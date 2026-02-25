Live TV

Mesajul lui Pavel Durov după ancheta din Rusia pentru „facilitarea activităţilor teroriste”: „Inventează noi pretexte”

Data publicării:
pavel durov telegram
Pavel Durov, fondatorul Telegram

Anchetat în Rusia pentru „facilitarea activităților teroriste”, Pavel Durov, fondatorul Telegram, a descris marți acțiunea ca fiind cea mai recentă încercare a Kremlinului de a suprima libertatea de exprimare, relatează The Times.

Rossiiskaia Gazeta, ziarul oficial al guvernului rus, a citat oficiali care au afirmat că aplicația de mesagerie a fost utilizată pentru a organiza peste 150.000 de atacuri incendiare, atentate cu bombă și asasinate, inclusiv împotriva instalațiilor militare ruse, de la începutul războiului pe scară largă al Moscovei în Ucraina.

De asemenea, a relatat că aplicația a devenit „principalul instrument” al Ucrainei și al serviciilor de informații ale țărilor NATO, precum și un refugiu pentru „radicali, dependenți de droguri, criminali și teroriști”.

Durov a scris pe Telegram: „Rusia a deschis un dosar penal împotriva mea pentru «ajutorarea terorismului». În fiecare zi, autoritățile inventează noi pretexte pentru a restricționa accesul rușilor la Telegram, în încercarea de a suprima dreptul la viață privată și la libertatea de exprimare”.

Alte publicații pro-Kremlin au afirmat că aplicația a fost utilizată în comploturi ucrainene de asasinare a unor oficiali militari ruși și în uciderea Dariei Dugina, fiica lui Aleksandr Dugin, scriitor ultra-naționalist și aliat al președintelui Vladimir Putin. Dugina a murit într-un atentat cu mașină capcană lângă Moscova în 2022. Rusia a afirmat, de asemenea, că Statul Islamic a utilizat aplicația pentru a planifica un atac la Moscova în 2024, în care au murit 150 de persoane.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a acuzat Telegram că găzduiește „o cantitate mare de conținut care ar putea reprezenta un pericol pentru țara noastră”. Se estimează că aplicația este utilizată de peste 100 de milioane de persoane în fiecare lună în Rusia, unde reprezintă o sursă rară de informații independente despre războiul din Ucraina.

Peskov nu a dorit să comenteze când a fost întrebat dacă Moscova intenționează să interzică aplicația. Cu toate acestea, Rusia a restricționat Telegram din cauza refuzului lui Durov de a se conforma cerințelor sale de a împiedica ceea ce guvernul a numit utilizarea aplicației de către teroriști și infractori.

Extremiștii ruși au criticat decizia lui Durov, afirmând că aceasta ar dăuna trupelor țării în Ucraina, unde aplicația este utilizată pe scară largă ca instrument de comunicare. Moscova a încercat fără succes să blocheze Telegram în Rusia în 2018.

Kremlinul a criticat rapid acuzațiile similare aduse împotriva lui Durov când a fost arestat în Franța în 2024 pentru că nu a cooperat cu autoritățile în legătură cu traficul de droguri, conținutul cu abuzuri sexuale asupra copiilor și frauda pe Telegram. I s-a permis să părăsească Franța pe cauțiune, dar riscă până la zece ani de închisoare dacă va fi condamnat.

Peskov a declarat la momentul respectiv: „Da, este adevărat că teroriștii folosesc Telegram. Dar teroriștii folosesc și mașini. De ce nu l-au arestat pe directorul general al Renault sau Citroën?”

Durov, care s-a născut în Rusia, dar locuiește acum în Emiratele Arabe Unite, se pare că a respins cererile Moscovei de a furniza cheile sistemului de criptare Telegram, care ar permite serviciilor de securitate ale Kremlinului să citească toate mesajele private trimise prin aplicație.

Kremlinul a blocat sau restricționat accesul la WhatsApp, YouTube, Facebook și Instagram, descriindu-le ca amenințări la adresa securității naționale. Moscova a lansat o aplicație alternativă de mesagerie numită Max, care până acum nu a reușit să se impună în Rusia din cauza îngrijorărilor că este controlată direct de agențiile de spionaj ale Kremlinului.

Prima confruntare a lui Durov cu autoritățile ruse a avut loc în 2011, când a sfidat un ordin de blocare a grupurilor de opoziție pe site-ul său de socializare VK, în timpul protestelor împotriva fraudei electorale din Moscova. El a fost forțat să demisioneze din funcția de director al VK în 2014, după ce aceasta a trecut sub controlul Kremlinului.

Durov a declarat că a fost concediat după ce a refuzat cererile de a furniza serviciilor de securitate rusești datele personale ale utilizatorilor VK din Ucraina care protestau împotriva președintelui Ianukovici, omul lui Putin la Kiev.

