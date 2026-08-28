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Mesajul lui Mark Carney după ce Donald Trump a semnat decretul care redenumește oficial Lacul Ontario în „Lacul America”

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donald trump si harta sua si canada cu numele lacul america
Foto: Profimedia Images
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Premierul canadian Mark Carney a subliniat, joi, că Lacul Ontario se numeşte aşa „astăzi şi pentru totdeauna”, după ce preşedintele american Donald Trump a semnat un decret care, potrivit acestuia, îi schimbă numele în „Lacul America”.

„Ştim că Statele Unite sunt pe cale să se schimbe. Relaţiile lor comerciale, politica lor externă, monumentele lor naţionale, hidronimele lor”, dar „canadiencele şi canadienii ştiu, de asemenea, că lucrurile trebuie numite pe numele lor, iar acest lac se numeşte Lacul Ontario - astăzi şi pentru totdeauna”, a scris acesta pe contul său de X, notează AFP, potrivit Agerpres. 

Numele acestui lac, situat la graniţa americano-canadiană, „datează de mai bine de 400 de ani, cu mult înainte de Confederaţia Canadiană şi de Declaraţia de Independenţă a Statelor Unite ale Americii”, a mai subliniat el.

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Donald Trump este angajat într-o confruntare comercială dură cu Canada pe care o acuză că vrea să „jefuiască” Statele Unite.

Washingtonul impune de sâmbătă, în urma întreruperii negocierilor comerciale de către Ottawa, noi taxe vamale pentru o serie de produse canadiene.

Canada a ripostat prin anunţarea unei serii de suprataxe care vizează produsele americane şi care vor intra în vigoare pe 8 septembrie.

La începutul celui de-al doilea mandat al său, Donald Trump a ordonat deja schimbarea numelui „Golfului Mexic” în „Golful Americii”

Editor : C.S.

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