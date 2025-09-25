Live TV

Mesajul lui Donald Tusk, după ce Trump și-a schimbat discursul față de Ucraina: „Mai bine adevărul decât iluzii”

donald tusk
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a catalogat declarația lui Trump drept „excelentă”. Foto: Profimedia

Premierul polonez Donald Tusk a reacționat joi, 25 septembrie 2025, după ce președintele american Donald Trump și-a schimbat discursul față de Ucraina, susținând că țara condusă de Volodimir Zelenski își poate recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia.

Declarațiile liderului de la Casa Albă au provocat ușurare în rândul unora, însă și suspiciuni în rândul altora că acesta este gata să lase Europa să se descurce în ceea ce privește sprijinirea Ucrainei, relatează agenția de știri Reuters.

„Președintele Trump a declarat că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, ar putea recupera întregul său teritoriu”, a transmis Tusk pe platforma  X.

„În spatele acestui optimism surprinzător se ascunde promisiunea unei implicări reduse a SUA și a transferului responsabilității pentru încheierea războiului către Europa. Mai bine adevărul decât iluzii”, a atenționat premierul polonez.

În schimb, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a catalogat declarația lui Trump drept „excelentă”.

Amintim că după întrevederea de la New York cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump a transmis pe Truth Social: „Cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, se află în poziţia de a lupta şi de a recupera toată Ucraina în forma sa originală”.

Ce se ascunde în spatele mesajului de susținere al lui Trump pentru Ucraina (Reuters)

