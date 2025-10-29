Live TV

Mesajul Ambasadei SUA după anunțul retragerii parțiale a trupelor americane din România

Imagine cu caracter ilustrativ.

„Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată”, a transmis ambasadorul Statelor Unite ale Americii (SUA) la Alianța Nord-Atlantică (NATO), Matthew Whitaker, într-un mesaj postat pe rețelele de socializare de către Ambasada SUA la București. Mesajul vine la scurt timp după ce Ministerul Apărării din țara noastră a confirmat că o parte din trupele americane de pe teritoriul României vor fi retrase.

„În cadrul NATO, aliați precum România demonstrează o capacitate și o responsabilitate sporite. De peste 20 de ani, România🇷🇴, în calitate de aliat NATO, colaborează constant cu Statele Unite🇺🇸 pentru a îndeplini obiectivele comune de apărare. Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată”, potrivit unui mesaj transmis de Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO, postat pe rețelele de socializare de către Ambasada SUA la București.

În mesajul diplomatului american mai este menționat că „SUA rămân angajate față de România - ca aliat de încredere al NATO, partener strategic vital și motor al securității în Europa”.

„Prezența noastră solidă și angajamentul durabil față de Europa rămân neclintite, inclusiv sprijinul acordat misiunii Eastern Sentry”, a mai transmis diplomatul american.

Informația legată de retragerea soldaților SUA din România a fost lansată în presa ucraineană și confirmată ulterior de Ministerul Apărării din țara noastră. 

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că sistemul de apărare antirachetă de la Deveselu își menține integral funcționalitatea, baza aeriană de la Câmpia Turzii rămâne esențială pentru operațiunile aeriene, iar baza Mihail Kogălniceanu va continuă să fie dezvoltată.

În România ar mai rămâne aproximativ 1000 de soldați americani. Detalii, aici

Președintele Nicușor Dan a transmis, în prima reacție oferită după anunț, că „securitatea României și a flanculuie stic nu va fi în niciun fel diminuată”.

