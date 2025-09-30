Live TV

Mesaj sfidător al lui Putin, la trei ani de când a anexat ilegal patru regiuni ucrainene: „Suntem mândri de ceea ce am făcut”

Data publicării:
Vladimir Putin
Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a transmis marți un mesaj video, în care îi felicită pe cetățenii ruși cu ocazia celei de-a treia aniversări de la anexarea regiunilor ucrainene Doneţk, Lugansk, Herson şi Zaporojie, relatează EFE, potrivit Agerpres. 

„Vă felicit cordial cu ocazia acestei sărbători: Ziua Reunificării Republicilor Populare Doneţk şi Lugansk, a regiunilor Zaporojie şi Herson cu marea noastră ţară unită”, a afirmat liderul de la Kremlin într-un mesaj video publicat pe site-ul Kremlinului şi retransmis la televiziune.

El a amintit că în urmă cu trei ani locuitorii acestor regiuni au luat decizia „să fie alături de patria lor, de Rusia, să se întoarcă în familia lor, din care au făcut întotdeauna parte”. O referire la referendumurile organizate în cele patru regiuni anexate, fără ca trupele ruse să le controleze, consultări cărora comunitatea internaţională le-a negat orice legitimitate.

După aceste referendumuri, la 30 septembrie 2022 au fost semnate la Kremlin tratatele de încorporare a celor patru regiuni în Federaţia Rusă.

„Am făcut ceea ce trebuia să facem şi suntem mândri de asta: ne-am susţinut fraţii şi surorile în alegerea lor fermă şi responsabilă”, a subliniat şeful statului rus.

Preşedintele Vladimir Putin a adăugat că, pentru a apăra această alegere, „soldaţii şi comandanţii lor se ridică la atac şi întreaga ţară, întreaga Rusie, munceşte şi poartă o luptă dreaptă”.

„Ştiu cât de dificil este pentru locuitorii oraşelor şi satelor eliberate în acest moment. Există multe probleme cu adevărat urgente. Printre ele se află cele mai urgente şi vitale pentru toţi, cum ar fi aprovizionarea cu apă potabilă, accesul la îngrijire medicală de calitate etc.”, a recunoscut preşedintele Federaţiei Ruse.

Pentru a face faţă acestor dificultăţi, a adăugat el, a fost lansat un program de dezvoltare socio-economică pe scară largă. „În esenţă, (programul) se referă la renaşterea pământurilor noastre străvechi şi istorice ruseşti. Întreaga ţară, toate regiunile Rusiei participă la el”, a subliniat preşedintele rus.

La 30 septembrie 2022, Vladimir Putin a semnat şi oficializat anexarea regiunilor ucrainene Doneţk şi Lugansk (est) şi a regiunilor ucrainene Zaporojie şi Herson (sud).

Citește și: FOTO Armata lui Putin a ucis nouă ucraineni într-un nou atac cu drone. Alte 15 persoane au fost rănite

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
Muncitori federali
2
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
frunze tomnatice si oameni in parc
3
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
Criză carburant
4
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Reacția lui...
Drone ataca
5
Momentul în care o mașină care transporta mai mulți operatori de drone ruși sare în aer...
A venit motivarea deciziei, după ce Ionel Ganea a pierdut procesul
Digi Sport
A venit motivarea deciziei, după ce Ionel Ganea a pierdut procesul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PSD și AUR au încasat cei mai mulți bani din subvenții. Cât au...
rabla
Românii s-ar mai putea înscrie în programul „Rabla” pentru mașini pe...
MiG-31k
Cele trei avioane care au intrat în spațiul Estoniei erau înarmate cu...
copil la calorifer
Orașele în care facturile la încălzire vor fi mai mari la iarnă...
Ultimele știri
Netanyahu nu retrage trupele din Gaza: „Ne opunem unui stat palestinian. Şi preşedintele Trump a spus acelaşi lucru”
Planul de pace al lui Donald Trump pentru Gaza: combinație de idei vechi și noi, dar aceleași obstacole
Bonusul de pensionare la Romsilva scade de la zece salarii la unul singur. Buzoianu: „Ne dorim un sistem echitabil”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
EU NATO Talks On Security
„Trebuie să ne protejăm cerul”: Șeful NATO susține planul UE pentru „zidul anti-drone”
sumî
Armata lui Putin a ucis nouă ucraineni într-un nou atac cu drone. Alte 15 persoane au fost rănite
atac rusesc sumi
Ofensiva Rusiei în regiunea Sumî. O familie cu doi copii a fost ucisă într-un atac cu dronă. „Nimeni nu a reuşit să scape”
Centrala nucleară de la Zaporojie.
Centrala nucleară Zaporojie nu mai are alimentare cu energie electrică externă de şase zile. Avertismentul AIEA
trupe Wagner în Africa
Dezastrul operațiunilor militare ale Rusiei în Africa. De ce au eșuat planurile ambițioase ale lui Putin în regiunea Sahel
Partenerii noștri
Pe Roz
Keith Urban, cu aproape doi ani înainte de separarea de Nicole Kidman: „Dependențele mele au aruncat în aer...
Cancan
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
Fanatik.ro
Louis Munteanu, băgat în şedinţă de şefii CFR-ului după ce a ratat transferul la o echipă mare: „Am discutat...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Surpriză! Cine va fi noul preşedinte PSD! Previziunea făcută în direct
Adevărul
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără...
Playtech
Cum protejezi mușcatele și alte flori din balcon dacă frigul se instalează devreme toamna
Digi FM
Și-a lăsat biletul la loterie în jachetă și a uitat de el. Ce s-a întâmplat după 6 luni. „Am auzit la radio...
Digi Sport
O nouă "lovitură" pentru România, după ce Ana Maria Bărbosu a decis să plece în SUA
Pro FM
Divorțul dintre Keith Urban și Nicole Kidman "nu a fost chiar un secret" pentru prieteni. Cercul solistului...
Film Now
Matthew McConaughey, sărut pasional cu soția la premiera filmului „Lost Bus”. Cum au apărut pe covorul roșu...
Adevarul
Cum recrutează mafioții „tinere blonde” pentru a ucide și mutila rivalii în atacuri cu bombe „artizanele”, în...
Newsweek
Vești bune: Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus?
Digi FM
Victorie rară pe pieţele financiare. Economia acestei țări depășește aşteptările Europei. Triplă îmbunătăţire...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Face 100 de ani în două luni, dar tot merge la sala de sport și "trage de fiare". Dick Van Dyke, un...
UTV
Viviana Sposub, din nou îndrăgostită? Vedeta ar avea o relație cu tiktokerul Iustin Chiroiu