Mesaje de mulțumire de la Kiev după decizia României de a aloca 50 de milioane de euro pentru apărarea Ucrainei

Data publicării:
photo-collage.png (29)
Oana Țoiu, alături de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Oficialii ucraineni au salutat decizia României de a se alătura inițiativei PURL și de a aloca 50 de milioane de euro pentru achiziția de armament destinat Ucrainei, subliniind importanța sprijinului pentru consolidarea apărării și a securității regionale. Mesajele transmise de la Kiev vin după adoptarea deciziei de către Guvernul de la București și evidențiază rolul contribuției României în eforturile comune ale aliaților NATO pentru obținerea unei păci durabile.

Anunțul a fost salutat de ministrul ucrainean al Apărării, Denis Șmîhal, care a transmis un mesaj de mulțumire pe platforma X.

România se alătură inițiativei PURL și alocă 50 de milioane de euro pentru achiziția de armament destinat Ucrainei. Această tranșă de ajutor este extrem de importantă pentru apărarea noastră și pentru protejarea oamenilor noștri. Sunt recunoscător poporului și Guvernului României, precum și colegului meu, ministrul apărării naționale Radu Miruță, pentru sprijinul lor neclintit. Fiecare decizie în sprijinul apărării Ucrainei ne apropie de o pace dreaptă”, a transmis ministrul ucrainean al Apărării.

La rândul său, ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a apreciat decizia României de a se alătura mecanismului PURL, subliniind importanța acesteia pentru securitatea regională și pentru angajamentele comune ale aliaților NATO.

Sunt recunoscător colegei mele, Oana Țoiu, și României pentru decizia de a se alătura inițiativei PURL. Acest pas oportun consolidează apărarea Ucrainei și reflectă angajamentele comune ale aliaților NATO de a întări securitatea regională. Drumul către o pace durabilă necesită o asemenea unitate și hotărâre”, a scris el pe X.

Decizia României vine în contextul în care Guvernul de la București a aprobat participarea la mecanismul PURL, un instrument coordonat de Statele Unite pentru sprijinirea apărării Ucrainei, prin contribuții financiare destinate achiziției de echipamente militare prioritare. Contribuția României, în valoare de 50 de milioane de euro, se înscrie în plafonul bugetar al anului 2025 și se alătură eforturilor majorității statelor europene și ale altor parteneri care susțin acest mecanism.

Potrivit poziției exprimate de ministra de externe a României, Oana Țoiu, participarea la PURL contribuie la consolidarea securității regionale și este în concordanță cu angajamentele României în cadrul NATO și cu Parteneriatul Strategic cu Statele Unite.

Oficialul român a arătat că sprijinul acordat Ucrainei are ca obiectiv întărirea capacităților de apărare ale acesteia și crearea condițiilor pentru o pace justă și durabilă, în beneficiul întregii regiuni.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

