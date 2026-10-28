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Mesajele transmise de președintele Nicuşor Dan şi de premierul Luca Niculescu, după tragedia feroviară din Spania

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tren deraiat dupa ce s-a ciocnit in spania
Foto: Profimedia Images
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Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, că este profund întristat de tragicul accident feroviar produs în Spania, menţionând că România este solidară cu Spania şi cu poporul spaniol în aceste momente dificile. La rândul său, premierul Luca Niculescu a transmis condoleanţe familiilor îndoliate şi a precizat că autorităţile române sunt pregătite să acorde sprijin, inclusiv asistenţă consulară cetăţenilor români.

„Sunt profund întristat să aflu despre tragicul accident feroviar produs astăzi în Spania. Gândurile mele se îndreaptă către numeroasele persoane care şi-au pierdut viaţa şi către familiile acestora. Le doresc tuturor celor răniţi o recuperare rapidă. România este solidară cu Spania şi cu poporul spaniol în aceste momente dificile", a transmis preşedintele pe platforma X.

 

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De asemenea, și premierul Luca Niculescu a transmis un mesaj pe rețeaua socială X.

„Sunt profund întristat de tragedia din Spania, unde o coliziune între două trenuri s-a soldat cu pierderi de vieți omenești și mai multe persoane rănite. Transmit solidaritatea și compasiunea Guvernului României Guvernului Spaniei și poporului spaniol. Transmit sincere condoleanțe familiilor îndoliate și le doresc celor răniți însănătoșire grabnică.

Suntem în contact permanent cu autoritățile spaniole, prin intermediul colegilor de la Ministerul Afacerilor Externe, și suntem pregătiți să oferim sprijin. Ambasada României la Madrid și consulatele noastre sunt pregătite să acorde asistență consulară cetățenilor români”, a transmis Luca Niculescu. 

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Cel puţin 30 de persoane au murit într-un accident feroviar care a avut loc miercuri în provincia spaniolă Toledo, la sud de Madrid, au declarat pentru EFE surse oficiale, preluate de Agerpres. 

Această coliziune are loc la nouă luni după un accident între trenuri de mare viteză aparţinând aceloraşi operatori, pe aceeaşi linie, soldat cu moartea a 46 de persoane.

Agenda premierului Pedro Sanchez, publicată pe site-ul guvernului spaniol, a fost anulată pentru restul zilei. De asemenea, Partidul Popular, aflat în opoziţie, a anulat toate evenimentele din campania electorală, a precizat un purtător de cuvânt.

Într-o postare pe platforma X, prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a transmis că este „consternat de acest accident grav”. 

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Editor : C.S.

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