Relația exactă a fondatorului Telegram cu Kremlinul nu este clară. În 2024, el a declarat că nu a mai vizitat Rusia din 2014 din motive de securitate. Cu toate acestea, înregistrările de frontieră scurse din FSB, principala agenție de spionaj a Rusiei, citate de jurnaliștii din opoziția rusă, par să arate că Durov a călătorit în Rusia de peste 50 de ori între 2015 și 2021. Nu există dovezi că Durov s-ar fi întâlnit cu oficiali guvernamentali, dar el nu a furnizat niciun motiv pentru aceste călătorii.

Citește și:

Rusia explică de ce a decis blocarea totală a aplicației Telegram: „Serviciile secrete străine au acces la corespondență”

Aplicația Telegram neagă că spionii străini pot vedea mesajele soldaților ruși

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
Dmitri Medvedev încruntat
3
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
bilet loterie
4
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
medvedev
5
Medvedev, îmbrăcat în uniformă militară, aruncă în aer negocierile de pace: „Aspecte...
Italienii au dat verdictul în privința lui Chivu în miez de noapte, după ce Inter a fost eliminată din Champions League
Digi Sport
Italienii au dat verdictul în privința lui Chivu în miez de noapte, după ce Inter a fost eliminată din Champions League
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pavel-Durov-ciocan-justitie-foto-shutterstock_2511198765-1536x1024
Pavel Durov, fondatorul Telegram, anchetat în Rusia pentru pentru „facilitarea activităţilor teroriste”. Miza este, însă, alta
Telegram
Aplicația Telegram neagă că spionii străini pot vedea mesajele soldaților ruși
Telegram
Rusia explică de ce a decis blocarea totală a aplicației Telegram: „Serviciile secrete străine au acces la corespondență”
Telegram Rusia
Represiunea lui Putin împotriva Telegram a atras nemulțumirea unor propagandiști ruși: „O greșeală să pierdem un instrument important”
profimedia-1065398788-1536x1023
ISW: Ucrainenii contraatacă pe frontul din Donbas, după haosul comunicațiilor ruse generat de întreruperea Starlink și Telegram
Recomandările redacţiei
State of the Union
Discurs-record al lui Trump despre Starea Uniunii: avertisment pentru...
spital constanta2
Dosar penal în cazul copiilor intrați în moarte cerebrală la...
llansator-mobil-rachete-antinava
Pregătiri de război: Iranul negociază cu China achiziționarea de...
Drapelul marii Britanii si Big Ben.
Începând de azi, românii care merg în Marea Britanie au nevoie de...
Ultimele știri
Dosar privind meciuri trucate pentru pariuri. Mai multe persoane dintr-un club de fotbal sunt vizate. Percheziții de amploare
Anchetă extinsă la Spitalul Elias din Capitală: mai mulți medici, suspectați că au muncit la privat în timpul programului de la stat
Instagram lansează o aplicație pentru Google TV
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul Calului de Foc. Horoscopul 2026 pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc
Cancan
Pe ce dată vine primăvara, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor...
Fanatik.ro
Ce contracte cu statul au parafat firmele psihologului acuzat de hărțuire de pacientele sale. Câți bani a...
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Pensia uriașă pe care o încasează Dumitru Dragomir de la statul român. „Soția îmi spune unde e dreptatea”
Adevărul
Eroarea lui Putin care va costa curând Rusia. Expert în spațiul ex-sovietic: „Nu există nicio cale să iasă...
Playtech
Elena Udrea și Dorin Cocoș, imagini care au reaprins speculațiile, la 13 ani de la separare. Momentul care a...
Digi FM
Câți bani încasează o farmacistă din Constanța, după patru ani de experiență. Femeia s-a arătat revoltată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce s-a întâmplat în Congresul SUA, după ce imaginile neverosimile cu Donald Trump au făcut înconjurul lumii
Pro FM
Anca Țurcașiu, poze inedite de Dragobete, alături de iubitul ei. Artista, zeiță la 55 de ani, în costum de...
Film Now
Nu-i plac evenimentele, dar lângă ea e confortabil. Cillian Murphy, apariție rară cu soția: "Familia e ca o...
Adevarul
„Mica recalculare”, după mai bine de un an de așteptare: „Și-au bătut joc de pensionari”/ „De ce trebuie să...
Newsweek
Veste excelentă pentru pensionari. CASS la pensiile peste 3.000 lei, analizată de CCR. Miza: 1.000.0000.000€
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este sindromul Tourette și de ce determină uneori rostirea involuntară a unor cuvinte ofensatoare
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Actrița care o va interpreta pe Audrey Hepburn într-un film despre realizarea clasicului „Breakfast at...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...