Mesajul cancelarului Merz către Donald Trump înainte de întâlnirea președintelui american cu Putin: „Vă rog, fără surprize”

Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut vineri preşedintelui american Donald Trump să nu creeze „surprize” la întâlnirea sa prevăzută în China, săptămâna viitoare, cu omologul său rus Vladimir Putin, relatează AFP.

„Vreau să reiterez foarte clar mesajul nostru adresat Statelor Unite: vă rog, fără surprize”, le-a declarat unor jurnalişti, în marja summitului Comunităţii Politice Europene (CPE), la Dublin, Friedrich Merz.

„Rămâneţi în echipa Europei şi în echipa Ucrainei şi să lucrăm împreună la o adevărată pace în Ucraina”, a cerut cancelarul german.

Şeful Guvernului de la Berlin îi transmite locatarului Casei Albe acest mesaj cu câteva zile înaintea unui summit al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), la Shenzhen, în sudul Chinei, în marja căruia este prevăzută o reuniune trilaterală cu Xi Jinping şi Vladimir Putin.

Editor : Sebastian Eduard