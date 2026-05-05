Mesaj emoționant al unui blogger de pe nava afectată de hantavirus: „Tot ce ne dorim acum este să ne simțim în siguranță”

Un blogger american de călătorii blocat la bordul navei de croazieră pe care s-a declanșat un focar de hantavirus a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Cel mai rău lucru e nesiguranța, spune el.

Trei persoane au murit în contextul presupusului focar de la bordul navei MV Hondius, care a plecat din Ushuaia, în sudul Argentinei, pe 20 martie și urma să ajungă în Capul Verde, în largul coastei Africii de Vest, pe 4 mai.

Bloggerul de călătorii Jake Rosmarin, care are peste 44.000 de urmăritori pe Instagram, se afla la bordul navei când a izbucnit presupusul focar, o infecție rară transmisă de la rozătoare la oameni, de obicei prin urină, excremente sau salivă. Infecția poate fi fatală, deoarece nu are leac, relatează The Independent.

„Sunt în prezent la bordul navei MV Hondius, iar ceea ce se întâmplă acum este foarte real pentru noi toți de aici”, a spus Rosmarin într-un clip distribuit luni pe Instagram.

„Nu suntem doar o știre, nu suntem doar titluri. Suntem oameni. Cu familii, cu vieți, cu oameni care ne așteaptă acasă,” a spus el.

„Există multă incertitudine, iar aceasta este partea cea mai grea”, a adăugat Rosmarin.

„Tot ce ne dorim acum este să ne simțim în siguranță. Să avem claritate asupra situației și să ajungem acasă”, a continuat bloggerul.

„Dacă vedeți reportaje despre asta, amintiți-vă că există oameni reali în spatele acestui lucru și că nu este ceva ce se întâmplă undeva departe... Ni se întâmplă chiar acum”, a adăugat el.

Rosmarin a precizat că el simte bine.

149 de persoane se află la bordul navei MV Hondius, în mijlocul presupusei epidemii de hantavirus.

Un cuplu olandez și un cetățean german au murit, a confirmat armatorul navei. Un pasager britanic în vârstă de 69 de ani se luptă, de asemenea, pentru viața sa la terapie intensivă în Johannesburg.

Bărbatul olandez care a murit avea 70 de ani. Oficialii au declarat că a dezvoltat brusc febră, dureri de cap, dureri abdominale și diaree. A murit la sosirea pe insula Sfânta Elena, un teritoriu britanic din Atlanticul de Sud. Soția sa, în vârstă de 69 de ani, a fost evacuată în Africa de Sud și a murit ulterior într-un spital din Johannesburg.

Oceanwide Expeditions a declarat că hantavirusul a fost confirmat doar în cazul bărbatului britanic care primește tratament pentru boala transmisă de rozătoare.

Organizația Mondială a Sănătății a declarat duminică că investigațiile privind focarul sunt în curs de desfășurare și vor necesita teste de laborator suplimentare și investigații epidemiologice. De asemenea, virusul este secvențiat.

Hantavirusul se răspândește în principal prin contactul cu rozătoarele sau cu urina, saliva sau excrementele acestora. OMS spune că, deși se întâmplă rar, hantavirusurile pot fi răspândite între oameni.

Boala începe cu simptome asemănătoare gripei, dar poate progresa rapid și poate deveni letală. Simptomele includ febră, frisoane, dureri musculare și dureri de cap.
Nu există un tratament sau un leac specific pentru această boală, dar intervenția timpurie poate crește șansele de supraviețuire.

