Live TV

Mesajul emoționant al prințului Harry pentru NATO: „Am pierdut o parte din identitatea mea când am agățat uniforma în cui”

Data publicării:
Invictus Games
Prințul Harry în uniformă militară. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Prințul Harry al Marii Britanii a descris cum și-a pierdut o parte din „scop și identitate” atunci când și-a „agățat în cui” uniforma, după ce a părăsit Armata britanică, scrie DPA.

Fostul soldat Harry, care s-a adresat comitetului militar al NATO la Bruxelles prin legătură video în calitate de fondator al Jocurilor Invictus, a petrecut un deceniu în forțele armate înainte de a-și încheia cariera militară în 2015.

Dar a adăugat că este „norocos” și „are o altă modalitate de a sluji”.

Harry, ducele de Sussex care a renunțat la funcția de membru al familiei regale în 2020, a organizat ediția inaugurală a Jocurilor Invictus în 2014 pentru a-i ajuta pe foștii și actualii militari răniți, accidentați și bolnavi.

El le-a atras atenția liderilor militari cu privire la cei care părăsesc forțele armate: „Trebuie să ne gândim la fel de serios la ce se întâmplă cu ei după ce au servit - în special când se întorc răniți sau bolnavi. Știu ceva despre acea tranziție.”

„Când mi-am agățat uniforma în cui, am simțit că am pierdut nu doar o profesie, ci o parte din scopul și identitatea mea. Am fost norocos. Am avut o altă modalitate de a sluji”, a spus Harry.

Ducele a subliniat importanța NATO, spunând că acesta are un teren comun cu Invictus, adăugând: „În esență, NATO este o alianță de națiuni. Dar acele națiuni sunt apărate de oameni. Oameni care se oferă voluntari pentru a servi. Oameni care se antrenează împreună, se desfășoară împreună, luptă împreună și, în multe cazuri, se recuperează împreună. Și familii care servesc alături de ei în moduri care sunt rareori recunoscute. Și, în cele din urmă, oameni care se întorc acasă.”

El a avertizat că se cheltuiesc sume „enorme” de resurse pentru pregătirea oamenilor pentru serviciul militar, dar că trebuie acordată atenție și la ceea ce se întâmplă după ce părăsesc armata.

Harry, care s-a mutat înapoi în Marea Britanie luna trecută, își va organiza turneul Invictus Games la Birmingham, anul viitor.

În discursul său de deschidere, el a afirmat: „Invictus nu este un eveniment sportiv. Sportul este unul dintre instrumentele noastre. Misiunea noastră este mult mai amplă. Reconstruim scopul. Reconstruim încrederea. Întărim familiile și comunitățile. Reconectam veteranii în societate.”

Ducele a adăugat: „Acest lucru contează pentru NATO. Deoarece puterea unei alianțe nu poate fi măsurată doar prin forțele pe care le poate desfășura. Trebuie măsurat și în funcție de oamenii și societățile în care se întorc acele forțe.”

