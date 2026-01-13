Președintele american Donald Trump a scris, marți, un mesaj pe rețeaua sa socială, în care îi îndeamnă pe iranieni să continue protestele și să preia controlul instituțiilor. Mai mult, el susține că „ajutorul e pe drum” și amenință agresorii că vor plăti un preț mare. Mesajul vine în contextul în care SUA au cerut cetăţenilor lor să părăsească Iranul fără întârziere.

„Patrioți iranieni, continuați protestele - preluați controlul instituțiilor! Rețineți numele ucigașilor și agresorilor. Vor plăti un preț mare. Am anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni până când uciderea fără sens a protestatarilor se va opri. Ajutorul e pe drum”, a scris Trump.

Mesajul președintelui american vine în contextul în care un oficial iranian a declarat pentru Reuters că aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv personal de securitate, au fost ucise în protestele din Iran. Este pentru pentru prima dată când autorităţile recunosc numărul mare de victime în urma revoltelor sociale care au loc la nivel naţional şi care durează de două săptămâni.

Oficialul iranian care a vorbit cu Reuters a spus că cei pe care i-a numit „terorişti” sunt responsabili pentru moartea atât a protestatarilor, cât şi a personalului de securitate. Oficialul nu a oferit alte detalii despre persoanele ucise.

Revoltele, declanşate de condiţiile economice dificile, reprezintă cea mai mare provocare internă pentru autorităţile iraniene din ultimii cel puţin trei ani şi au loc pe fondul intensificării presiunii internaţionale după atacurile israeliene şi americane de anul trecut.

Autorităţile clericale iraniene, la putere din 1979, de la Revoluţia Islamică, au încercat să adopte o abordare duală faţă de demonstraţii, calificând protestele legate de problemele economice ca fiind legitime, în timp ce au aplicat măsuri dure de securitate. Acestea au acuzat SUA şi Israelul că au instigat tulburările şi au afirmat că persoane anonime, pe care le numesc terorişti, au deturnat protestele.

Un grup pentru drepturile omului anunţase anterior că sute de persoane au fost ucise şi a afirmat că mii au fost arestate.

Restricţiile de comunicare, inclusiv blocarea internetului în ultimele zile, au împiedicat fluxul de informaţii.

Videoclipurile cu ciocnirile nocturne dintre demonstranţi şi forţele de securitate din ultima săptămână, inclusiv câteva care au fost verificate de Reuters, au arătat confruntări violente, cu focuri de armă, maşini şi clădiri incendiate.

SUA își îndeamnă cetățenii să părăsească Iranul

Luni, Statele Unite au cerut cetăţenilor lor să părăsească Iranul fără întârziere, avertizând că protestele în curs „se intensifică şi ar putea deveni violente”.

„Părăsiţi Iranul imediat. Pregătiţi un plan pentru a pleca fără a conta pe ajutorul guvernului american”, au avertizat Statele Unite într-un mesaj publicat pe site-ul „ambasadei virtuale” din Iran.

Washingtonul le cere, de asemenea, cetăţenilor americani să evite protestele – care ar putea duce la „arestări şi răniri” – şi să rămână discreţi şi vigilenţi, adăugând că trebuie să se aştepte la „întreruperi persistente ale internetului, să prevadă mijloace alternative de comunicare şi, dacă este sigur, să ia în considerare părăsirea Iranului pe cale terestră către Armenia sau Turcia”.

Statele Unite reamintesc, de asemenea, că Teheranul nu recunoaşte dubla cetăţenie şi va considera persoanele cu dublă cetăţenie doar ca cetăţeni iranieni, iranienii-americani trebuind astfel să părăsească ţara cu un paşaport iranian.

„Cetăţenii americani sunt expuşi unui risc ridicat de a fi interogaţi, arestaţi şi reţinuţi în Iran. Prezentarea unui paşaport american sau a unor legături cu Statele Unite poate fi suficientă pentru a duce la reţinerea de către autorităţile iraniene”, îşi atenţionează SUA cetăţenii.

Duminică, Franţa, în recomandări publicate de Ministerul Afacerilor Externe, a reamintit la rândul său cetăţenilor francezi că sunt sfătuiţi oficial să nu se deplaseze în Iran „având în vedere în special riscul de detenţie arbitrară”. Francezii aflaţi în tranzit sau rezidenţi în ţară au fost îndemnaţi să părăsească Iranul, iar cetăţenilor francezi care rămân totuşi în Iran li se cere în special să se ţină „strict la distanţă” de orice adunare şi manifestaţie, să nu facă fotografii sau videoclipuri, să evite „imperativ” orice deplasare pe timp de noapte şi, în timpul zilei, să „fie extrem de vigilenţi”.

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că analizează „opţiuni foarte puternice”, inclusiv militare, în faţa represiunii violente a regimului de la Teheran împotriva mişcării de protest care zguduie Republica Islamică începând din 28 decembrie.

Această mişcare, lansată de comercianţii din Marele Bazar din Teheran, care au protestat iniţial faţă de inflaţia galopantă şi căderea rialului, a luat o turnură politică şi s-a extins în multe oraşe din provincie, provocând cele mai importante manifestaţii antiguvernamentale pe care le-a cunoscut ţara în ultimii ani. Peste 10.000 de persoane ar fi fost arestate.

