Mesajul lui Pavel Durov după ancheta din Rusia pentru „facilitarea activităţilor teroriste”: „Inventează noi pretexte”

Anchetat în Rusia pentru „facilitarea activităților teroriste”, Pavel Durov, fondatorul Telegram, a descris marți acțiunea ca fiind cea mai recentă încercare a Kremlinului de a suprima libertatea de exprimare, relatează The Times.

Rossiiskaia Gazeta, ziarul oficial al guvernului rus, a citat oficiali care au afirmat că aplicația de mesagerie a fost utilizată pentru a organiza peste 150.000 de atacuri incendiare, atentate cu bombă și asasinate, inclusiv împotriva instalațiilor militare ruse, de la începutul războiului pe scară largă al Moscovei în Ucraina.

De asemenea, a relatat că aplicația a devenit „principalul instrument” al Ucrainei și al serviciilor de informații ale țărilor NATO, precum și un refugiu pentru „radicali, dependenți de droguri, criminali și teroriști”.

Durov a scris pe Telegram: „Rusia a deschis un dosar penal împotriva mea pentru «ajutorarea terorismului». În fiecare zi, autoritățile inventează noi pretexte pentru a restricționa accesul rușilor la Telegram, în încercarea de a suprima dreptul la viață privată și la libertatea de exprimare”.

Alte publicații pro-Kremlin au afirmat că aplicația a fost utilizată în comploturi ucrainene de asasinare a unor oficiali militari ruși și în uciderea Dariei Dugina, fiica lui Aleksandr Dugin, scriitor ultra-naționalist și aliat al președintelui Vladimir Putin. Dugina a murit într-un atentat cu mașină capcană lângă Moscova în 2022. Rusia a afirmat, de asemenea, că Statul Islamic a utilizat aplicația pentru a planifica un atac la Moscova în 2024, în care au murit 150 de persoane.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a acuzat Telegram că găzduiește „o cantitate mare de conținut care ar putea reprezenta un pericol pentru țara noastră”. Se estimează că aplicația este utilizată de peste 100 de milioane de persoane în fiecare lună în Rusia, unde reprezintă o sursă rară de informații independente despre războiul din Ucraina.

Peskov nu a dorit să comenteze când a fost întrebat dacă Moscova intenționează să interzică aplicația. Cu toate acestea, Rusia a restricționat Telegram din cauza refuzului lui Durov de a se conforma cerințelor sale de a împiedica ceea ce guvernul a numit utilizarea aplicației de către teroriști și infractori.

Extremiștii ruși au criticat decizia lui Durov, afirmând că aceasta ar dăuna trupelor țării în Ucraina, unde aplicația este utilizată pe scară largă ca instrument de comunicare. Moscova a încercat fără succes să blocheze Telegram în Rusia în 2018.

Kremlinul a criticat rapid acuzațiile similare aduse împotriva lui Durov când a fost arestat în Franța în 2024 pentru că nu a cooperat cu autoritățile în legătură cu traficul de droguri, conținutul cu abuzuri sexuale asupra copiilor și frauda pe Telegram. I s-a permis să părăsească Franța pe cauțiune, dar riscă până la zece ani de închisoare dacă va fi condamnat.

Peskov a declarat la momentul respectiv: „Da, este adevărat că teroriștii folosesc Telegram. Dar teroriștii folosesc și mașini. De ce nu l-au arestat pe directorul general al Renault sau Citroën?”

Durov, care s-a născut în Rusia, dar locuiește acum în Emiratele Arabe Unite, se pare că a respins cererile Moscovei de a furniza cheile sistemului de criptare Telegram, care ar permite serviciilor de securitate ale Kremlinului să citească toate mesajele private trimise prin aplicație.

Kremlinul a blocat sau restricționat accesul la WhatsApp, YouTube, Facebook și Instagram, descriindu-le ca amenințări la adresa securității naționale. Moscova a lansat o aplicație alternativă de mesagerie numită Max, care până acum nu a reușit să se impună în Rusia din cauza îngrijorărilor că este controlată direct de agențiile de spionaj ale Kremlinului.

Prima confruntare a lui Durov cu autoritățile ruse a avut loc în 2011, când a sfidat un ordin de blocare a grupurilor de opoziție pe site-ul său de socializare VK, în timpul protestelor împotriva fraudei electorale din Moscova. El a fost forțat să demisioneze din funcția de director al VK în 2014, după ce aceasta a trecut sub controlul Kremlinului.

Durov a declarat că a fost concediat după ce a refuzat cererile de a furniza serviciilor de securitate rusești datele personale ale utilizatorilor VK din Ucraina care protestau împotriva președintelui Ianukovici, omul lui Putin la Kiev.

Relația exactă a fondatorului Telegram cu Kremlinul nu este clară. În 2024, el a declarat că nu a mai vizitat Rusia din 2014 din motive de securitate. Cu toate acestea, înregistrările de frontieră scurse din FSB, principala agenție de spionaj a Rusiei, citate de jurnaliștii din opoziția rusă, par să arate că Durov a călătorit în Rusia de peste 50 de ori între 2015 și 2021. Nu există dovezi că Durov s-ar fi întâlnit cu oficiali guvernamentali, dar el nu a furnizat niciun motiv pentru aceste călătorii.

Editor : A.M.G.