Familia de Sussex s-a întors să locuiască în Marea Britanie în august, la șase ani după ce plecase în SUA pentru a urma o nouă viață de libertate personală și financiară.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu saluta cu mana
1
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la...
2026-09-30-8268
2
Guvernul Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, a picat la vot în Parlament. Primele...
stack of trucks in a long traffic jam on the freeway
3
Hoții au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din...
sustinatoare dilie
4
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că DIICOT va sări în aer, a fost...
Kelemen Hunor.
5
Kelemen Hunor: Dacă PSD nu l-a votat pe Siegfried Mureșan, nici PNL nu îl va vota pe...
Cosmin Bodea a făcut infarct
Digi Sport
Cosmin Bodea a făcut infarct
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vladimir putin in birou
Vladimir Putin avertizează: „Toate armele” vor fi folosite în cazul unui atac asupra Rusiei. Mesajul privind Kaliningradul
RETRANSMITTING AMENDING DATE TO Tuesday September 29 Armed police at a checkpoint near RAF Fairford in Gloucestershire. Five British nationals were detained on suspicion of explosives offences and terrorism on Sunday after three vans were found near RAF F
Un bărbat cu dublă cetățenie, britanică și iraniană, a fost arestat în legătură cu incidentul de la baza militară Fairford din Anglia
Gen lt Piotr Błazeusz.
General polonez de rang înalt: Rusia nu este în măsură să invadeze un stat NATO, însă „escaladează constant situația”
Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi gestures
„Bate la ușa greșită”. Iranul neagă acuzațiile lui Burnham de implicare într-un presupus atac terorist la o bază militară britanică
Donald Trump
Trump împarte NATO în „aliați buni și răi”. Modul în care unele țări europene sunt lăsate pe dinafară poate „transforma” Alianța
Recomandările redacţiei
Eugen Tomac
Tomac: „Alegerile anticipate sunt un cadou pentru Putin”. Ce spune...
Restricții de circulație de Rusalii. Foto Getty Images
CNAIR: Au fost remediate problemele la plățile pe platforma TollRo...
Racheta balistică FP-7
Kievul aruncă în luptă o nouă armă. Ce se știe despre racheta...
VICOL_IESIRE_AREST_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
DIICOT a extins urmărirea penală în dosarul Nordis. Laura Vicol este...
Ultimele știri
Diferențe majore între școala japoneză și cea din România: Elevii nu sunt scoși la tablă, nu dau teze. Tot ei fac curățenie
Raport alarmant: Agenți AI de la OpenAI și-au șters urmele după accesarea ilegală a datelor guvernamentale
Premieră în Serbia: O femeie din comunitatea LGBT a preluat funcția de președinte după demisia lui Vucic. Cine este Ana Brnabic
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din octombrie 2026 pentru fiecare zodie. Data pe care trebuie să o încercuiești în...
Cancan
Aurelia, o angajată Selgros, a murit la locul de muncă. ULTIMELE cuvinte ale femeii de 58 de ani
Fanatik.ro
Cazul Halep – AnimaWings. Ambasadoarea Simona Halep poate nu e vinovată că a semnat, dar devine complice dacă...
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Doliu în fotbalul românesc! Fostul mare conducător a murit chiar de ziua lui
Adevărul
Mai există o cale de dialog între PNL și PSD? Un acord între cele două ar duce la încheierea crizei politice...
Playtech
Pensia pe care Emil Constantinescu o primește de la stat. Cum arată fostul președinte al României la 26 de...
Digi FM
Tudor Chirilă, critic la adresa lui Nicușor Dan, chiar pe pagina președintelui: "Nu ați trăit un eșec...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a aflat motivul pentru care și-a omorât prietenul din copilărie. L-a împușcat în fața casei
Pro FM
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, la doi ani și jumătate după ce au lăsat Bucureștiul pentru viața la sat: "Noi...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jim Carrey s-a căsătorit în secret cu iubita asiatică. Prima apariție publică a celor doi a fost în urmă cu...
Adevarul
Lacul care aproape că a dispărut. În doar 10 ani, suprafața lui s-a redus cu peste 90%: „Era plin de pescari...
Newsweek
Nicușor Dan și Sorin Grindeanu anunță că pensiile vor crește. Probabil, se gândesc la procente diferite
Digi FM
Primele zile ale lui Călin Georgescu în arest. Cu cine împarte celula și de ce refuză mâncarea primită în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hemocromatoza, boală genetică supranumită "blestemul celtic". Simptomele afecțiunii, uneori evidente...
Digi Animal World
Momentul când o șopârla scapă din gura unui șarpe. Imaginile cu lupta celor două reptile sunt virale
Film Now
Fiul lui Superman, diagnosticat cu un cancer rar la doar 34 de ani. Semnul observat la duș, la trei luni de...
UTV
Victoria Lungu a izbucnit în lacrimi la cununia fiicei sale. Ce s-a întâmplat pe scările de la Starea Civilă