Mesajul lui Kim Jong Un pentru trupele nord-coreene pe care le-a trimis în Rusia

Kim Jong Un a testat o pușcă cu lunetă Foto: Profimedia
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a lăudat trupele regimului trimise în sprijinul Rusiei, în cadrul unei reuniuni cu comanda militară, a relatat joi agenţia de presă a regimului de la Phenian.

Kim Jong Un „şi-a exprimat încurajările călduroase” ofiţerilor şi soldaţilor care servesc în regiunea Kursk din Rusia, a indicat agenţia oficială KCNA, potrivit AFP, preluată de News.ro.

„Avem o armată eroică”, a declarat Kim Jong Un într-un discurs adresat membrilor comandamentului militar nord-coreean în capitala Phenian.

„Armata noastră face acum ceea ce trebuie să facă şi ceea ce trebuie făcut. Va continua să facă acest lucru şi în viitor”, a adăugat el.

Rusia - Coreea de Nord, legături strânse

Declaraţiile liderului nord-coreean vin în contextul în care preşedintele american Donald Trump îşi intensifică eforturile, până acum fără succes, de a rezolva conflictul dintre Rusia şi Ucraina, după ce a purtat discuţii mediatizate cu liderii celor două ţări în ultimele zile.

Dar preşedintele rus Vladimir Putin, care a calificat trupele nord-coreene drept „eroice” săptămâna trecută, a evitat până în prezent să se întâlnească cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski pentru discuţii de pace.

Rusia şi Coreea de Nord şi-au consolidat recent legăturile, cele două ţări semnând un pact de apărare reciprocă anul trecut, în timpul unei vizite a preşedintelui rus în ţară.

Soldați nord-coreeni în Kursk

În aprilie, Coreea de Nord a confirmat pentru prima dată că a trimis un contingent de soldaţi pe linia frontului din Ucraina, alături de trupele ruse.

Serviciile secrete din Coreea de Sud şi din ţările occidentale au afirmat că Phenianul a trimis peste 10.000 de soldaţi în regiunea Kursk în 2024, precum şi obuze de artilerie, rachete şi sisteme de rachete cu rază lungă de acţiune.

Aproximativ 600 de soldaţi nord-coreeni au fost ucişi şi mii au fost răniţi în timp ce luptau pentru Rusia, potrivit Seulului.

