părăsească Iranul 

Președintele american Donald Trump a scris, marți, un mesaj pe rețeaua sa socială, în care îi îndeamnă pe iranieni să continue protestele și să preia controlul instituțiilor. Mai mult, el susține că „ajutorul e pe drum” și amenință agresorii că vor plăti un preț mare. Mesajul vine în contextul în care SUA au cerut cetăţenilor lor să părăsească Iranul fără întârziere.

„Patrioți iranieni, continuați protestele - preluați controlul instituțiilor! Rețineți numele ucigașilor și agresorilor. Vor plăti un preț mare. Am anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni până când uciderea fără sens a protestatarilor se va opri. Ajutorul e pe drum”, a scris Trump.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Mesajul președintelui american vine în contextul în care un oficial iranian a declarat pentru Reuters că aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv personal de securitate, au fost ucise în protestele din Iran. Este pentru pentru prima dată când autorităţile recunosc numărul mare de victime în urma revoltelor sociale care au loc la nivel naţional şi care durează de două săptămâni.

Oficialul iranian care a vorbit cu Reuters a spus că cei pe care i-a numit „terorişti” sunt responsabili pentru moartea atât a protestatarilor, cât şi a personalului de securitate. Oficialul nu a oferit alte detalii despre persoanele ucise.

Revoltele, declanşate de condiţiile economice dificile, reprezintă cea mai mare provocare internă pentru autorităţile iraniene din ultimii cel puţin trei ani şi au loc pe fondul intensificării presiunii internaţionale după atacurile israeliene şi americane de anul trecut.

Autorităţile clericale iraniene, la putere din 1979, de la Revoluţia Islamică, au încercat să adopte o abordare duală faţă de demonstraţii, calificând protestele legate de problemele economice ca fiind legitime, în timp ce au aplicat măsuri dure de securitate. Acestea au acuzat SUA şi Israelul că au instigat tulburările şi au afirmat că persoane anonime, pe care le numesc terorişti, au deturnat protestele.

Un grup pentru drepturile omului anunţase anterior că sute de persoane au fost ucise şi a afirmat că mii au fost arestate.

Restricţiile de comunicare, inclusiv blocarea internetului în ultimele zile, au împiedicat fluxul de informaţii.

Videoclipurile cu ciocnirile nocturne dintre demonstranţi şi forţele de securitate din ultima săptămână, inclusiv câteva care au fost verificate de Reuters, au arătat confruntări violente, cu focuri de armă, maşini şi clădiri incendiate.

SUA își îndeamnă cetățenii să părăsească Iranul 

Luni, Statele Unite au cerut cetăţenilor lor să părăsească Iranul fără întârziere, avertizând că protestele în curs „se intensifică şi ar putea deveni violente”.

„Părăsiţi Iranul imediat. Pregătiţi un plan pentru a pleca fără a conta pe ajutorul guvernului american”, au avertizat Statele Unite într-un mesaj publicat pe site-ul „ambasadei virtuale” din Iran.

Washingtonul le cere, de asemenea, cetăţenilor americani să evite protestele – care ar putea duce la „arestări şi răniri” – şi să rămână discreţi şi vigilenţi, adăugând că trebuie să se aştepte la „întreruperi persistente ale internetului, să prevadă mijloace alternative de comunicare şi, dacă este sigur, să ia în considerare părăsirea Iranului pe cale terestră către Armenia sau Turcia”.

Statele Unite reamintesc, de asemenea, că Teheranul nu recunoaşte dubla cetăţenie şi va considera persoanele cu dublă cetăţenie doar ca cetăţeni iranieni, iranienii-americani trebuind astfel să părăsească ţara cu un paşaport iranian.

„Cetăţenii americani sunt expuşi unui risc ridicat de a fi interogaţi, arestaţi şi reţinuţi în Iran. Prezentarea unui paşaport american sau a unor legături cu Statele Unite poate fi suficientă pentru a duce la reţinerea de către autorităţile iraniene”, îşi atenţionează SUA cetăţenii.

Duminică, Franţa, în recomandări publicate de Ministerul Afacerilor Externe, a reamintit la rândul său cetăţenilor francezi că sunt sfătuiţi oficial să nu se deplaseze în Iran „având în vedere în special riscul de detenţie arbitrară”. Francezii aflaţi în tranzit sau rezidenţi în ţară au fost îndemnaţi să părăsească Iranul, iar cetăţenilor francezi care rămân totuşi în Iran li se cere în special să se ţină „strict la distanţă” de orice adunare şi manifestaţie, să nu facă fotografii sau videoclipuri, să evite „imperativ” orice deplasare pe timp de noapte şi, în timpul zilei, să „fie extrem de vigilenţi”.

