Mesajul ironic al lui Medvedev, după ce Trump i-a spus lui Zelenski că SUA vor ajuta la garantarea securității Ucrainei

Data publicării:
Dmitri Medvedev.
Dmitri Medvedev. Foto: Profimedia Images

Fostul președinte rus, care este în prezent vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat marți că liderii europeni nu au reușit să îl „înfrunte” pe Donald Trump, însă rămâne de văzut cum va prezenta președintele ucrainean Volodimir Zelenski problema teritoriilor și a garanțiilor de securitate, relatează Reuters

„Coaliția războinică anti-rusă, 'Coaliția bunăvoinței' (Coalition of the Willing), nu a reușit să îl învingă pe @POTUS pe terenul său”, a scris Medvedev, în limba engleză, pe platforma socială X. „Europa i-a mulțumit și l-a lingușit”, a adăugat el.

Medvedev a mai spus că întrebarea este „ce melodie” va cânta Zelenski „despre garanții și teritorii, odată ce își va pune din nou uniforma militară verde”.

Comentariile vin după ce Donald Trump i-a transmis lui Volodimir Zelenski, luni, că Statele Unite vor ajuta la garantarea securității Ucrainei în cadrul oricărui acord pentru încheierea războiului, deși amploarea acestui sprijin nu este deocamdată clară.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a aflat, luni, la Washington DC, pentru discuţii cruciale cu liderul american Donald Trump. Zelenski a spus că Ucraina va obţine garanţii de securitate „în termen de 10 zile” cu sprijinul liderilor europeni.

Președintele SUA a declarat, înaintea întâlnirii, că Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina.

Citește și: „Trump vede războiul prin ochii Rusiei.” Trei momente de la întâlnirea cu Zelenski care arată influența lui Putin asupra liderului SUA

Editor : C.S.

