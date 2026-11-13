Live TV

Mesajul cancelarului Merz către Donald Trump înainte de întâlnirea președintelui american cu Putin: „Vă rog, fără surprize”

Data actualizării: Data publicării:
Friedrich Merz, Donald Trump
Mesaj ferm de la Berlin: Merz îi cere lui Trump să rămână alături de Europa și Ucraina înaintea summitului cu Putin. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut vineri preşedintelui american Donald Trump să nu creeze „surprize” la întâlnirea sa prevăzută în China, săptămâna viitoare, cu omologul său rus Vladimir Putin, relatează AFP.

„Vreau să reiterez foarte clar mesajul nostru adresat Statelor Unite: vă rog, fără surprize”, le-a declarat unor jurnalişti, în marja summitului Comunităţii Politice Europene (CPE), la Dublin, Friedrich Merz.

„Rămâneţi în echipa Europei şi în echipa Ucrainei şi să lucrăm împreună la o adevărată pace în Ucraina”, a cerut cancelarul german.

Şeful Guvernului de la Berlin îi transmite locatarului Casei Albe acest mesaj cu câteva zile înaintea unui summit al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), la Shenzhen, în sudul Chinei, în marja căruia este prevăzută o reuniune trilaterală cu Xi Jinping şi Vladimir Putin.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
harta romaniei pe judete si regiuni
1
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile...
drapelul suediei
2
Suedia îşi schimbă Constituţia pentru a putea retrage cetăţenia persoanelor cu dublă...
profimedia-1151453281
3
Șoferul român reținut în cazul tragediei din Bulgaria a fost eliberat. Ce a spus bărbatul...
loto 2
4
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat biletul jucat la agenția 40-020
Obezitate
5
Un nou studiu susţine că obezitatea nu înseamnă, în mod automat, o sănătate precară. IMC...
Rusia ameninţă, după decizia luată de Germania
Digi Sport
Rusia ameninţă, după decizia luată de Germania
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Stema Mossad, alături de steagul Israelului
Șeful agenției israeliene Mossad, în vizită la Washington pentru discuții cu înalți oficiali ai administrației Trump (Axios)
donald tusk sustine o alucutiune
„Nu se pune problema”: Prim-ministrul polonez afirmă că Europa nu va accepta un acord de securitate dictat de SUA sau Rusia
Președintele rus Vladimir Putin.
Witkoff anunță că Putin ar fi acceptat participarea Europei la negocierile de pace pentru Ucraina. Kremlinul nu confirmă
donald trump profimedia
„Umbra lui încă planează aici”. Deși nu participă la summitul COP31, Trump se află pe buzele tuturor: „Îl arată cu degetul”
Vladimir Putin.
Analiștii au creat un scenariu ipotetic al unui război între Rusia și NATO după moartea lui Putin
Recomandările redacţiei
Abu Dhabi Hosts Russia-Ukraine Talks with U.S. Envoy Jared Kushner in Attendance....
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt...
original_intalnire_peter_magyar-1
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Peter Magyar în Irlanda, înaintea...
sigla psd
Un deputat PSD îşi anunţă demisia din partid, din cauza reformei...
Marian Neacsu ministerul afacerilor interne MAI
Marian Neacșu a cerut suplimentarea forțelor de ordine cu o zi...
Ultimele știri
România, a doua cea mai mare creștere economică din UE în trimestrul al treilea, după Irlanda. Ce arată datele Eurostat
Luca Niculescu: Casa Regală a avut o contribuţie esenţială la modernizarea şi dezvoltarea României
Ce beneficii ar aduce reorganizarea administrativă, în viziunea PSD. Argumentele prezentate de europarlamentarul Dragoș Benea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fără machiaj, în cei mai strâmți colanți și cu părul prins în coc. Dakota Johnson, pozată de paparazzi la...
Cancan
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în...
Fanatik.ro
Polonia vine la București cu un lot de două ori mai valoros decât al României! Cine sunt cei mai scumpi...
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
„La FCSB sunt doi patroni!” Meme Stoica dezvăluie cui îi aparține, de fapt, afirmația: “E un impostor! I-am...
Adevărul
Dilema unui român cu rate de 1.600 de euro pe lună, după un an fără serviciu. „Vinzi casa, plătești...
Digieconomic
Ce se întâmplă cu bunurile cumpărate în timpul căsătoriei dacă soții divorțează. Cum se împart casa, mașina...
Digi FM
Vladimir Putin, bunic pentru a patra oară. Tatăl copilului s-ar numi Zelenski, la fel ca președintele Ucrainei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Presa din Franța, verdict despre Istvan Kovacs, după ce românul a acordat două penalty-uri Italiei
Pro FM
Cum arată și ce face la 63 de ani Joey Tempest din trupa Europe, idolul rock care făcea furori în anii '80 cu...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Robert De Niro, de mână cu partenera sa la premiera comediei „Focker-in-Law”. Cei doi sunt părinții unei...
Adevarul
Israelul, în pragul unei crize politice. Netanyahu pierde teren, dar înlăturarea sa de la putere nu este...
Newsweek
Schimbare uriașă la pensie din 1 ianuarie. Nu e vorba de indexare! Pentru cine crește vârsta de pensionare?
Digi FM
Ce se mănâncă de Lăsatul Secului, pe 14 noiembrie. Tradiții înainte de Postul Crăciunului 2026
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Telescopul James Webb a detectat un semnal "interzis", nemaivăzut până acum în Univers. Descoperirea confirmă...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
"Tata nu este Dumnezeu". Fiul lui Jack Nicholson, mărturisiri surprinzătoare despre relația cu legendarul...
UTV
Ilinca Vandici și-a fotografiat burtica de gravidă într-o ținută elegantă. Prezentatoarea va deveni mamă...