Mesaj misterios postat de fostul director FBI. Autoritățile SUA anchetează o presupusă amenințare la adresa lui Donald Trump

Autorităţile federale americane au anunţat joi că anchetează o presupusă ameninţare formulată la adresa lui Donald Trump, potrivit lor, de James Comey, fost director al Biroului Federal de Investigaţii (FBI) devenit o ţintă predilectă a criticilor preşedintelui american, informează AFP şi Reuters, preluate de Agerpres.

Într-o postare pe Instagram ştearsă între timp, James Comey a distribuit o fotografie care arăta nişte scoici ce formau mesajul „8647” pe nisip, prima cifră fiind uneori utilizată pentru a semnala dorinţa de a face să plece, sau chiar a ucide, pe cineva, iar a doua s-ar putea referi la Donald Trump, cel de-al 47-lea preşedinte al SUA.

Americanii folosesc uneori numărul „86” în calitate de verb care înseamnă să scoţi cu forţa pe cineva dintr-un bar pentru că este beat sau recalcitrant, însă unii susţinători ai lui Donald Trump au interpretat mesajul drept unul privind înlăturarea violentă a lui Trump de la preşedinţie, inclusiv asasinarea lui.

Dicţionarul Merriam-Webster spune pe site-ul său că unul dintre sensurile sale mai noi este cel de „a ucide”, dar că acesta nu a fost adoptat „din cauza faptului că este unul recent şi folosit foarte rar”.

„Fostul director dezonorat al FBI, James Comey, tocmai a îndemnat la asasinarea preşedintelui Trump”, a scris pe reţeaua socială X şefa Departamentului pentru Securitate Internă din SUA, Kristi Noem. Ea a adăugat că departamentul său, precum şi Secret Service, serviciul însărcinat cu protecţia preşedintelui, „desfăşoară ancheta asupra acestei ameninţări”.

Actualul director FBI, numit de Trump, anunță că „va acorda tot sprijinul necesar” Secret Service

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Secret Service, Anthony Guglielmi, a declarat într-un comunicat că serviciul „investighează cu mare atenţie orice poate fi considerat o potenţială ameninţare împotriva celor pe care îi protejăm”. „Am fost alertaţi cu privire la postările făcute în media sociale de fostul director FBI şi noi luăm foarte în serios o asemenea retorică. Dincolo de asta, nu comentăm chestiuni legate de informaţii ce ţin de protecţie”, a adăugat el.

Actualul director al FBI, Kash Patel, a declarat pe platforma X că agenţia sa este în comunicare strânsă cu Secret Service asupra postării lui James Comey şi „va acorda tot sprijinul necesar”.

„Aceasta ne îngrijorează pe toţi foarte mult şi trebuie luat în serios”, a declarat pe reţeaua socială X, Taylor Budowich, un adjunct al şefului de cabinet de la Casa Albă.

James Comey - destituit brutal de Donald Trump în 2017 în timp ce ancheta asupra unor suspiciuni de ingerinţă străină în SUA - a distribuit apoi un mesaj pe contul său de Instagram.

„Am postat mai devreme o fotografie cu scoici pe care am văzut-o în această dimineaţă în timpul unei plimbări pe plajă şi am considerat că era un mesaj politic. Nu mi-am dat seama că unele persoane asociază aceste cifre cu violenţa. Nu am avut niciodată aceasta în minte, eu mă opun cu toată forţa violenţei şi prin urmare am şters postarea”, a scrie James Comey. Donald Trump a supravieţuit în iulie anul trecut unei tentative de asasinat în timpul unui miting de campanie în Pennsylvania, aminteşte AFP.

Editor : M.L.