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că analizează „opţiuni foarte puternice”, inclusiv militare, în faţa represiunii violente a regimului de la Teheran împotriva mişcării de protest care zguduie Republica Islamică începând din 28 decembrie.

Această mişcare, lansată de comercianţii din Marele Bazar din Teheran, care au protestat iniţial faţă de inflaţia galopantă şi căderea rialului, a luat o turnură politică şi s-a extins în multe oraşe din provincie, provocând cele mai importante manifestaţii antiguvernamentale pe care le-a cunoscut ţara în ultimii ani. Peste 10.000 de persoane ar fi fost arestate.

Citește și: EXCLUSIV Mărturia unei tinere despre abuzurile poliției islamice din Iran. „Te arestează pentru cum ești îmbrăcată și te torturează până cedezi”

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
powell si trump
1
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei...
Rep. Jeff Landry
2
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
nicusor dan maia sandu
3
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
Oana Gheorghiu:
4
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului. Gheorghiu: Circa 185 de...
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
5
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu...
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Digi Sport
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Iran Protests
Autoritățile iraniene recunosc dimensiunile represiunii: cel puțin 2.000 de morți, în urma protestelor din țară
Former Empress of Iran, Farah Pahlavi looks on during a tour on artworks at the Fiap Jean Monnet in Paris on May 21, 2024. Photo by Firas Abdullah/ABACAPRESS.COM Credit: Abaca Press/Alamy Live News
Ascultați „strigătele de furie” ale poporului: Mesajul fostei împărătese a Iranului pentru forțele de securitate
Capitala Nuuk, Groenlanda.
Întâlnirea SUA - Groenlanda - Danemarca: vicepreședintele JD Vance va găzdui discuțiile la Casa Albă. „Să ne privim în ochi”
zelenski la birou
Zelenski, într-o postare în persană referitoare la Iran: „Un regim care a provocat atâta rău, inclusiv Ucrainei și altor țări”
oameni care protesteaza in iran
Statele Unite, către cetăţenii americani: Părăsiți imediat Iranul. Ce înseamnă „Destinație nivel 4”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan inquam george calin
Bolojan i-a trimis lui Nicușor Dan propunerea de revocare a...
FED INVITAT ORA 13 130126_20128
Mărturia unei tinere despre abuzurile poliției islamice din Iran. „Te...
maia sandu
Maia Sandu, acuzată de trădare. Socialiștii lui Igor Dodon cer...
sedinta de plen reunit la parlament
Parlamentul ar putea vota, săptămâna viitoare, conducerea CNCD...
Ultimele știri
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține întreaga putere, ar putea organiza referendum sau vot în parlament”
25.000 de angajaţi din MAI ameninţă cu ieșirea la pensie: „Nu acceptăm decizii impuse unilateral”
CSM cere Guvernului deblocarea concursurilor de admitere în magistratură: 751 de posturi de judecători vacante
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vanessa Williams recunoaște că după 60 de ani a început să folosească injecții de slăbit: Vreau să arăt bine...
Cancan
De ce susține Gabriela Cristea că a plecat Cătălin Măruță de la PRO TV! L-a dat de gol
Fanatik.ro
Ce impozit are de plătit Monica Tatoiu în 2026. Greșeala care o costă 3.000 de lei în plus
editiadedimineata.ro
Tăcere forțată: cum folosește Iranul blackout-ul digital pentru a controla presa, pe fondul protestelor
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat primul „11” pentru FC Argeș – FCSB. Cine va juca în locul lui Adrian Șut
Adevărul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din...
Playtech
Contestația la impozit în 2026: unde se depune, ce documente îți trebuie și ce prevede legea
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Anunțul făcut de Ilie Bolojan, după întâlnirea de la Palatul Victoria: "Guvernul va susţine organizarea...
Pro FM
Blanket, apariție rară într-un moment tensionat pentru familia sa. Cum a fost surprins fiul lui Michael...
Film Now
De la favorită la controversată. Amanda Seyfried, criticată dur după momentul tensionat de la Globurile de...
Adevarul
Macron insistă să negocieze cu Putin. Cum ar trebui decriptat la București planul Franței: „E liderul de care...
Newsweek
Modificările la pensiile militare duc la „dezertarea” a 23.000 de angajați. „Sistemul de apărare va colapsa”
Digi FM
Eclipsa totală de Soare în august 2026. Ce se va vedea din România
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Momentul când o pisică distruge rezoluțiile de Anul Nou ale stăpânei sale: „E 5 ianuarie și deja au fost...
Film Now
Priviri complice și gesturi tandre chiar pe covorul roșu. Mila Kunis și Ashton Kutcher, în centrul atenției...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...