Mesajul emoționant al prințului Harry pentru NATO: „Am pierdut o parte din identitatea mea când am agățat uniforma în cui”

Prințul Harry al Marii Britanii a descris cum și-a pierdut o parte din „scop și identitate” atunci când și-a „agățat în cui” uniforma, după ce a părăsit Armata britanică, scrie DPA.

Fostul soldat Harry, care s-a adresat comitetului militar al NATO la Bruxelles prin legătură video în calitate de fondator al Jocurilor Invictus, a petrecut un deceniu în forțele armate înainte de a-și încheia cariera militară în 2015.

Dar a adăugat că este „norocos” și „are o altă modalitate de a sluji”.

Harry, ducele de Sussex care a renunțat la funcția de membru al familiei regale în 2020, a organizat ediția inaugurală a Jocurilor Invictus în 2014 pentru a-i ajuta pe foștii și actualii militari răniți, accidentați și bolnavi.

El le-a atras atenția liderilor militari cu privire la cei care părăsesc forțele armate: „Trebuie să ne gândim la fel de serios la ce se întâmplă cu ei după ce au servit - în special când se întorc răniți sau bolnavi. Știu ceva despre acea tranziție.”

„Când mi-am agățat uniforma în cui, am simțit că am pierdut nu doar o profesie, ci o parte din scopul și identitatea mea. Am fost norocos. Am avut o altă modalitate de a sluji”, a spus Harry.

Ducele a subliniat importanța NATO, spunând că acesta are un teren comun cu Invictus, adăugând: „În esență, NATO este o alianță de națiuni. Dar acele națiuni sunt apărate de oameni. Oameni care se oferă voluntari pentru a servi. Oameni care se antrenează împreună, se desfășoară împreună, luptă împreună și, în multe cazuri, se recuperează împreună. Și familii care servesc alături de ei în moduri care sunt rareori recunoscute. Și, în cele din urmă, oameni care se întorc acasă.”

El a avertizat că se cheltuiesc sume „enorme” de resurse pentru pregătirea oamenilor pentru serviciul militar, dar că trebuie acordată atenție și la ceea ce se întâmplă după ce părăsesc armata.

Harry, care s-a mutat înapoi în Marea Britanie luna trecută, își va organiza turneul Invictus Games la Birmingham, anul viitor.

În discursul său de deschidere, el a afirmat: „Invictus nu este un eveniment sportiv. Sportul este unul dintre instrumentele noastre. Misiunea noastră este mult mai amplă. Reconstruim scopul. Reconstruim încrederea. Întărim familiile și comunitățile. Reconectam veteranii în societate.”

Ducele a adăugat: „Acest lucru contează pentru NATO. Deoarece puterea unei alianțe nu poate fi măsurată doar prin forțele pe care le poate desfășura. Trebuie măsurat și în funcție de oamenii și societățile în care se întorc acele forțe.”

Familia de Sussex s-a întors să locuiască în Marea Britanie în august, la șase ani după ce plecase în SUA pentru a urma o nouă viață de libertate personală și financiară.

Editor : Ș.R.